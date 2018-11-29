Политика
В России выявили нелегальную схему поставок украинской продукции
В России выявили нелегальную схему поставок украинской продукцииREGNUM02:21
Нелегальную схему поставок из Сербии белково-жирового (сыроподобного) продукта украинского происхождения выявили в России. Об этом сообщает Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).
REGNUM02:21
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Политика
В Кремле назвали темы переговоров Путина и Трампа на G20
Обновлено в 06:23
Политика
Украина попросит закрыть Босфор для российских кораблей
Украина обратится к мировому сообществу с просьбой закрыть черноморский пролив Босфор для российских военных кораблей в связи с инцидентом в Керченском проливе.
Обновлено в 06:16
Политика
Зурабишвили победила на выборах президента Грузии с 59,52% голосов
Обновлено в 06:17
Политика
Путин подписал указ об увековечивании памяти Говорухина
Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ об увековечивании памяти режиссера Станислава Говорухина.
Обновлено в 06:22
Армия и оружие
Россия, Турция и Иран осудили применение химоружия в Сирии
Россия, Турция и Иран осудили применение химоружия в Сирии и потребовали от Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) проводить профессиональное расследование, говорится в совместном заявлении, принятом по итогам 11-й международной встречи по Сирии в Астане.
Обновлено в 06:19
Политика
В Кремле оценили призыв Порошенко ввести корабли НАТО в Азовское море
Призыв президента Украины Петра Порошенко к Североатлантическому альянсу направить корабли НАТО в Азовское море в администрации президента РФ восприняли негативно.
Обновлено в 06:20
Политика
В Кремле обеспокоены инициативой США по договору СНВ-III
Инициатива законодателей США об ограничении продления действия российско-американского договора о сокращении арсеналов стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) вызывает беспокойство.
Обновлено в 06:07
Политика
Меркель заявила, что Украина должна сохранить роль транзитера газа
Европе важно, чтобы Украина сохранила роль транзитера газа после ввода в строй "Северного потока - 2". Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в четверг на экономической конференции в Берлине.
Обновлено в 06:22
Армия и оружие
Четвертый дивизион С-400 развернули в Крыму на границе с Украиной
На боевое дежурство в Крыму заступил дивизион новейших зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф", сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан второго ранга Алексей Рулев.
Обновлено в 06:20
Политика
Нарышкин предложил Министерству культуры поддержать рэперов грантами
В свою очередь специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой призвал налаживать диалог с рэперами.
Обновлено в 06:20
Политика
Путин упростил получение льгот по оплате ЖКХ
Россиян освободили от обязанности доказывать отсутствие у них долгов по ЖКХ для получения субсидии на оплату коммуналки.
Обновлено в 06:17
Политика
Путин назвал решенным вопрос роста пенсий
"Красивые формулировки не нужны" На прошлой неделе на расширенном заседании Госсовета, посвященном реализации нового "майского указа", Путин заявил, что показатели зарплат и пенсий должны выражаться в реальных деньгах, а не в процентах и усредненных данных.
Обновлено в 06:23
Политика
Трамп заявил об отсутствии соперников для себя на выборах в 2020 году
Президент США Дональд Трамп на сегодняшний день считает, что на президентских выборах 2020 года у него не будет достойных соперников.
Обновлено в 06:20
Политика
Эрдоган намерен встретиться с Трампом на полях G20
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается встретиться с американским президентом Дональдом Трампом на саммите G20, сообщает агентство Anadolu.
Обновлено в 02:23
Политика
Порошенко обсудил с Лагард помощь от МВФ в условиях военного положения
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что введение военного положения в стране не повлияет на отношения Киева и Международного валютного фонда.
Обновлено в 05:25