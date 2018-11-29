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Армия и оружие Армия и оружие Россия, Турция и Иран осудили применение химоружия в Сирии Россия, Турция и Иран осудили применение химоружия в Сирии и потребовали от Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) проводить профессиональное расследование, говорится в совместном заявлении, принятом по итогам 11-й международной встречи по Сирии в Астане.

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