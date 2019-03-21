Россия подняла в воздух два Су-27 из-за бомбардировщика ВВС СШАРИА Новости 05:08

Министерство обороны опубликовало видеозапись сопровождения российскими истребителями Су-27 американского стратегического бомбардировщика B-52 над Балтийским морем. Десятисекундный ролик размещен на YouTube-канале ведомства.

Россия подняла в воздух два Су-27 из-за бомбардировщика ВВС США

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