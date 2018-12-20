Экономика

Россия поднялась в рейтинге лучших для ведения бизнеса стран мира
Российская газета
вчера в 13:00

Россия поднялась на 3 строчки в итоговом рейтинге The Best Countries For Business - лучших стран мира для ведения бизнеса, который традиционно составляет журнал Forbes. Теперь наше государство занимает 55-е место, тогда как в 2017-м было на 58-м.
Российская газетавчера в 13:00

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Великобритания возглавила список лучших стран для ведения бизнеса по версии Forbes

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Россия поднялась в рейтинге лучших для ведения бизнеса стран мира

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Россия обошла Украину в рейтинге лучших стран для бизнеса

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Россия поднялась в рейтинге стран по ведению бизнеса по версии Forbes

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Forbes назвал наиболее подходящие для ведения бизнеса страны

РБКвчера в 08:59
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Экономика

Минфин США продлил срок продажи бумаг группы ГАЗ до марта

Минфин США продлил до 7 марта срок, за который американские инвесторы должны избавиться от акций и долговых инструментов группы ГАЗ, а контрагенты — завершить контракты.
Обновлено вчера в 13:45
Экономика

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Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Донхлеббанка, говорится в сообщении ЦБ.
Обновлено в 00:37
Экономика

Акционеры En+ одобрили переезд в Россию

20 декабря внеочередное собрание акционеров энергометаллургической компании En+ (владеет 48,1% UC Rusal) одобрило смену юрисдикции с кипрской на российскую.
Обновлено вчера в 08:24
Экономика

Страховщиков лишают вмененности

Замминистра пишет, что страховщики отказываются страховать такие риски или требуют в судах признать договоры недействительными.
Обновлено вчера в 18:14
Экономика

Крупнейший производитель мяса птицы в России расширяет производство

Компания является крупнейшим в России производителем мяса птицы. В 2017 г. «Черкизово» произвело 549 335 т мяса птицы.
Обновлено вчера в 17:05
Финансы

Международные резервы России за неделю увеличились на $1,3 млрд

На 7 декабря международные резервы составляли$463,6 млрд. Таким образом, за неделю их объём увеличился на $1,3 млрд.
Обновлено вчера в 10:24
Экономика

Аналитики ЦБ предупредили о риске ипотечного пузыря

Неделю назад вице-премьер Татьяна Голикова пообещала, что правительство до конца года представит новые льготы для получения ипотечного кредита семьями, которые позволят получить поддержку 1,6 млн человек.
Обновлено вчера в 15:35
Экономика

Аналитики сравнили предновогодние цены на хамон и коньяк

В «премиальную корзину» вошли шесть продуктов: красная икра, мясо краба, хамон, коньяк Hennessy, мидии и устрицы.
Обновлено в 00:00
Энергетика

Нефть марки WTI подешевела более чем на 5%

По состоянию на вечер четверга (19:32 мск) стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 5,02% — до $45,68 за баррель.
Обновлено вчера в 12:33
Энергетика

Очищение угля: чему Россия может поучиться у Китая

Исследование, которое Центр энергетики Московской школы управления «Сколково» выпустит в январе 2019 года, ставит Китай на первое место среди 13 стран мира, где угольная генерация играет существенную роль и в глобальном масштабе, и в национальном энергобалансе — а Россия этот список замыкает.
Обновлено в 00:42
Экономика

В ноябре граждане России стали чаще покупать шоколад и воду

Индекс «Кофе с молоком», который отражает объемы покупок российскими гражданами шоколада, молока, кофе и бутилированной воды, вырос на 4,1% в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем.
Обновлено вчера в 21:42
Экономика

В руководстве ОВК произошли перестановки

Господин Хряпов проработал более 11 лет в Evraz, был первым заместителем гендиректора «Стройтрансгаза», в 2015–2016 годах руководил «ВЭБ Капиталом», а до прихода в ОВК занимал должность председателя правления, первого вице-президента группы компаний «Арети».
Обновлено вчера в 13:01
Экономика

ВТБ отстранил Алексея Ананьева от управления «Техносервом»

Основатель и генеральный директор одной из крупнейших IT-компаний России — группы «Техносерв» Алексей Ананьев отстранен от управления компанией, сообщили «Ведомости».
Обновлено вчера в 10:21
Экономика

Лишённый лицензии «Уралтрансбанк» признан банкротом

В Екатеринбурге лишённый лицензии «Уралтрансбанк» признан банкротом. Такое решение 20 декабря принял свердловский Арбитражный суд.
Обновлено вчера в 12:31
Экономика

Сбербанку разрешили взыскать долги с крупнейшего банка Азербайджана

Сбербанк и фонд Franklin Templeton смогут взыскать 20 миллионов долларов с Международного банка Азербайджана.
Обновлено вчера в 22:08
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