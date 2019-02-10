Политика
Россия подготовила собственный проект резолюции СБ ООН по ВенесуэлеКоммерсантъ вчера в 20:09
Россия подготовила собственный проект резолюции по урегулированию в Венесуэле и намерена внести его в Совет Безопасности (СБ) ООН. Копия документа имеется в распоряжении ТАСС, подготовку проекта подтвердил источник «РИА Новости» в дипломатических кругах.
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Общество
«Русские Витязи» показали новую фигуру высшего пилотажа
Обновлено в 00:25
Политика
Украинского епископа не пустили в русский монастырь на Афоне
В русский монастырь на Афоне не пустили епископа новой украинской церкви Павла Юристого. Об этом 9 февраля сообщает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 16:00
Политика
На Украине пожаловались на проблемы со въездом в Россию
Российские пограничники стали безосновательно отказывать во въезде украинским гражданам, об этом в эфире канала "112" заявил помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.
Обновлено вчера в 22:25
Шоу-бизнес
Участница Comedy Woman извинилась за шутку о генерале
Обновлено в 03:36
Авто
Названы самые удобные автомобили на российском рынке
Обновлено в 00:03
Кино
Дядя Федор нашел свою любовь в новой серии «Простоквашино»
Новые серии мультсериала студия начала выкладывать еще весной 2018 года.
Обновлено в 02:55
Происшествия
Во французском Лионе в булочной прогремел взрыв
Обновлено вчера в 17:56
Общество
На аукционе в Нюрнберге не нашлось желающих купить картины Гитлера
Пять картин, авторство которых приписывается рейхсканцлеру нацистской Германии Адольфу Гитлеру, не были проданы на аукционе в Нюрнберге.
Обновлено в 02:08
Происшествия
В Кургане при пожаре в гостинице спасли пять человек
Обновлено в 00:42
Политика
CNN связал политику Трампа с российской рыбой в школах США
Телеканал CNN связал политику президента США Дональда Трампа с ситуацией, при которой американские школьники едят в столовых рыбные палочки, производимые из рыбы, преимущественно выловленной в России.
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия
Принц Филипп решил отказаться от водительских прав после аварии
Обновлено вчера в 13:46
Происшествия
Британский рэпер Cadet погиб в ДТП
Обновлено в 00:56
Общество
Психолог назвала основную опасность соцсетей
"Технофобия утихнет, и станет ясно, что есть небольшой процент людей, которые на самом деле страдают от зависимости, а есть те, кому нужно научиться управлять своим временем, поведением и использованием технологий для достижения своих целей", - считает Ратледж.
Обновлено в 01:42
Общество
Курсанты военно-морского института в Петербурге пожаловались на поборы
«Специальная комиссия проверит информацию, опубликованную радиостанцией «Говорит Москва» со ссылкой на неназванных курсантов Санкт-Петербургского военно-морского института, о возможных фактах нарушения уставного порядка в учебном заведении», — приводит слова командования ВМФ портал URA.RU.
Обновлено в 03:13
Общество
Оззи Осборна перевели в палату после интенсивной терапии
Британский рок-музыкант Оззи Осборн, госпитализированный в США с подозрением на воспаление легких, переведен в палату после лечения в отделении интенсивной терапии и будет выписан на этой неделе.
Обновлено вчера в 22:01
Экономика
Венесуэла переводит счета нефтяных компаний в Газпромбанк
Нефтяная компания Petróleos de Venezuela (PDVSA) переводит банковские счета своих совместных предприятий в Газпромбанк.
Обновлено вчера в 19:49
Общество
Режим ЧС введен на Новой Земле из-за нашествия белых медведей
Обновлено вчера в 08:46
Происшествия
Отца юного хоккеиста ранили в голову во время матча в Москве
В Москве в районе Медведково во время матча хоккейных юношеских команд "Северная Звезда" и "Дмитров" произошел конфликт между родителями двух десятилетних игроков.
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия
Четыре ребенка погибли при пожаре в Новосибирской области
В пресс-службе МЧС по Новосибирской области сообщили, что пожар произошел в частном доме.
Обновлено вчера в 14:48
Культура
Названа новая версия смерти Децла
Российский продюсер и певец, бывший руководитель группы «Ласковый май» Андрей Разин в эфире программы «Выход в люди» (12+) на телеканале «Россия 1» озвучил новую версию смерти рэпера Децла (Кирилла Толмацкого).
Обновлено в 01:46
Авто
Ford поднял цены на семейство Focus и кроссовер Kuga в РФ
Обновлено вчера в 09:23
Происшествия
Два человека погибли в результате ДТП в Ульяновске
Два человека погибли и пятеро пострадали в результате аварии в центре Ульяновска. Об этом сообщает УМВД по региону.
Обновлено в 01:53
Политика
Глава НАСА планирует приехать в Россию на встречу с Рогозиным
Ранее в НАСА подтвердили, что руководитель управления готов посетить Россию или Байконур в ближайшие месяцы после того, как американская сторона попросила отложить запланированный ранее визит главы Роскосмоса в США.
Обновлено в 01:12
Спорт
На чемпионате Европы российские саночники спели гимн страны а капелла
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия
На Сахалине горит торговый центр «Океан»
В торговом центре «Океан» города Оха Сахалинской области начался пожар, сообщает 10 февраля пресс-служб регионального ГУ МЧС.
Обновлено вчера в 23:52
Происшествия
В Петербурге перекрыли Невский в поддержку Анастасии Шевченко
Активистов и журналистов постоянно преследовала полиция в ходе подготовки мероприятия и из-за полиция моментально разогнала граждан и задержали активиста Владимира Казаченко.
Обновлено вчера в 15:01
Здоровье
Названы семь простых способов оздоровить кишечник
Британские диетологи назвали семь простых правил оздоровления кишечника.
Обновлено вчера в 11:02
Музыка
Рэпер установил мировой рекорд по скорости читки
Рэпер Mac Lethal из США установил мировой рекорд по скорости читки, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 22:34
Гаджеты
Названы смартфоны с самым мощным излучением
Составляя рейтинг, эксперты Statista руководствовались данными Федерального ведомства по радиационной защите ФРГ, в распоряжении которой есть обширная база данных о смартфонах и уровне их излучения во время разговора.
Обновлено вчера в 02:29
Армия и оружие
Темнокожий солдат армии Британии получил компенсацию из-за расизма
Темнокожий солдат вооруженных сил Великобритании, страдавший в армии от издевательств расистского характера, получил компенсацию от министерства обороны страны в 490 тысяч фунтов стерлингов (634 тысячи долларов), сообщает издание Daily Mail.
Обновлено в 02:59