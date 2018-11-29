Политика

Россия подозревает Сербию в реэкспорте украинских товаров
Газета.Ru
07:29

Россельхознадзор выявил нелегальную схему поставки в Россию из Сербии белково-жирового - сыроподобного - продукта украинского происхождения. Как уточнили в ведомстве, "в ходе проведения проверочных мероприятий службой установлен факт реализации сербским предприятием украинской продукции".
Газета.Ru07:29

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