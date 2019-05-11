Энергетика

Россия получила контроль над украинской экономикой, заявил экспертРИА Новости вчера в 21:02

Россия получила контроль над украинской экономикой, заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в эфире телеканала NewsOne. С первого июня Россия будет поставлять Украине уголь, нефть и нефтепродукты только по отдельным разрешениям.
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Эксперт заявил, что Россия получила контроль над украинской экономикой

ФАНвчера в 22:24

Россия получила мощный рычаг влияния на украинскую экономику, считает эксперт

Народные новостивчера в 23:46

На Украине рассказали о рычагах влияния России на экономику страны

Известиявчера в 23:42

Эксперт: Россия получила контроль над экономикой Украины

Актуальные Новости00:16

Рычаги влияния России на экономику Украины назвал эксперт

News.ruвчера в 21:52

Россия получила контроль над украинской экономикой, заявил эксперт

РИА Новостивчера в 21:02
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Авто

Назвали идеальный автомобиль для долгих летних путешествий

Обновлено вчера в 07:37
Политика

США обвинили Россию в манипуляции валютой

Как сообщало RT, в июле прошлого года президент США Дональд Трамп обвинил Евросоюз и Китай в манипулировании своими валютами.
Обновлено 09 мая в 21:16
Происшествия

Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты

Доренко стало плохо, когда он ехал на мотоцикле.
Обновлено вчера в 06:31
Происшествия

СМИ сообщили о смерти Сергея Доренко

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко скончался в Москве в возрасте 59 лет. Об этом сообщает telegram-канал 112.
Обновлено 09 мая в 13:22
Происшествия

Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца

Обновлено вчера в 13:46
Шоу-бизнес

Победившая рак Наталья Сенчукова: «Я постоянно на связи с онкологом»

Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

Поиски попавших под лавину туристов на Алтае приостановлены

В районе поиска попавших под лавину туристов на Алтае может произойти повторный сход лавины, в связи с чем операция приостановлена на полтора месяца.
Обновлено вчера в 23:55
Политика

Бутину перевели из тюрьмы в штате Виргиния

Заключенную в США россиянку Марию Бутину перевели из тюрьмы в Александрии, штат Виргиния.
Обновлено вчера в 22:43
Общество

Эксперт оценил выгодность инвестиций в покупку парковки в Новосибирске

Количество продаваемых и сдающихся в аренду гаражей достаточно стабильно, отмечают эксперты N1.RU.
Обновлено в 00:10
Политика

Стали известны подвиги деда Зеленского

Обновлено 09 мая в 14:25
Происшествия

CBS: в Хьюстонском судоходном канале произошел разлив топлива

Обновлено вчера в 23:40
Шоу-бизнес

Канье Уэст и Ким Кардашьян стали родителями в четвертый раз

Ранее сообщалось, что у их суррогатной матери начались роды. Будущие родители приехали к ней в больницу.
Обновлено вчера в 12:49
Хоккей

Сборная России победила Норвегию в стартовом матче ЧМ по хоккею

Хоккеисты российской сборной 10 мая победили национальную команду Норвегии в матче первого тура группового этапа стартовавшего в Словакии чемпионата мира.
Обновлено вчера в 12:45
Космос

Создан фотодиод, генерирующий электричество от ночного охлаждения

Обновлено 08 мая в 06:09
Политика

Киев ответил на неявку России в трибунал по делу украинских моряков

Отсутствие России на публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков 10 мая не освобождает Москву от выполнения обязательного решения суда.
Обновлено вчера в 08:33
Армия и оружие

В Китае спустили на воду сразу два ракетных эсминца

Сразу два ракетных эсминца проекта 052D были одновременно спущены на воду на судостроительной верфи города Далянь китайской северо-восточной провинции Ляонин, сообщает газета "Хуаньцю шибао".
Обновлено вчера в 23:00
Политика

На Украине рассказали о состоянии железнодорожного сообщения с Россией

Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян в беседе с Liga.net заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной «прекращается само по себе».
Обновлено вчера в 20:50
Политика

Зеленский обратился к Раде с требованием по вопросу инаугурации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский «от имени народа потребовал» от Верховной рады провести церемонию инаугурации 19 мая.
Обновлено вчера в 12:15
Авто

Особый Ford Aspire Blu по цене Lada Vesta появился в продаже

Цены на Ford Aspire Blu в Индии начинаются от 750 000 рупий (700 тысяч рублей).
Обновлено вчера в 22:33
Шоу-бизнес

Катя Лель показала своим подписчикам НЛО

В Instagram российская певица Катя Лель разместила видеоролик, на котором якобы запечатлен неопознанный летающий объект.
Обновлено вчера в 21:47
Шоу-бизнес

Беременная Катя Колисниченко вышла замуж

Поклонники поздравляют ее со свадьбой. Катя Колисниченко обрела популярность после участия в скандальном реалити-шоу «ДОМ-2».
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия

Житель США стал очевидцем схватки медведей

Обновлено в 00:16
Общество

Скончался самый пожилой мужчина России

Самый пожилой мужчина России — 123-летний житель Ингушетии Аппаз Илиев, скончался в пятницу, 10 мая, в Ингушской республиканской клинической больнице (ИРКБ).
Обновлено вчера в 17:07
Общество

Гороскоп на 10 мая: Девы будут фонтанировать идеями, а Весы – перекладывать бумажки

Быть может, его будет удивлять инертность окружающих, но Рак сумеет найти нужные слова, чтобы раскачать их и зажечь своими идеями.
Обновлено 09 мая в 12:05
Наука

Ученые остановили онкогенез у мышей

Опыты на мышах, осуществленные сотрудниками Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария), продемонстрировали, что применение нескольких специфических белков может остановить процесс зарождения и развития раковой опухоли — онкогенез.
Обновлено вчера в 02:17
Происшествия

Австралийский пилот летел в одиночку без сознания в течение 40 минут

Обновлено вчера в 19:00
Общество

Перекрывавшая МКАД певица отметила День Победы танцем на шесте

Певица Оксана Яковлева, которая в прошлом году ради съемок видеоклипа перекрывала МКАД, поздравила подписчиков с Днем Победы, опубликовав видео с танцем на шесте.
Обновлено вчера в 11:59
Политика

Захарова ответила главе МИД Японии на «резкие высказывания» Лаврова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала "резкость" высказываний главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова во время переговоров с японским коллегой Таро Коно в Москве.
Обновлено вчера в 13:36
Происшествия

Туристический автобус в Японии упал с горной дороги

В Японии туристический автобус с альпинистами слетел с горной дороги.
Обновлено вчера в 11:20
Армия и оружие

Сирийские С-300 вели и перехватили израильские истребители

Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.
Обновлено вчера в 09:24
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