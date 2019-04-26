Россия поддержала призыв Трампа отказаться от ядерного оружияОбщественная служба новостей 05:58

С учетом того, что мы сегодня говорили о возрастании роли ядерного оружия в американских доктринальных документах и его переводе в плоскость средств, которые могут применяться на поле боя, подобные заявления можно только приветствовать.

Призыв американского президента Дональда Трампа в адрес Китая, России и США полностью отказаться от ядерного оружия получил поддержку Москвы. Об этом заявил в пятницу замглавы МИД Сергей Рябков, передаёт ТАСС.

Политика Кремль ответил на идею Трампа отказаться от ядерного оружия Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле положительно относятся к идее американского лидера Дональда Трампа заключить ядерную сделку, сообщают "Ведомости".

Происшествия Экс-полковник ФСБ арестован по делу о хищении Экс-сотрудник ФСБ полковник Дмитрий Фролов был арестован по делу о хищении 490 млн рублей, сообщает РИА "Новости".

Происшествия Пожару на заводе «Красмаш» присвоили высший для региона ранг сложности Спасатели присвоили пожару на территории завода "Красмаш" четвертый ранг сложности – высший в Красноярском крае, сообщил РИА Новости представитель краевого главка МЧС РФ.

Гаджеты Xiaomi «ненавидит» компанию Lenovo за обман пользователей смартфонов Глава бренда Redmi и вице-президент Xiaomi Лу Вэйбин в Weibo написал: «Мы ненавидим, что некоторые люди используют недостоверную информации для получения необоснованной прибыли».

Автоспорт Формула-1. Квят показал шестое время во второй практике Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят в свой день рождения показал шестой результат (+1,305).

Шоу-бизнес Слава пристыдила Собчак за критику Бузовой Певица выдвинула смелое предположение В новом выпуске своего youtube-шоу Ксения Собчак раскритиковала Ольгу Бузову за выступления в небольших городах и старых ДК.

Политика Климкин призвал к секторальным санкциям против России Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал к секторальным санкциям против России в связи с законом об упрощенной выдаче российских паспортов гражданам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Происшествия ФСБ задержала в Нальчике планировавшего теракт члена ИГ Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Нальчике участника запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ).

Происшествия Арестован Евгений Викторович Пригожин. Его именем прикрылся налетчик из спецназа 26 мая 2018 года подразделение по вопросам миграции ГУ МВД Петербурга и области оформило общегражданский паспорт на Евгения Викторовича Пригожина из ярославского села Коточижовки.

Политика Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.

Общество Медведев рассказал, почему не написал докторскую диссертацию Премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал, почему так и не написал докторскую диссертацию, хотя многие его коллеги получили эту ученую степень.

Происшествия В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами "Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.

Политика В России завели уголовное дело из-за «грязной» нефти В России возбуждено уголовное дело в связи с загрязнением нефти, которая идет по нефтепроводу «Дружба».

Политика В WikiLeaks считают, что США хотят обвинить Ассанжа в шпионаже Власти США ведут подготовку к тому, чтобы обвинить основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа по закону о шпионаже, что грозит ему смертной казнью.

Шоу-бизнес Названый внук проиграл суд о наследстве Спартака Мишулина Около двух месяцев назад объявился очередной возможный родственник Спартака Мишулина. Тверчанин по имени Эдуард Сорокин подал иск в суд.

Политика На Украине приняли закон об исключительности украинского языка Верховная Рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает использование исключительно его практически во всех сферах жизни.

Авто В Сети появилось видео экстремальных тестов нового Porsche 911 Turbo Динамика, демонстрируемая Porsche 911 Turbo, выдает нам нового претендента на рекорд круга в своей классификации.

Политика Сальвини: предпочел бы, чтобы в ЕС вошла Россия, а не Турция В Евросоюзе в течение десятилетий тратят миллиарды евро на то, чтобы убедить Турцию вступить в ЕС, но «между Турцией и ЕС нет ничего общего», было бы предпочтительнее говорить в таком контексте о России, отметил Сальвини.

Политика Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса.