Политика
Россия подозревает Сербию в реэкспорте украинских товаров
Россия подозревает Сербию в реэкспорте украинских товаровГазета.Ru07:29
Россельхознадзор выявил нелегальную схему поставки в Россию из Сербии белково-жирового - сыроподобного - продукта украинского происхождения. Как уточнили в ведомстве, "в ходе проведения проверочных мероприятий службой установлен факт реализации сербским предприятием украинской продукции".
Газета.Ru07:29
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