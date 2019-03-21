Армия и оружие
Россия подняла Су-27 из-за бомбардировщика СШАLenta.ru 05:05
Два истребителя Су-27 были подняты в воздух для сопровождения стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52H Stratofortress, двигавшегося в сторону российской границы. Об этом сообщает Минобороны России, видео с американским самолетом доступно на странице ведомства на YouTube.
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