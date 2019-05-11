Энергетика

Россия получила контроль над украинской экономикой, заявил экспертРИА Новости вчера в 21:02

Россия получила контроль над украинской экономикой, заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в эфире телеканала NewsOne. С первого июня Россия будет поставлять Украине уголь, нефть и нефтепродукты только по отдельным разрешениям.
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Россия получила мощный рычаг влияния на украинскую экономику, считает эксперт

Народные новостивчера в 23:46

Эксперт заявил, что Россия получила контроль над украинской экономикой

ФАНвчера в 22:24

Рычаги влияния России на экономику Украины назвал эксперт

News.ruвчера в 21:52

Россия получила контроль над украинской экономикой, заявил эксперт

РИА Новостивчера в 21:02
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Происшествия

Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты

Обновлено вчера в 06:31
Шоу-бизнес

Светлана Сорокина после кончины Сергея Доренко задумалась о внезапности смерти

Обновлено вчера в 23:11
Хоккей

Сборная России победила Норвегию в стартовом матче ЧМ по хоккею

Обновлено вчера в 12:45
Наука

Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц «восстал из мертвых»

Исчезнувший с лица Земли сотни тысяч лет назад вид наземных птиц вновь возродился в прежнем своем состоянии.
Обновлено вчера в 14:05
Политика

Марин Ле Пен выдвинула ультиматум президенту Франции

Издание Le Parisien прокомментировало заявление председателя партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен касательно предстоящих выборов в Европарламент, назвав его ультиматумом президенту Франции Эммануэлю Макрону, заставляющим вспомнить о Шарле Де Голле.
Обновлено вчера в 21:42
Политика

Зеленский сравнил Порошенко с туристом, ворующим тапочки из отеля

Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил Петра Порошенко с туристом, который ворует тапочки и полотенца из египетского отеля перед отъездом.
Обновлено вчера в 12:44
Шоу-бизнес

Конфликт Самбурской и режиссёра Яковлева набирает обороты

Конфликт режиссёра Театра на Малой Бронной Антона Яковлева и актрисы Настасьи Самбурской обрастает новыми подробностями.
Обновлено вчера в 08:53
Армия и оружие

Военный корабль США вторгся в территориальные воды Венесуэлы

Обновлено вчера в 23:21
Политика

Адвокат Бутиной подтвердил информацию о ее переводе из тюрьмы

Адвокат россиянки Марии Бутиной, осужденной в США за деятельность, угрожающую американской нацбезопасности, подтвердил, что девушку перевели из тюрьмы в Александрии (штат Вирджиния).
Обновлено вчера в 22:55
Здоровье

Почему молодая картошка полезнее старой?

Несмотря на то, что картофель хранится сравнительно долго, — 6-9 месяцев — с течением этого времени он утрачивает полезные свойства и вкусовые качества.
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия

Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца

Обновлено вчера в 13:46
Хоккей

Путин забросил 10 шайб на гала-матче Ночной хоккейной лиги

Обновлено вчера в 12:54
Музыка

В Кузбассе в честь Дня Победы массово запустят воздушные шарики

Обновлено вчера в 05:21
Политика

На Украине рассказали о будущем железнодорожного сообщения с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено вчера в 18:29
Происшествия

CBS: в Хьюстонском судоходном канале произошел разлив топлива

Обновлено вчера в 23:40
Общество

Екатеринбуржец прошел в Бессмертном полку с провокационной табличкой

Обновлено вчера в 13:17
Происшествия

«Аэрофлот» увеличил число отмененных рейсов на Superjet 100 до десяти

Обновлено 09 мая в 08:02
Армия и оружие

В Китае спустили на воду сразу два ракетных эсминца

Сразу два ракетных эсминца проекта 052D были одновременно спущены на воду на судостроительной верфи города Далянь китайской северо-восточной провинции Ляонин, сообщает газета "Хуаньцю шибао".
Обновлено вчера в 23:00
Футбол

«Крузейру» без Роши проиграл «Эмелеку»

"Крузейру" на своем поле проиграл "Эмелеку" в матче 6 тура группового турнира Кубка Либертадорес (1:2). Нападающий Педро Роша, арендованный бразильским клубом у "Спартака", участия во встрече не принимал.
Обновлено 09 мая в 00:40
Авто

Назвали идеальный автомобиль для долгих летних путешествий

Обновлено вчера в 07:37
Здоровье

Ученые: кошки - это не только ценный мех, но и 8 видов аллергенов

Например, известно, что за развитие аллергии на кошку отвечают 8 белков из сотен, имеющихся у животного.
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия

СМИ сообщили о смерти Сергея Доренко

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко скончался в Москве в возрасте 59 лет. Об этом сообщает telegram-канал 112.
Обновлено 09 мая в 13:22
Футбол

Клопп раскритиковал решение УЕФА провести финал ЛЕ в Баку

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недоумение тем фактом, что финал Лиги Европы-2019 состоится в азербайджанском Баку.
Обновлено вчера в 09:31
Происшествия

Девушку-следователя из Новокузнецка, пропавшую в марте, нашли мертвой

Обновлено вчера в 10:53
Происшествия

Журналисты узнали детали биографий пилотов сгоревшего SSJ 100

Обновлено вчера в 08:46
Общество

Скончался самый пожилой мужчина России

Обновлено вчера в 17:07
Авто

Kia Ceed: тестируем вместимость багажника

Спинки второго ряда складываются в пропорции 40:60. Проблема в том, что меньшая секция расположена слева, за водителем.
Обновлено вчера в 22:50
Политика

Захарова ответила главе МИД Японии на «резкие высказывания» Лаврова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала "резкость" высказываний главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова во время переговоров с японским коллегой Таро Коно в Москве.
Обновлено вчера в 13:36
Происшествия

На Алтае обнаружено тело пятого туриста, погибшего после схода лавины

Поиски еще двух погибших продолжаются Спасатели обнаружили тело пятого туриста, который погиб в горах Алтая в результате схода лавины, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Обновлено вчера в 09:55
Хоккей

Сборная Чехии победила шведов в стартовом матче чемпионата мира

Хоккеисты сборной Чехии победили команду Швеции в матче группового раунда чемпионата мира в Словакии.
Обновлено вчера в 16:57
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