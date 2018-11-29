Политика

Россия подозревает Сербию в реэкспорте украинских товаров
Газета.Ru
07:29

Россельхознадзор выявил нелегальную схему поставки в Россию из Сербии белково-жирового - сыроподобного - продукта украинского происхождения. Как уточнили в ведомстве, "в ходе проведения проверочных мероприятий службой установлен факт реализации сербским предприятием украинской продукции".
Газета.Ru07:29

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Власти Сербии расследуют реэкспорт украинской продукции в Россию

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Россия подозревает Сербию в реэкспорте украинских товаров

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Россия заподозрила Сербию в нелегальном реэкспорте сыра с Украины

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Россельхознадзор заподозрил Сербию в реэкспорте товаров с Украины

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Россельхознадзор выявил незаконную схему реэкспорта товаров с Украины через Сербию

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Политика

В Кремле назвали темы переговоров Путина и Трампа на G20

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Москалькова обратилась к властям США в защиту прав Марии Бутиной

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова направила телеграмму (есть в распоряжении RT) исполняющему обязанности директора Федерального бюро тюрем Министерства юстиции США Хью Гурвицу в защиту прав задержанной россиянки Марии Бутиной.
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Президент России Владимир Путин наградил российского дизайнера и модельера Валентина Юдашкина орденом "За заслуги перед отечеством" III степени, соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации.
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В конгрессе США предложили запретить продление СНВ после 2021 года

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что вслед за возможным расторжением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности есть вероятность, что будет расторгнут и Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.
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Меркель заявила, что Украина должна сохранить роль транзитера газа

Европе важно, чтобы Украина сохранила роль транзитера газа после ввода в строй "Северного потока - 2". Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в четверг на экономической конференции в Берлине.
Обновлено в 07:49
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Гройсман попросил мир ограничить России право на свободное судоходство

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обратился к международному сообществу с просьбой ограничить России право на свободное судоходство.
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В Бурятии и Забайкалье «дальневосточный гектар» внедрят в два этапа

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Путин упростил получение льгот по оплате ЖКХ

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Путин назвал Россию одним из гарантов мировой энергетической безопасности

Благодаря внушительному экспорту, Россия остаётся одним из главных гарантов мировой энергетической безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин.
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