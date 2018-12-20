Экономика

«Форбс» снова признал Британию лучшей страной для ведения бизнеса
BFM.ru
17:45

Вопреки Brexit Великобритания снова признана, по версии «Форбс», лучшей страной для ведения бизнеса. Первым в этом рейтинге королевство стало годом ранее. И сумело удержать лидерство, несмотря на все опасения инвесторов по поводу того, к каким последствиям может привести выход страны из состава ЕС.
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Финансы

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Экономика

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Экономика

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Обновлено в 15:35
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Экономика

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Обновлено в 10:21
Экономика

Страхование перестанет защищать имущественные интересы

Минэкономразвития, говорится в письме Минфина, предлагается отказаться от страхования как от способа защиты имущественных интересов: такой вид не может рассматриваться в качестве финансовых гарантий.
Обновлено в 09:14
Экономика

Чистая прибыль «МегаФона» упала в третьем квартале на 4,6%

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Экономика

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Компания продолжает подготовку к buy back «Роснефть» назначила свою дочернюю структуру «РН-Капитал» покупателем акций и GDR нефтекомпании в рамках программы по buy back около 3,2% уставного капитала.
Обновлено в 07:20
Экономика

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Экономика

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Тарифы на горячее и холодное водоснабжение в Москве с января 2019 года вырастут на 1,7%, эта мера обусловлена изменением ставки НДС с 2019 года, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития.
Обновлено в 05:14
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