Энергетика
Россия получила контроль над украинской экономикой, считают в КиевеГазета.Ru 03:31
Россия получила мощный рычаг влияния на украинскую экономику после того, как приняла решение о поставке Украине угля, нефти и нефтепродуктов по отдельным разрешениям, пояснили эксперты в Киеве.
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Общество
Стало известно, какие продукты подорожали в Башкирии
В Башкирии за неделю подорожал ряд продуктов.
Обновлено вчера в 22:49
Происшествия
В Чечне на автозаправке взорвалась цистерна с газом
Цистерна с газом взорвалась на автозаправке в селе Ножай-Юрт в Чечне, вторая цистерна выгорает, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено вчера в 15:56
Космос
На МКС приступили к испытаниям биореактора на водорослях
Биореактор на основе водорослей проходит испытания на МКС, после чего будут сделаны выводы о его пригодности для длительных космических полетов.
Обновлено 08 мая в 20:48
Футбол
«Локомотив» не может найти Игоря Денисова
Московский "Локомотив", обеспечивший себе место в еврокубках на следующий сезон, не может связаться со своим капитаном Игорем Денисовым, который отсутствует в расположении клуба с конца апреля.
Обновлено в 03:31
Политика
Адвокат Трампа решил отменить поездку на Украину
Адвокат президента США Рудольф Джулиани решил отменить свою поездку в Киев. Об этом он заявил в пятницу в интервью телеканалу Fox News.
Обновлено в 02:32
Экономика
Врио липецкого губернатора задекларировал 196 млн рублей дохода
Супруга врио губернатора задекларировала 17,1 млн руб. дохода, в том числе 4,6 млн руб. от продажи квартиры.
Обновлено вчера в 08:34
Армия и оружие
В США рассказали, за чем охотились западные разведки на советских парадах
Куратор отдела истории космоса в Национальном музее авиации и космонавтики в Вашингтоне Джеймс Дэвид, который проанализировал эти документы, рассказал РИА Новости, почему парады представляли особый интерес для разведки.
Обновлено в 02:39
Политика
Адвокат Вышинского через соцсети собрал деньги на залог
Обновлено в 03:10
Политика
Порошенко встретится с Туском 13 мая
Действующий лидер Украины Пётр Порошенко проведёт встречу с главой Европейского совета Дональдом Туском в понедельник, 13 мая, сообщается на сайте Совета.
Обновлено в 04:12
Происшествия
В США клоун напугал целый город, заманивая детей конфетами
В американском штате Теннеси город Кларксвилл перепугал подозрительный клоун, который с помощью конфет заманивал школьников младших классов в свою машину.
Обновлено в 04:28
Общество
Синоптики предупредили москвичей о дождях и грозах 10 мая
Обновлено вчера в 03:26
Кино
Скончался сценарист фильмов о Человеке-пауке Элвин Сарджент
Обновлено в 00:44
Общество
Энергетики помогут россиянам сэкономить на электричестве
Российские энергетики придумали специальный проект, который позволяет потребителю сэкономить на электричестве.
Обновлено в 01:29
Происшествия
На Алтае приостановили поиски попавших под лавину туристов
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия
Вознесенское шоссе перегородили перевёрнутые пожарная машина и трактор
Утром в субботу, 11 мая, в Колпино произошло ДТП с участием пожарной машины и трактора.
Обновлено в 02:41
Политика
Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд
Президент США Дональд Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китай еще на $300 млрд.
Обновлено вчера в 19:05
Политика
Порошенко предложил Зеленскому «провести встречи»
10 мая политик Владимир Зеленский заявил, что депутаты Верховной рады на ближайшем заседании «обязаны назначить дату инаугурации на 19 мая».
Обновлено вчера в 15:28
Шоу-бизнес
Бритни Спирс вышла из зала суда босиком
Возле здания суда дежурили поклонники с плакатами с призывом освободить Бритни Спирс и не назначать ей наказание.
Обновлено вчера в 20:19
Наука
В Германии открыли автобан для грузовиков-троллейбусов
Неподалеку от Франкфурта запустили первый в Германии «электрический» автобан – он предназначен для движения грузовиков, оснащенных токоприемниками.
Обновлено 09 мая в 02:00
Политика
ООН начинает слушания по делу украинских моряков, задержанных Россией
Суд ООН приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного Украиной по факту задержания Россией 24 моряков и трех морских судов в ноябре 2018 года.
Обновлено вчера в 08:09
Наука
Женщины сплетничают не чаще мужчин, а бедные не чаще богатых
Американские учёные завершили «первое в истории исследование сплетен».
Обновлено 08 мая в 05:30
Экономика
Россия обогнала США по дешевизне куриного мяса
Россия догнала и перегнала США по дешевизне курицы: за последние годы разница в ценах на российское и американское мясо достигла рекордного уровня.
Обновлено вчера в 21:36
Политика
В Раде предложили провести инаугурацию Зеленского в два этапа
Депутат Верховной рады Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Каплин предложил провести инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского в два этапа, один из них на НСК "Олимпийский", соответствующий проект постановления зарегистрирован на сайте парламента.
Обновлено в 02:53
Армия и оружие
Сирийские С-300 вели и перехватили израильские истребители
Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.
Обновлено вчера в 09:24
Политика
Лидеры церкви Украины вступили в конфликт из-за Киевского патриархата
Обновлено вчера в 04:52
Происшествия
Скончался журналист Сергей Доренко
Обновлено 09 мая в 13:33
Происшествия
В Японии 160 человек застряли на подъемнике на горнолыжном курорте
Из-за перебоя в работе энергосистемы 160 человек застряли на подъемнике на горнолыжном курорте в японской префектуре Ямагата, сообщило агентство Киодо со ссылкой на владельца курорта.
Обновлено в 03:31
Шоу-бизнес
Со скандалом уволенная Самбурская рассекретила переписку с режиссером
«Почему вы влезли между театром и мной со своими условиями — непонятно», - написала Самбурская по этому поводу в своем блоге.
Обновлено в 00:52
Общество
Умер самый пожилой житель России
Обновлено вчера в 15:54