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Армия и оружие Армия и оружие Турция должна вывести войска из Сирии, заявил постпред страны в ООН Необходимо, чтобы турецкие власти вывели все войска из Сирии, если они хотят помочь стране, заявил в четверг постпред САР при ООН Башар Джаафари.

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