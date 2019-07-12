Армия и оружие
Россия подтвердила начало поставок С-400 в ТурциюRT на русском 04:55
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству подтвердила начало поставок российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию, о чём ранее сообщило турецкое Минобороны. Поставки начались в согласованные обеими сторонами сроки.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 15:14, Вашингтон
Общество
Полиция вытеснила мигрантов из парижского Пантеона
Обновлено в 12:45
Футбол
«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче нового сезона РПЛ
Московское «Динамо» и тульский «Арсенал» разошлись миром в матче открытия нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:55
Футбол
Форвард брестского «Динамо» перешел в «Оренбург»
Обновлено в 12:26
Политика
В США не поддержали идею расширить формат переговоров по Украине
Ранее с инициативой фактически расширить «нормандский формат» выступил президент Украины Владимир Зеленский — российскому лидеру Владимиру Путину он предложил обсудить, «чей Крым» и «кого там нет в Донбассе» при участии глав США, Великобритании, Франции и Германии.
Обновлено в 11:36
Технологии
Явка на первом тесте системы электронного голосования составила 70%
Явка студентов на первом публичном тесте системы электронного голосования для выборов в Мосгордуму составила 70%, сообщает пресс-служба столичного департамента информационных технологий.
Обновлено в 05:59
Шоу-бизнес
Полина Гагарина похвасталась комбинезоном за 3 рубля
Посему Полина Гагарина показала себя в желтом комбинезоне.
Обновлено в 13:14
Политика
ЦИК Украины отказался регистрировать 17 российских наблюдателей
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины отказалась регистрировать 17 наблюдателей - граждан России - в составе официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ).
Обновлено в 12:50
Футбол
«Витесс» Слуцкого подписал форварда сборной Марокко
"Витесс", который тренирует россиянин Леонид Слуцкий, усилил атакующую линию нападающим "Сент-Этьена" Уссамой Таннаном.
Обновлено в 15:01
Политика
Зеленский поручил заняться возвращением осужденного в Италии украинца
Президент Украины Владимир Зеленский поручил министерству иностранных дел и Генпрокуратуре Украины заняться вопросом возвращения на родину бойца Нацгвардии Виталия Маркива, которого в Италии приговорили к 24 годам заключения, сообщила пресс-служба главы государства.
Обновлено в 13:54
Общество
Составлен рейтинг вузов России по уровню зарплат выпускников
Топ-45 российских вузов, чьи выпускники 2013–2018 годов являются самыми высокооплачиваемыми в сфере экономики и финансов, представил сервис по поиску работы Superjob.
Обновлено в 01:41
Футбол
Антуан Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону»
Контракт с мадридским клубом был рассчитан до 2023 года, согласно его условиям, 1 июля отступные за форварда снизились с €200 до €120 млн.
Обновлено в 09:46
Авто
В России Bugatti и Tesla ускользнули от «налога на роскошь»
Правда, в качестве примеров аудиторы палаты наряду с Bugatti Veyron Grand Sport приводят почему-то и Tesla Model S, которая, будучи экологически дружественым электрокаром, могла бы, наоборот, претендовать на налоговые льготы.
Обновлено в 03:57
Культура
Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
Актер Борис Клюев в интервью "МК" рассказал о тайных корпоративах грузинского артиста Вахтанга Кикабидзе в России.
Обновлено в 12:10
Политика
Украина выразила протест России из-за «Всемирного конгресса украинцев»
Министерство иностранных дел Украины прокомментировало признание деятельности канадской неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» на территории России нежелательной.
Обновлено в 02:13
Политика
Виноделы Грузии устроили митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2»
Ранее Гварамия в резкой форме отреагировал на слова президента России Владимира Путина, выступившего против ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
Обновлено в 12:14
Здоровье
Младенца с черным родимым пятном на все лицо назвали монстром
Жительница американского штата Флорида пожаловалась на грубые комментарии в адрес ее ребенка с черным родимым пятном на лице.
Обновлено в 10:41
Общество
Самые массовые профессии в России могут исчезнуть через 10 лет
По словам Кузьминова, самыми распространенными в России профессиями считаются водитель и продавец, на которые приходится десять процентов рынка.
Обновлено в 00:01
Политика
На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину
Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено в 13:20
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено в 12:21
Происшествия
Москвичка на прогулке упала в парке в водосток и исчезла
В Москве 26-летняя женщина во время прогулки с друзьями в дендропарке 30 июня упала в водосток и бесследно пропала.
Обновлено в 07:49
Футбол
«Зенит» объявил о переходе Бабурина в «Ростов»
Российский голкипер петербургского «Зенита» Егор Бабурин перешел в «Ростов». Об этом сообщает официальный сайт «сине-бело-голубых».
Обновлено в 12:45
Происшествия
В Туве при опрокидывании автомобиля погибли десять человек
При опрокидывании автомобиля в Туве, который пересекал реку вброд, погибли 10 человек, включая шестерых несовершеннолетних.
Обновлено в 02:50
Экономика
Акимов озвучил «мнение транспортного цеха» о платной трассе до Казани
Вице-премьер Максим Акимов, курирующий в правительстве транспорт, выступил и за реконструкцию трассы М7 «Волга», и за строительство новой платной дороги Москва — Казань в рамках проекта «Европа — Западный Китай» «Автодора».
Обновлено в 10:46
Происшествия
Тёте избитой в Ингушетии девочки предъявлено обвинение
Тёте избитой семилетней девочки из Ингушетии предъявлено обвинение по статье УК России «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении малолетнего».
Обновлено в 13:53
Религия
Православные 12 июля отмечают день апостолов Петра и Павла
Обновлено в 02:06
Общество
Россельхознадзор рассказал о причинах массовой гибели пчел
Россельхознадзор предлагает вернуть Министерству сельского хозяйства РФ полномочия по контролю над применением агрохимикатов, использование которых приводит к массовой гибели пчел.
Обновлено в 13:58
Происшествия
В Якутии мужчина расстрелял полицейских и покончил с собой
Житель Якутии после семейного скандала открыл огонь по приехавшему на вызов наряду полиции. Погиб сотрудник Росгвардии, ранен полицейский.
Обновлено в 12:53
Происшествия
Следствие просит об аресте замглавы ПФР Иванова
Ходатайство о помещении под стражу заместителя председателя правления Пенсионного фонда РФ Алексея Иванова поступило в суд от следственных органов.
Обновлено в 06:53