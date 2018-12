Россия поднялась на 3 строчки в итоговом рейтинге The Best Countries For Business - лучших стран мира для ведения бизнеса, который традиционно составляет журнал Forbes. Теперь наше государство занимает 55-е место, тогда как в 2017-м было на 58-м.

Российская газета 13:00