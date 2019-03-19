Армия и оружие

Россия показала испытания ракетоносца типа «Борей»Lenta.ru 04:05

Минобороны России в День моряка-подводника ВМФ показало испытания атомной подводной лодки (АПЛ) проекта 955 «Борей». Соответствующий ролик публикует «Звезда».
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Владимир Королев
Развернуто серийное строительство неатомных подводных лодок проектов 636.3 и 677, а также атомных подводных лодок проектов "Борей" и "Ясень". Эти лодки составят основу подводных сил и отвечают самым современным требованиям к таким качествам, как скрытность, маневренность и вооруженность.
— Владимир Королев, российский военачальникLenta.ru 04:05
с чего всё началось

Минобороны показало испытания подводного ракетоносца типа «Борей»

В День моряка-подводника Военно-Морского Флота, который отмечается в России 19 марта, ВМФ РФ представил кадры, на которых запечатлен новый ракетоносец типа «Борей».
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Минобороны показало испытания атомной подлодки «Борей»

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Минобороны РФ провело испытания подводного ракетоносца «Борей». Видео

Телеканал 360°03:20

Минобороны показало испытания подводного ракетоносца типа «Борей»

ТК Звездавчера в 22:01
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 11:42, Ашберн
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Президент Украины Петр Порошенко считает, что Россия пытается сорвать выборы в стране. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".
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