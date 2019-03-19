Армия и оружие
Россия показала испытания ракетоносца типа «Борей»Lenta.ru 04:05
Минобороны России в День моряка-подводника ВМФ показало испытания атомной подводной лодки (АПЛ) проекта 955 «Борей». Соответствующий ролик публикует «Звезда».
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Развернуто серийное строительство неатомных подводных лодок проектов 636.3 и 677, а также атомных подводных лодок проектов "Борей" и "Ясень". Эти лодки составят основу подводных сил и отвечают самым современным требованиям к таким качествам, как скрытность, маневренность и вооруженность.
— Владимир Королев, российский военачальникLenta.ru 04:05
с чего всё началось
В День моряка-подводника Военно-Морского Флота, который отмечается в России 19 марта, ВМФ РФ представил кадры, на которых запечатлен новый ракетоносец типа «Борей».ТК Звездавчера в 22:01
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