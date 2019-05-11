Россия получила контроль над украинской экономикой, считают в КиевеГазета.Ru 03:31

Россия получила мощный рычаг влияния на украинскую экономику после того, как приняла решение о поставке Украине угля, нефти и нефтепродуктов по отдельным разрешениям, пояснили эксперты в Киеве.

Россия получила контроль над украинской экономикой, считают в Киеве

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