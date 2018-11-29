Политика

Россия подозревает Сербию в реэкспорте украинских товаров
Газета.Ru
01:31

Россельхознадзор на своем сайте сообщил о нелегальной схеме поставки в Россию из Сербии белково-жирового продукта украинского происхождения.
Газета.Ru01:31

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Россия заподозрила Сербию в нелегальном реэкспорте сыра с Украины

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В России заподозрили Сербию в реэкспорте украинских товаров

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Россельхознадзор заподозрил Сербию в перепродаже товаров из Украины

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Россельхознадзор выявил нелегальные поставки в Россию украинской продукции

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Россия подозревает Сербию в реэкспорте украинских товаров

Газета.Ru01:31

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ТАСС01:21

Россельхознадзор выявил незаконную схему реэкспорта товаров с Украины через Сербию

Говорит Москва01:46
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 05:13, Ашберн
Политика

Кремль назвал время и темы встречи Путина и Трампа

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Саломе Зурабишвили победила на выборах президента Грузии

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Путин назвал решенным вопрос роста пенсий

"Красивые формулировки не нужны" На прошлой неделе на расширенном заседании Госсовета, посвященном реализации нового "майского указа", Путин заявил, что показатели зарплат и пенсий должны выражаться в реальных деньгах, а не в процентах и усредненных данных.
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На Украине начали опись имущества в пещерах Киево-Печерской лавры

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Трамп заявил об отсутствии соперников для себя на выборах в 2020 году

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Уволился руководитель главного финансового института «Роскосмоса»

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Съезд ОНФ избрал новый состав Центрального штаба

Съезд Общероссийского народного фронта (ОНФ) избрал новый состав Центрального штаба, он увеличился с 57 до 68 человек.
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В России может появиться мобильное приложение, удостоверяющее личность

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Порошенко рассказал о реакции МВФ на введение военного положения

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонные переговоры с главой Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, в рамках которых стороны подтвердили, что введение в стране режима военного положения не повлияет на отношения с МВФ.
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