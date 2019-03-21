Армия и оружие
Россия подняла в воздух два Су-27 из-за бомбардировщика ВВС СШАРИА Новости 05:08
Министерство обороны опубликовало видеозапись сопровождения российскими истребителями Су-27 американского стратегического бомбардировщика B-52 над Балтийским морем. Десятисекундный ролик размещен на YouTube-канале ведомства.
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Шоу-бизнес
Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище
Обновлено в 09:36
Политика
ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Колчака
Федеральная служба безопасности сняла гриф секретности с уголовного дела адмирала Александра Колчака, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Центральный архив ФСБ.
Обновлено в 08:29
Технологии
В МГУ запустили «Атлас флоры России»
Обновлено в 07:50
Авто
Названы самые незащищенные от угона автомобили с бесключевым доступом
Британский исследовательский центр Thatcham Research составил рейтинг защищенности автомобилей от удаленного взлома и угона.
Обновлено в 07:10
Происшествия
СМИ сообщили о задержании федерального судьи Кузьминского суда Москвы
Обновлено в 18:06 ФСБ задержала сегодня в здании Кузьминского райсуда Москвы федерального судью Руслана Якубаева.
Обновлено в 10:42
Экономика
Три жизненно важных лекарства исчезнут из российских аптек в мае
Японская фармацевтическая компания Takeda сообщила, что после апреля 2019 года перестанет поставлять на российский рынок три жизненно важных препарата.
Обновлено в 13:25
Политика
Закон об ипотечных каникулах приняли в первом чтении
Госдума в четверг, 21 марта, приняла в первом чтении законопроект об ипотечных каникулах для заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Обновлено в 05:50
Политика
Денис Паслер назначен врио губернатора Оренбургской области
Врио губернатора Оренбургской области назначен Денис Паслер. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 04:32
Наука
Вирус гепатита помог проследить историю аборигенов
Специалисты из Мельбурнского университета с помощью определения возраста вируса гепатита B смогли понять, когда в Австралии появились первые люди и как они перемещались по континенту.
Обновлено вчера в 09:52
Политика
Зеленский допустил двусторонние переговоры с Россией по Донбассу
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский допускает проведение двухсторонних переговоров с Россией по урегулированию конфликта в Донбассе.
Обновлено в 14:24
Происшествия
Вандалы повредили четыре мечети в британском Бирмингеме
В ночь на 21 марта неизвестные злоумышленники разбили окна в четырех мечетях британского города Бирмингема.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Лидера «Тамбовской» ОПГ приговорили к 24 годам тюрьмы
Барсуков получил 24 года колонии строгого режима. Дрокова суд приговорил к 21 году колонии.
Обновлено в 03:44
Политика
Гуайдо заявил о подготовке к захвату власти в Венесуэле
Оппозиционный венесуэльский лидер Хуан Гуайдо заявил о подготовке к захвату власти в Боливарианской республике.
Обновлено в 12:08
Политика
Трамп заявил о необходимости признать Голанские высоты частью Израиля
Президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что Вашингтону пора признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 14:02
Политика
В России проведут полную инвентаризацию земель и недвижимости
В Российской Федерации проведут полную инвентаризацию земель и недвижимости. Такое решение было принято на уровне правительства РФ.
Обновлено в 11:43
Энергетика
«Нафтогаз» прокомментировал решение суда по спору с «Газпромом»
"Лондонский суд постановил, что принудительное исполнение решения Стокгольмского арбитража может быть проведено после решения Апелляционным судом округа Свеа, при условии выполнения Газпромом определенных действий", - говорится в сообщении "Нафтогаза".
Обновлено в 13:49
Общество
«Мисс Москву» лишили титула и короны впервые в истории конкурса
Победительницу конкурса красоты «Мисс Москва» лишили титула и короны.
Обновлено в 08:27
Политика
ЕС согласился подождать с Brexit до 22 мая
В распространенном заявлении говорилось, что выход Великобритании из ЕС должен произойти до 23 мая, так как на конец этого месяца запланированы выборы в Европарламент, в которых Лондон не будет участвовать.
Обновлено в 13:25
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за отравления двух школьниц в Крыму
Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления двух несовершеннолетних в Красноперекопске, сообщается в четверг на сайте ГСУ СК РФ по Республике Крым.
Обновлено в 13:09
Политика
В Совфеде оценили ситуацию в Великобритании в связи с брекситом
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Александр Бабаков прокомментировал RT обращение Британского конгресса тред-юнионов (TUC) и Конфедерации британской промышленности (CBI) к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с просьбой изменить подход к реализации брексита.
Обновлено в 10:51
Экономика
Уровень бедности в России сократился до пятилетнего минимума
Численность россиян, чьи доходы меньше прожиточного минимума, в 2018 году упала до 18,9 млн человек ( 12,9%), говорится в материалах Росстата.
Обновлено в 12:33
Общество
Суд постановил удалить статьи о причастности депутата Госдумы к так называемому делу Шакро Молодого
Претензии депутата Андрея Скоча вызвало расследование "Новой газеты".
Обновлено в 13:01
Космос
В NASA обнаружили в космосе сверхбыстрый пульсар
Обновлено вчера в 09:29
Общество
МВД сократило перечень опасных пород собак
Обновлено в 12:15
Армия и оружие
На сорвавшем гособоронзаказ «Авиастар-СП» введено ручное управление
Авиационное предприятие «Авиастар-СП», сорвавшее гособоронзаказ в 2018 году, будет курировать специальная комиссия, в которую войдут представители Минобороны и Минпромторга.
Обновлено в 12:59
Общество
Росреестр предлагает штрафовать за перепродажу данных из ЕГРН
Росреестр предлагает штрафовать юридических лиц, которые занимаются перепродажей данных из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) третьим лицам, в случае рецидива штраф может достигать 300 тысяч рублей, заявила журналистам глава ведомства Виктория Абрамченко.
Обновлено в 05:24
Экономика
Победители международных школьных олимпиад получат до 1 млн рублей
Указом устанавливается, что победителям международных олимпиад премии за золотую медаль выплачиваются в размере 1 миллиона рублей, за серебряную медаль – в размере 500 тысяч рублей, за бронзовую медаль – в размере 400 тысяч рублей.
Обновлено в 08:46
Армия и оружие
В Пентагоне признали невозможность удара России по НАТО
15 марта сообщалось, что НАТО возвращается к системе трансатлантических перебросок войск в Европу, существовавшей во времена холодной войны.
Обновлено в 13:04
Происшествия
Пропавшую в октябре Лину Сторожеву нашли мертвой на козырьке подъезда
Днем рабочие чистили снег с козырька подъезда, они и обнаружили тело. Напомним, Лина Сторожева пропала 14 октября.
Обновлено в 12:42