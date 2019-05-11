Россия получила контроль над украинской экономикой, заявил экспертРИА Новости вчера в 21:02

Россия получила контроль над украинской экономикой, заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в эфире телеканала NewsOne. С первого июня Россия будет поставлять Украине уголь, нефть и нефтепродукты только по отдельным разрешениям.

Наука Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц «восстал из мертвых» Исчезнувший с лица Земли сотни тысяч лет назад вид наземных птиц вновь возродился в прежнем своем состоянии.

Политика Марин Ле Пен выдвинула ультиматум президенту Франции Издание Le Parisien прокомментировало заявление председателя партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен касательно предстоящих выборов в Европарламент, назвав его ультиматумом президенту Франции Эммануэлю Макрону, заставляющим вспомнить о Шарле Де Голле.

Политика Зеленский сравнил Порошенко с туристом, ворующим тапочки из отеля Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил Петра Порошенко с туристом, который ворует тапочки и полотенца из египетского отеля перед отъездом.

Шоу-бизнес Конфликт Самбурской и режиссёра Яковлева набирает обороты Конфликт режиссёра Театра на Малой Бронной Антона Яковлева и актрисы Настасьи Самбурской обрастает новыми подробностями.

Политика Адвокат Бутиной подтвердил информацию о ее переводе из тюрьмы Адвокат россиянки Марии Бутиной, осужденной в США за деятельность, угрожающую американской нацбезопасности, подтвердил, что девушку перевели из тюрьмы в Александрии (штат Вирджиния).

Здоровье Почему молодая картошка полезнее старой? Несмотря на то, что картофель хранится сравнительно долго, — 6-9 месяцев — с течением этого времени он утрачивает полезные свойства и вкусовые качества.

Политика На Украине рассказали о будущем железнодорожного сообщения с Россией Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.

Армия и оружие В Китае спустили на воду сразу два ракетных эсминца Сразу два ракетных эсминца проекта 052D были одновременно спущены на воду на судостроительной верфи города Далянь китайской северо-восточной провинции Ляонин, сообщает газета "Хуаньцю шибао".

Футбол «Крузейру» без Роши проиграл «Эмелеку» "Крузейру" на своем поле проиграл "Эмелеку" в матче 6 тура группового турнира Кубка Либертадорес (1:2). Нападающий Педро Роша, арендованный бразильским клубом у "Спартака", участия во встрече не принимал.

Происшествия СМИ сообщили о смерти Сергея Доренко Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко скончался в Москве в возрасте 59 лет. Об этом сообщает telegram-канал 112.

Футбол Клопп раскритиковал решение УЕФА провести финал ЛЕ в Баку Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недоумение тем фактом, что финал Лиги Европы-2019 состоится в азербайджанском Баку.

Авто Kia Ceed: тестируем вместимость багажника Спинки второго ряда складываются в пропорции 40:60. Проблема в том, что меньшая секция расположена слева, за водителем.

Политика Захарова ответила главе МИД Японии на «резкие высказывания» Лаврова Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала "резкость" высказываний главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова во время переговоров с японским коллегой Таро Коно в Москве.

Происшествия На Алтае обнаружено тело пятого туриста, погибшего после схода лавины Поиски еще двух погибших продолжаются Спасатели обнаружили тело пятого туриста, который погиб в горах Алтая в результате схода лавины, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.