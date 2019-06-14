Футбол

Россия поднялась на 43 место в рейтинге ФИФАЕвро-футбол.ру 04:32

Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА с 46 на 43 место. Свежий рейтинг опубликован на официальном сайте организации. В активе российской национальной команды 1436 очков.
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