Политика
Россия поддержала призыв Трампа отказаться от ядерного оружияОбщественная служба новостей 05:58
Призыв американского президента Дональда Трампа в адрес Китая, России и США полностью отказаться от ядерного оружия получил поддержку Москвы. Об этом заявил в пятницу замглавы МИД Сергей Рябков, передаёт ТАСС.
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С учетом того, что мы сегодня говорили о возрастании роли ядерного оружия в американских доктринальных документах и его переводе в плоскость средств, которые могут применяться на поле боя, подобные заявления можно только приветствовать.
— Сергей Рябков, российский дипломатИнтерфакс 05:41
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