Энергетика

Россия получила контроль над украинской экономикой, заявил экспертРИА Новости вчера в 21:02

Россия получила контроль над украинской экономикой, заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в эфире телеканала NewsOne. С первого июня Россия будет поставлять Украине уголь, нефть и нефтепродукты только по отдельным разрешениям.
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Эксперт рассказал, как Россия контролирует украинскую экономику

Вечерняя Москва01:02

Рычаги влияния России на экономику Украины назвал эксперт

News.ruвчера в 21:52

Россия получила мощный рычаг влияния на украинскую экономику, считает эксперт

Народные новостивчера в 23:46

На Украине рассказали о рычагах влияния России на экономику страны

Известиявчера в 23:42

Эксперт заявил, что Россия получила контроль над украинской экономикой

ФАНвчера в 22:24

Эксперт: Россия имеет мощные рычаги влияния на экономику Украины

Вести.Ru01:00

Россия получила контроль над украинской экономикой, заявил эксперт

РИА Новостивчера в 21:02
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Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено 09 мая в 13:21
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Константин Богомолов впервые вышли в свет как пара

Совсем недавно скандально известная телеведущая Ксения Собчак в очередной раз удивила своих поклонников официальным выходом в свет вместе со своим новым возлюбленным Константином Богомоловым.
Обновлено вчера в 13:21
Происшествия

CBS: в Хьюстонском судоходном канале произошел разлив топлива

Обновлено вчера в 23:40
Происшествия

Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца

Обновлено вчера в 13:46
Происшествия

«Аэрофлот» отменил десять рейсов на самолетах Superjet 100

Обновлено 09 мая в 13:05
Армия и оружие

Кедми считает Россию самой неуязвимой страной в стратегическом плане

Яков Кедми считает Россию самой неуязвимой страной в стратегическом плане.
Обновлено вчера в 18:05
Политика

В МИД сообщили об отказе США в визе российским дипломатам

США отказали в визе нескольким членам делегации из России, которые должны были принять участие в работе Третьего подготовительного комитета конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, которая намечена на 2020 год.
Обновлено вчера в 17:14
Политика

На Украине рассказали о будущем железнодорожного сообщения с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено вчера в 21:52
Происшествия

Пилот 40 минут летел без сознания над Австралией

Обновлено вчера в 21:10
Политика

Киев ответил на неявку России в трибунал по делу украинских моряков

Отсутствие России на публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков 10 мая не освобождает Москву от выполнения обязательного решения суда.
Обновлено вчера в 08:33
Происшествия

В Японии произошло землетрясение

Буквально за час произошло землетрясение в 5,6 баллов в том же районе, в 22 км от Миядзаки, очаг залегал на 30-ти километровой глубине.
Обновлено вчера в 02:40
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян и Канье Уэст стали родителями в четвёртый раз

Американская звёздная пара — фотомодель Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст в четвёртый раз стали родителями.
Обновлено вчера в 12:23
Происшествия

Под Саратовом два человека погибли в ДТП с автобусом

Обновлено вчера в 19:54
Политика

Порошенко хочет встретиться с Зеленским до инаугурации

Президент Украины Петр Порошенко готов провести встречу с новоизбранным главой государства Владимиром Зеленским до инаугурации, чтобы обсудить вопросы передачи власти.
Обновлено вчера в 21:02
Происшествия

На Алтае приостановили поиски попавших под лавину туристов

Спасатели в субботу утром приняли решение приостановить на полтора месяца поиски туристов, попавших под лавину в горах Алтая, из-за опасности повторного схода лавины, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС региона.
Обновлено вчера в 23:26
Общество

Уроженку России в США посадили на 12 лет за мошенничество

Суд в Нью-Йорке приговорил к 12 годам уроженку России, гражданку Германии Анну Сорокину за крупное мошенничество, сообщает Guardian.
Обновлено вчера в 08:36
Хоккей

Бобровский выставил на продажу квартиру в Коламбусе

В плей-офф Бобровский в среднем пропускал 2,41, отражая 92,5% бросков в десяти играх. Летом вратарь станет неограниченно свободным агентом.
Обновлено вчера в 16:03
Армия и оружие

Россия заблокировала заявление СБ ООН по Идлибу

Россия заблокировала заявление Совета Безопасности ООН по сирийскому Идлибу.
Обновлено вчера в 16:05
Гаджеты

В Северной Америке покупают в основном смартфоны Apple, Samsung и LG

Более 80% доли рынка занимают Apple, Samsung и LG, причем в первые три месяца продаж больше всего они сократили у американской компании.
Обновлено вчера в 11:51
Политика

Марин Ле Пен выдвинула ультиматум президенту Франции

Издание Le Parisien прокомментировало заявление председателя партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен касательно предстоящих выборов в Европарламент, назвав его ультиматумом президенту Франции Эммануэлю Макрону, заставляющим вспомнить о Шарле де Голле.
Обновлено вчера в 21:42
Общество

Виторган объяснился за призыв отказаться от празднования Дня Победы

Российский актер Максим Виторган объяснил свой призыв не праздновать День Победы.
Обновлено вчера в 04:40
Общество

Умер самый пожилой житель России

Обновлено вчера в 15:54
Армия и оружие

Американский военный корабль зашел в территориальные воды Венесуэлы

Обновлено в 00:31
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк показала в честь Дня Победы архивное семейное фото

Известная актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк опубликовала на своей странице в Instagram архивное семейное фото в честь Дня Победы.
Обновлено в 01:04
Шоу-бизнес

Бритни Спирс ходила по Лос-Анджелесу босиком

Обновлено вчера в 21:33
Шоу-бизнес

Мать Собчак поддержала слова Виторгана о Дне Победы

Сенатор Совета Федерации и мать Ксении Собчак Людмила Нарусова поддержала критику празднования Дня Победы, высказанную бывшим мужем её дочери Максимом Виторганом.
Обновлено вчера в 12:26
Политика

Адвокат Бутиной подтвердил информацию о ее переводе из тюрьмы

Обновлено вчера в 22:55
Общество

Гороскоп на 10 мая: Девы будут фонтанировать идеями, а Весы – перекладывать бумажки

Быть может, его будет удивлять инертность окружающих, но Рак сумеет найти нужные слова, чтобы раскачать их и зажечь своими идеями.
Обновлено 09 мая в 12:05
Политика

Парад Победы в Москве впечатлил западные СМИ

Напомним, 9 мая в Москве на Красной площади состоялся парад, приуроченный к 74-й годовщине победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне.
Обновлено вчера в 11:14
Политика

В Раде предложили провести инаугурацию Зеленского 1 июня

Депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Александр Сугоняко зарегистрировал в Раде проект постановления о проведении 1 июня 2019 года торжественного заседания украинского парламента, посвященного принесению присяги избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 09:05
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