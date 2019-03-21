Армия и оружие

Россия подняла в воздух два Су-27 из-за бомбардировщика ВВС СШАРИА Новости 05:08

Министерство обороны опубликовало видеозапись сопровождения российскими истребителями Су-27 американского стратегического бомбардировщика B-52 над Балтийским морем. Десятисекундный ролик размещен на YouTube-канале ведомства.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В ВВС США заявили, что Су-27 не отгоняли B-52 от границы России над Балтикой

ТАСС10:26

Как переброска бомбардировщиков США в Европу повлияет на обстановку в регионе

RT на русском12:17

Американский бомбардировщик улетел после обнаружения российскими истребителями над Балтикой

Интерфакс04:42

Россия подняла в воздух два Су-27 из-за бомбардировщика ВВС США

РИА Новости05:08

Появилось видео перехвата бомбардировщика США над Балтикой

Российская газета04:50

Эксперт оценил перехват американского бомбардировщика у границ РФ

ФАН07:20

Минобороны опубликовало видео сопровождения бомбардировщика США

РБК07:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 14:33, Ашберн
Шоу-бизнес

Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище

Обновлено в 09:36
Политика

ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Колчака

Федеральная служба безопасности сняла гриф секретности с уголовного дела адмирала Александра Колчака, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Центральный архив ФСБ.
Обновлено в 08:29
Технологии

В МГУ запустили «Атлас флоры России»

Обновлено в 07:50
Авто

Названы самые незащищенные от угона автомобили с бесключевым доступом

Британский исследовательский центр Thatcham Research составил рейтинг защищенности автомобилей от удаленного взлома и угона.
Обновлено в 07:10
Происшествия

СМИ сообщили о задержании федерального судьи Кузьминского суда Москвы

Обновлено в 18:06 ФСБ задержала сегодня в здании Кузьминского райсуда Москвы федерального судью Руслана Якубаева.
Обновлено в 10:42
Футбол

Фернандо оправился от травмы и вернулся в расположение «Спартака»

Обновлено в 13:17
Экономика

Три жизненно важных лекарства исчезнут из российских аптек в мае

Японская фармацевтическая компания Takeda сообщила, что после апреля 2019 года перестанет поставлять на российский рынок три жизненно важных препарата.
Обновлено в 13:25
Политика

Закон об ипотечных каникулах приняли в первом чтении

Госдума в четверг, 21 марта, приняла в первом чтении законопроект об ипотечных каникулах для заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Обновлено в 05:50
Политика

Денис Паслер назначен врио губернатора Оренбургской области

Врио губернатора Оренбургской области назначен Денис Паслер. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 04:32
Наука

Вирус гепатита помог проследить историю аборигенов

Специалисты из Мельбурнского университета с помощью определения возраста вируса гепатита B смогли понять, когда в Австралии появились первые люди и как они перемещались по континенту.
Обновлено вчера в 09:52
Политика

Зеленский допустил двусторонние переговоры с Россией по Донбассу

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский допускает проведение двухсторонних переговоров с Россией по урегулированию конфликта в Донбассе.
Обновлено в 14:24
Происшествия

Вандалы повредили четыре мечети в британском Бирмингеме

В ночь на 21 марта неизвестные злоумышленники разбили окна в четырех мечетях британского города Бирмингема.
Обновлено в 07:29
Происшествия

Лидера «Тамбовской» ОПГ приговорили к 24 годам тюрьмы

Барсуков получил 24 года колонии строгого режима. Дрокова суд приговорил к 21 году колонии.
Обновлено в 03:44
Политика

Гуайдо заявил о подготовке к захвату власти в Венесуэле

Оппозиционный венесуэльский лидер Хуан Гуайдо заявил о подготовке к захвату власти в Боливарианской республике.
Обновлено в 12:08
Политика

Трамп заявил о необходимости признать Голанские высоты частью Израиля

Президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что Вашингтону пора признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 14:02
Политика

В России проведут полную инвентаризацию земель и недвижимости

В Российской Федерации проведут полную инвентаризацию земель и недвижимости. Такое решение было принято на уровне правительства РФ.
Обновлено в 11:43
Энергетика

«Нафтогаз» прокомментировал решение суда по спору с «Газпромом»

"Лондонский суд постановил, что принудительное исполнение решения Стокгольмского арбитража может быть проведено после решения Апелляционным судом округа Свеа, при условии выполнения Газпромом определенных действий", - говорится в сообщении "Нафтогаза".
Обновлено в 13:49
Общество

«Мисс Москву» лишили титула и короны впервые в истории конкурса

Победительницу конкурса красоты «Мисс Москва» лишили титула и короны.
Обновлено в 08:27
Политика

ЕС согласился подождать с Brexit до 22 мая

В распространенном заявлении говорилось, что выход Великобритании из ЕС должен произойти до 23 мая, так как на конец этого месяца запланированы выборы в Европарламент, в которых Лондон не будет участвовать.
Обновлено в 13:25
Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за отравления двух школьниц в Крыму

Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления двух несовершеннолетних в Красноперекопске, сообщается в четверг на сайте ГСУ СК РФ по Республике Крым.
Обновлено в 13:09
Политика

В Совфеде оценили ситуацию в Великобритании в связи с брекситом

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Александр Бабаков прокомментировал RT обращение Британского конгресса тред-юнионов (TUC) и Конфедерации британской промышленности (CBI) к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с просьбой изменить подход к реализации брексита.
Обновлено в 10:51
Экономика

Уровень бедности в России сократился до пятилетнего минимума

Численность россиян, чьи доходы меньше прожиточного минимума, в 2018 году упала до 18,9 млн человек ( 12,9%), говорится в материалах Росстата.
Обновлено в 12:33
Общество

Суд постановил удалить статьи о причастности депутата Госдумы к так называемому делу Шакро Молодого

Претензии депутата Андрея Скоча вызвало расследование "Новой газеты".
Обновлено в 13:01
Космос

В NASA обнаружили в космосе сверхбыстрый пульсар

Обновлено вчера в 09:29
Общество

МВД сократило перечень опасных пород собак

Обновлено в 12:15
Армия и оружие

На сорвавшем гособоронзаказ «Авиастар-СП» введено ручное управление

Авиационное предприятие «Авиастар-СП», сорвавшее гособоронзаказ в 2018 году, будет курировать специальная комиссия, в которую войдут представители Минобороны и Минпромторга.
Обновлено в 12:59
Общество

Росреестр предлагает штрафовать за перепродажу данных из ЕГРН

Росреестр предлагает штрафовать юридических лиц, которые занимаются перепродажей данных из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) третьим лицам, в случае рецидива штраф может достигать 300 тысяч рублей, заявила журналистам глава ведомства Виктория Абрамченко.
Обновлено в 05:24
Экономика

Победители международных школьных олимпиад получат до 1 млн рублей

Указом устанавливается, что победителям международных олимпиад премии за золотую медаль выплачиваются в размере 1 миллиона рублей, за серебряную медаль – в размере 500 тысяч рублей, за бронзовую медаль – в размере 400 тысяч рублей.
Обновлено в 08:46
Армия и оружие

В Пентагоне признали невозможность удара России по НАТО

15 марта сообщалось, что НАТО возвращается к системе трансатлантических перебросок войск в Европу, существовавшей во времена холодной войны.
Обновлено в 13:04
Происшествия

Пропавшую в октябре Лину Сторожеву нашли мертвой на козырьке подъезда

Днем рабочие чистили снег с козырька подъезда, они и обнаружили тело. Напомним, Лина Сторожева пропала 14 октября.
Обновлено в 12:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное