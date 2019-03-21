Армия и оружие
Россия подняла в воздух два Су-27 из-за бомбардировщика ВВС СШАРИА Новости 05:08
Министерство обороны опубликовало видеозапись сопровождения российскими истребителями Су-27 американского стратегического бомбардировщика B-52 над Балтийским морем. Десятисекундный ролик размещен на YouTube-канале ведомства.
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Кино
Сотни человек пришли проститься с режиссером Марленом Хуциевым
Обновлено в 06:51
Шоу-бизнес
Суд расторг брак Марата Башарова
Мировой суд расторг брак актера Марата Башарова и его супруги Елизаветы Шевырковой, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:48
Происшествия
В работе онлайн-сервисов МВД произошел сбой
В работе онлайн-сервисов Министерства внутренних дел (МВД) произошел сбой.
Обновлено в 08:21
Экономика
Чистая прибыль «М.Видео-Эльдорадо» в 2018 году выросла до 8,4 млрд руб
Консолидированная чистая прибыль группы «М.Видео-Эльдорадо» в 2018 году по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла на 20% — до 8,365 млрд руб.
Обновлено в 09:36
Экономика
Орешкин предложил провести полную инвентаризацию российских земель
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о необходимости инвентаризации всех объектов недвижимости в стране, в том числе земли, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 09:12
Космос
Зафиксирован резкий рост солнечной активности
Новый магнитный пояс, появление которого будет означать начало цикла номер 25, должен возникнуть на значительно больших солнечных широтах (ближе к полюсам) и иметь иную магнитную полярность, чем наблюдающиеся активные области.
Обновлено в 06:28
Экономика
Минэкономразвития сообщило о росте экономики выше ожиданий
Как писал РБК, в феврале промышленное производство выросло на 4,1%, и это стало максимумом с мая 2017 года, хотя аналитики ожидали роста лишь на 1,5%. В частности, резко выросли обрабатывающие производства (на 4,6%), которые стагнировали в предыдущие три месяца.
Обновлено в 07:35
Происшествия
В структуре «Роскосмоса» нашли фиктивную компанию
Лефортовская межрайонная прокуратура обнаружила в структуре "Роскосмоса" фиктивную компанию, передает РБК со ссылкой на источники в МВД.
Обновлено в 09:17
Общество
Победительницу «Мисс Москва» лишили титула и короны
Алесю Семеренко, ставшую "Мисс Москва-2018", лишили титула и короны из-за несоблюдения условий договора.
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес
Стала известна судьба дочери Алдонина и Началовой
Пресс-секретарь певицы Началовой Анна Исаева сообщила, что дочь Юлии останется жить с бабушкой и дедушкой.
Обновлено в 09:28
Спорт
Чен выиграл короткую программу на ЧМ в Сайтаме, Коляда — десятый
Американец Натан Чен занял первое место по итогам короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.
Обновлено в 08:09
Армия и оружие
Названы сроки первого полета новейшего транспортника Ил-112В
Первый полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В состоится в конце марта – начале апреля 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено вчера в 20:31
Политика
В Кремле раскрыли цель звонка Назарбаева Путину
Обновлено в 07:13
Технологии
«Ильюшин» показал возможные варианты салона самолета Ил-96-400М
В авиационном комплексе имени Ильюшина рассказали, как будет выглядеть пассажирский салон перспективного самолета Ил-96-400М.
Обновлено в 00:22
Политика
Андрей Чибис стал врио главы Мурманской области
Президент России Владимир Путин назначил Андрея Чибиса временно исполняющим обязанности главы региона, сообщила пресс-служба Кремля.
Обновлено в 04:52
Происшествия
ФСБ задержала федерального судью Кузьминского суда Москвы
Сотрудники ФСБ задержали в здании суда федерального судью Руслана Якубаева.
Обновлено в 09:25
Гаджеты
Тимати представил беспроводные наушники от Black Star
Обновлено в 09:08
Общество
Гидрометцентр прогнозирует лето в России теплее обычного
Весной и летом температура в России в целом будет около и выше нормы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Обновлено в 06:45
Экономика
Прекращены поставки в Россию нескольких жизненно важных лекарств
Прекращены поставки в Россию трех жизненно важных лекарств.
Обновлено вчера в 18:48
Политика
Госдума приняла законопроект об «ипотечных каникулах» в первом чтении
Депутаты проголосовали в первом чтении за принятие законопроекта об «ипотечных каникулах» для граждан-заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Обновлено в 05:51
Политика
Сторонники Астаны и Нурсултана подрались в Казахстане
Обновлено в 06:04
Происшествия
Эрмитаж и Исаакий открыты для посетителей после проверки
Государственный Эрмитаж и государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» в Санкт-Петербурге вернулись к нормальной работе после проверок, связанных с получением угроз о «заминировании».
Обновлено в 06:19
Кино
В Новосибирске отменили показ фильма «Праздник»
Запланированную на 22 марта встречу с режиссером Алексеем Красовским и показ его фильма "Праздник" в новосибирском кинозале "Синема" отменили.
Обновлено в 08:56
Энергетика
Медведев заявил, что люди не должны страдать от роста цен на бензин
Важно поддерживать сбалансированную ситуацию на внутреннем рынке нефтепродуктов, люди не должны страдать от роста цен, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:43
Общество
Панин устыдился своей радости по поводу присоединения Крыма
Актер Алексей Панин сожалеет, что в 2014 году поддерживал присоединение Крыма к России. Об этом сообщает НСН в четверг, 21 марта.
Обновлено в 08:17
Происшествия
Человек погиб при взрыве газа в котельной под Воронежем
Один человек погиб и один пострадал в результате взрыва газа в котельной в Воронежской области.
Обновлено в 06:02
Кино
Режиссер «Т-34» снимет фильм о шахматах
Выступая перед экспертами, режиссер напомнил, что про шахматы практически не снимали фильмов, в то время как интерес к игре в нашей стране велик.
Обновлено в 04:58