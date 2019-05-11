Энергетика
Россия получила контроль над украинской экономикой, заявил экспертРИА Новости 21:02
Россия получила контроль над украинской экономикой, заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в эфире телеканала NewsOne. С первого июня Россия будет поставлять Украине уголь, нефть и нефтепродукты только по отдельным разрешениям.
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Общество
Суд Херсона отменил переименование улицы в честь убитой активистки
Херсонский окружной административный суд отменил решение городского совета о переименовании одной из улиц города в честь убитой советницы мэра и активистки Екатерины Гандзюк.
Обновлено в 22:15
Наука
В Германии открыли автобан для грузовиков-троллейбусов
Неподалеку от Франкфурта запустили первый в Германии «электрический» автобан – он предназначен для движения грузовиков, оснащенных токоприемниками.
Обновлено вчера в 02:00
Общество
«Желтые жилеты» все менее охотно едут в Париж, предпочитая вылазки в регионах
Протесты в регионах Более крупные манифестации ожидаются в Тулузе, Лионе и Нанте.
Обновлено в 18:19
Политика
На Украине рассказали о будущем железнодорожного сообщения с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 21:52
Происшествия
Появилось видео с места гибели Сергея Доренко
Обновлено вчера в 14:00
Общество
Умер самый пожилой житель России
Обновлено в 15:54
Здоровье
Как волгоградцы могут снизить давление до приезда врачей
Вторая фиксирует давление во время отдыха между ударами. Высоким давлением считается показание от 130/80.
Обновлено в 13:16
Армия и оружие
Корабль США зашёл в территориальные воды Венесуэлы
Обновлено в 20:36
Авто
В сети появилось изображение нового кроссовера Ford Puma
Обновлено в 04:53
Музыка
Хореограф Медведевой: Евгения хочет быть более сексуальной
Обновлено в 11:22
Политика
Порошенко допросили по делу о гибели людей на майдане
Следователи допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели людей в ходе так называемого евромайдана в 2014 году.
Обновлено в 14:43
Политика
В МИД сообщили об отказе США в визе российским дипломатам
США отказали в визе нескольким членам делегации из России, которые должны были принять участие в работе Третьего подготовительного комитета конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, которая намечена на 2020 год.
Обновлено в 17:14
Экономика
Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн
Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.
Обновлено в 12:47
Политика
В Китае предупредили об ответных мерах на повышение пошлин США
Пекин вынужден принимать ответные меры на повышение Вашингтоном пошлин на китайские товары, заявил замглавы Государственного совета Китая Лю Хэ, возглавляющий делегацию КНР на переговорах по торговле с США.
Обновлено в 18:19
Здоровье
Соль, жир и неправильный белок. Чем вредны магазинные котлеты?
Полноценность белка, из которого изготовлены эти котлеты, — тоже под большим вопросом.
Обновлено в 17:10
Космос
К новому году заработает система радиолокационных спутников
Представители Минобороны сообщили, что до начала 2020-года на орбите Земли будет сформирована уникальная система радиолокационной разведки «Лиана».
Обновлено вчера в 20:21
Хоккей
Путин забросил 10 шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги
Обновлено в 12:40
Общество
Норман Фостер не планирует участвовать в восстановлении Нотр-Дама
Автор проекта реконструкции Рейхстага прославленный британский архитектор Норман Фостер не планирует участвовать в восстановлении собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 20:19
Происшествия
Семьи 17 погибших в авиакатастрофе в Шереметьеве получили выплаты
В Мурманской области семьи 17 погибших в результате авиакатастрофы SSJ 100 в аэропорту Шереметьево получили выплаты, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 16:16
Политика
Пушков заявил о неоправданных надеждах Запада на Гуаидо
Незаконно провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы спикер парламента страны Хуан Гуаидо пока не оправдал надежд Запада, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.
Обновлено в 21:14
Экономика
Россия обогнала США по дешевизне куриного мяса
Россия догнала и перегнала США по дешевизне курицы: за последние годы разница в ценах на российское и американское мясо достигла рекордного уровня.
Обновлено в 21:36
Армия и оружие
США разработали ракету, убивающую лезвиями
Высокоточную ракету R9X, поражающую цель лезвиями, разработали в США, 9 мая сообщает The Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 18:58
Экономика
Банк Австралии напечатал 46 миллионов купюр с ошибкой
Резервный банк Австралии напечатал 46 миллионов купюр с ошибкой. На нее обратил внимание один из слушателей радиостанции Triple M.
Обновлено вчера в 21:05
Общество
Перекрывавшая МКАД певица отметила День Победы танцем на шесте
Певица Оксана Яковлева, которая в прошлом году ради съемок видеоклипа перекрывала МКАД, поздравила подписчиков с Днем Победы, опубликовав видео с танцем на шесте.
Обновлено в 11:59