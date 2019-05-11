Энергетика
Россия получила контроль над украинской экономикой, заявил экспертРИА Новости вчера в 21:02
Россия получила контроль над украинской экономикой, заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в эфире телеканала NewsOne. С первого июня Россия будет поставлять Украине уголь, нефть и нефтепродукты только по отдельным разрешениям.
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Россия получила мощный рычаг влияния на украинскую экономику, считает эксперт
Народные новостивчера в 23:46
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
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Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты
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Светлана Сорокина после кончины Сергея Доренко задумалась о внезапности смерти
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Сборная России победила Норвегию в стартовом матче ЧМ по хоккею
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Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц «восстал из мертвых»
Исчезнувший с лица Земли сотни тысяч лет назад вид наземных птиц вновь возродился в прежнем своем состоянии.
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Политика
Марин Ле Пен выдвинула ультиматум президенту Франции
Издание Le Parisien прокомментировало заявление председателя партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен касательно предстоящих выборов в Европарламент, назвав его ультиматумом президенту Франции Эммануэлю Макрону, заставляющим вспомнить о Шарле Де Голле.
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Политика
Зеленский сравнил Порошенко с туристом, ворующим тапочки из отеля
Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил Петра Порошенко с туристом, который ворует тапочки и полотенца из египетского отеля перед отъездом.
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Конфликт Самбурской и режиссёра Яковлева набирает обороты
Конфликт режиссёра Театра на Малой Бронной Антона Яковлева и актрисы Настасьи Самбурской обрастает новыми подробностями.
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Армия и оружие
Военный корабль США вторгся в территориальные воды Венесуэлы
Обновлено вчера в 23:21
Политика
Адвокат Бутиной подтвердил информацию о ее переводе из тюрьмы
Адвокат россиянки Марии Бутиной, осужденной в США за деятельность, угрожающую американской нацбезопасности, подтвердил, что девушку перевели из тюрьмы в Александрии (штат Вирджиния).
Обновлено вчера в 22:55
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Почему молодая картошка полезнее старой?
Несмотря на то, что картофель хранится сравнительно долго, — 6-9 месяцев — с течением этого времени он утрачивает полезные свойства и вкусовые качества.
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Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца
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В Кузбассе в честь Дня Победы массово запустят воздушные шарики
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На Украине рассказали о будущем железнодорожного сообщения с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено вчера в 18:29
Происшествия
CBS: в Хьюстонском судоходном канале произошел разлив топлива
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Общество
Екатеринбуржец прошел в Бессмертном полку с провокационной табличкой
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«Аэрофлот» увеличил число отмененных рейсов на Superjet 100 до десяти
Обновлено 09 мая в 08:02
Армия и оружие
В Китае спустили на воду сразу два ракетных эсминца
Сразу два ракетных эсминца проекта 052D были одновременно спущены на воду на судостроительной верфи города Далянь китайской северо-восточной провинции Ляонин, сообщает газета "Хуаньцю шибао".
Обновлено вчера в 23:00
Футбол
«Крузейру» без Роши проиграл «Эмелеку»
"Крузейру" на своем поле проиграл "Эмелеку" в матче 6 тура группового турнира Кубка Либертадорес (1:2). Нападающий Педро Роша, арендованный бразильским клубом у "Спартака", участия во встрече не принимал.
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Назвали идеальный автомобиль для долгих летних путешествий
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Ученые: кошки - это не только ценный мех, но и 8 видов аллергенов
Например, известно, что за развитие аллергии на кошку отвечают 8 белков из сотен, имеющихся у животного.
Обновлено вчера в 18:00
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СМИ сообщили о смерти Сергея Доренко
Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко скончался в Москве в возрасте 59 лет. Об этом сообщает telegram-канал 112.
Обновлено 09 мая в 13:22
Футбол
Клопп раскритиковал решение УЕФА провести финал ЛЕ в Баку
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недоумение тем фактом, что финал Лиги Европы-2019 состоится в азербайджанском Баку.
Обновлено вчера в 09:31
Происшествия
Девушку-следователя из Новокузнецка, пропавшую в марте, нашли мертвой
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Происшествия
Журналисты узнали детали биографий пилотов сгоревшего SSJ 100
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Скончался самый пожилой мужчина России
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Спинки второго ряда складываются в пропорции 40:60. Проблема в том, что меньшая секция расположена слева, за водителем.
Обновлено вчера в 22:50
Политика
Захарова ответила главе МИД Японии на «резкие высказывания» Лаврова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала "резкость" высказываний главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова во время переговоров с японским коллегой Таро Коно в Москве.
Обновлено вчера в 13:36
Происшествия
На Алтае обнаружено тело пятого туриста, погибшего после схода лавины
Поиски еще двух погибших продолжаются Спасатели обнаружили тело пятого туриста, который погиб в горах Алтая в результате схода лавины, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Обновлено вчера в 09:55
Хоккей
Сборная Чехии победила шведов в стартовом матче чемпионата мира
Хоккеисты сборной Чехии победили команду Швеции в матче группового раунда чемпионата мира в Словакии.
Обновлено вчера в 16:57