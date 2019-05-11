Энергетика

Россия получила контроль над украинской экономикой, считают в КиевеГазета.Ru 03:31

Россия получила мощный рычаг влияния на украинскую экономику после того, как приняла решение о поставке Украине угля, нефти и нефтепродуктов по отдельным разрешениям, пояснили эксперты в Киеве.
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Эксперт: Россия обладает мощными рычагами давления на экономику Украины

RT на русском03:39

Рычаги влияния России на экономику Украины назвал эксперт

News.ruвчера в 21:52

Россия получила контроль над украинской экономикой, считают в Киеве

Газета.Ru03:31

На Украине рассказали о рычагах влияния России на экономику страны

Известиявчера в 23:42

Эксперт заявил, что Россия получила контроль над украинской экономикой

ФАНвчера в 22:24

Эксперт заявил о получении Россией контроля над экономикой Украины

РБК02:45

Россия получила контроль над украинской экономикой, заявил эксперт

РИА Новостивчера в 21:02
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 04:32, Ашберн
Общество

Стало известно, какие продукты подорожали в Башкирии

В Башкирии за неделю подорожал ряд продуктов.
Обновлено вчера в 22:49
Происшествия

В Чечне на автозаправке взорвалась цистерна с газом

Цистерна с газом взорвалась на автозаправке в селе Ножай-Юрт в Чечне, вторая цистерна выгорает, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено вчера в 15:56
Космос

На МКС приступили к испытаниям биореактора на водорослях

Биореактор на основе водорослей проходит испытания на МКС, после чего будут сделаны выводы о его пригодности для длительных космических полетов.
Обновлено 08 мая в 20:48
Футбол

«Локомотив» не может найти Игоря Денисова

Московский "Локомотив", обеспечивший себе место в еврокубках на следующий сезон, не может связаться со своим капитаном Игорем Денисовым, который отсутствует в расположении клуба с конца апреля.
Обновлено в 03:31
Политика

Адвокат Трампа решил отменить поездку на Украину

Адвокат президента США Рудольф Джулиани решил отменить свою поездку в Киев. Об этом он заявил в пятницу в интервью телеканалу Fox News.
Обновлено в 02:32
Экономика

Врио липецкого губернатора задекларировал 196 млн рублей дохода

Супруга врио губернатора задекларировала 17,1 млн руб. дохода, в том числе 4,6 млн руб. от продажи квартиры.
Обновлено вчера в 08:34
Армия и оружие

В США рассказали, за чем охотились западные разведки на советских парадах

Куратор отдела истории космоса в Национальном музее авиации и космонавтики в Вашингтоне Джеймс Дэвид, который проанализировал эти документы, рассказал РИА Новости, почему парады представляли особый интерес для разведки.
Обновлено в 02:39
Политика

Адвокат Вышинского через соцсети собрал деньги на залог

Обновлено в 03:10
Политика

Порошенко встретится с Туском 13 мая

Действующий лидер Украины Пётр Порошенко проведёт встречу с главой Европейского совета Дональдом Туском в понедельник, 13 мая, сообщается на сайте Совета.
Обновлено в 04:12
Происшествия

В США клоун напугал целый город, заманивая детей конфетами

В американском штате Теннеси город Кларксвилл перепугал подозрительный клоун, который с помощью конфет заманивал школьников младших классов в свою машину.
Обновлено в 04:28
Общество

Синоптики предупредили москвичей о дождях и грозах 10 мая

Обновлено вчера в 03:26
Кино

Скончался сценарист фильмов о Человеке-пауке Элвин Сарджент

Обновлено в 00:44
Общество

Энергетики помогут россиянам сэкономить на электричестве

Российские энергетики придумали специальный проект, который позволяет потребителю сэкономить на электричестве.
Обновлено в 01:29
Происшествия

На Алтае приостановили поиски попавших под лавину туристов

Обновлено вчера в 23:26
Происшествия

Вознесенское шоссе перегородили перевёрнутые пожарная машина и трактор

Утром в субботу, 11 мая, в Колпино произошло ДТП с участием пожарной машины и трактора.
Обновлено в 02:41
Авто

Эксперты назвали ТОП-5 самых популярных иномарок для работы в такси

Обновлено в 04:04
Политика

Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд

Президент США Дональд Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китай еще на $300 млрд.
Обновлено вчера в 19:05
Политика

Порошенко предложил Зеленскому «провести встречи»

10 мая политик Владимир Зеленский заявил, что депутаты Верховной рады на ближайшем заседании «обязаны назначить дату инаугурации на 19 мая».
Обновлено вчера в 15:28
Шоу-бизнес

Бритни Спирс вышла из зала суда босиком

Возле здания суда дежурили поклонники с плакатами с призывом освободить Бритни Спирс и не назначать ей наказание.
Обновлено вчера в 20:19
Наука

В Германии открыли автобан для грузовиков-троллейбусов

Неподалеку от Франкфурта запустили первый в Германии «электрический» автобан – он предназначен для движения грузовиков, оснащенных токоприемниками.
Обновлено 09 мая в 02:00
Политика

ООН начинает слушания по делу украинских моряков, задержанных Россией

Суд ООН приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного Украиной по факту задержания Россией 24 моряков и трех морских судов в ноябре 2018 года.
Обновлено вчера в 08:09
Наука

Женщины сплетничают не чаще мужчин, а бедные не чаще богатых

Американские учёные завершили «первое в истории исследование сплетен».
Обновлено 08 мая в 05:30
Экономика

Россия обогнала США по дешевизне куриного мяса

Россия догнала и перегнала США по дешевизне курицы: за последние годы разница в ценах на российское и американское мясо достигла рекордного уровня.
Обновлено вчера в 21:36
Политика

В Раде предложили провести инаугурацию Зеленского в два этапа

Депутат Верховной рады Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Каплин предложил провести инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского в два этапа, один из них на НСК "Олимпийский", соответствующий проект постановления зарегистрирован на сайте парламента.
Обновлено в 02:53
Армия и оружие

Сирийские С-300 вели и перехватили израильские истребители

Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.
Обновлено вчера в 09:24
Политика

Лидеры церкви Украины вступили в конфликт из-за Киевского патриархата

Обновлено вчера в 04:52
Происшествия

Скончался журналист Сергей Доренко

Обновлено 09 мая в 13:33
Происшествия

В Японии 160 человек застряли на подъемнике на горнолыжном курорте

Из-за перебоя в работе энергосистемы 160 человек застряли на подъемнике на горнолыжном курорте в японской префектуре Ямагата, сообщило агентство Киодо со ссылкой на владельца курорта.
Обновлено в 03:31
Шоу-бизнес

Со скандалом уволенная Самбурская рассекретила переписку с режиссером

«Почему вы влезли между театром и мной со своими условиями — непонятно», - написала Самбурская по этому поводу в своем блоге.
Обновлено в 00:52
Общество

Умер самый пожилой житель России

Обновлено вчера в 15:54
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