Армия и оружие

Россия подняла в воздух два Су-27 из-за бомбардировщика ВВС СШАРИА Новости 05:08

Министерство обороны опубликовало видеозапись сопровождения российскими истребителями Су-27 американского стратегического бомбардировщика B-52 над Балтийским морем. Десятисекундный ролик размещен на YouTube-канале ведомства.
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Минобороны опубликовало видео сопровождения бомбардировщика ВВС США над Балтикой

ТАСС04:54

Опубликовано видео сопровождения российскими истребителями Су-27 американского бомбардировщика B-52

RT на русском05:02

Россия подняла в воздух два Су-27 из-за бомбардировщика ВВС США

РИА Новости05:08

Американский бомбардировщик улетел после обнаружения российскими истребителями над Балтикой

Интерфакс04:42

Появилось видео перехвата бомбардировщика США над Балтикой

Российская газета04:50

Минобороны опубликовало видео сопровождения бомбардировщика США

РБК07:39

Эксперт оценил перехват американского бомбардировщика у границ РФ

ФАН07:20
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Стала известна судьба дочери Алдонина и Началовой

Пресс-секретарь певицы Началовой Анна Исаева сообщила, что дочь Юлии останется жить с бабушкой и дедушкой.
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Американец Натан Чен занял первое место по итогам короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.
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Армия и оружие

Названы сроки первого полета новейшего транспортника Ил-112В

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Президент России Владимир Путин назначил Андрея Чибиса временно исполняющим обязанности главы региона, сообщила пресс-служба Кремля.
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Сторонники Астаны и Нурсултана подрались в Казахстане

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Запланированную на 22 марта встречу с режиссером Алексеем Красовским и показ его фильма "Праздник" в новосибирском кинозале "Синема" отменили.
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