Политика
Россия подала заявку на участие в ПАСЕРИА Новости 03:47
Российская делегация подала заявку на участие в работе ПАСЕ, сообщил РИА Новости сенатор Александр Башкин.
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Дебаты проходили на протяжении многих часов, и, несмотря на то, что ортодоксальная часть ПАСЕ делала все для того, чтобы блокировать принятие резолюции, эта резолюция принята, здравое большинство отстояло позицию.
— Вячеслав Володин, российский политикГосударственная Дума РФ 04:06
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Толстой надеется, что разумное большинство в ПАСЕ не пойдёт на поводу у «крикливого меньшинства»
Парламентская газета06:23
Российская делегация объявила о подаче заявки на подтверждение полномочий в ПАСЕ
Взгляд.рувчера в 19:47
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 06:29, Вашингтон
Политика
Правящая партия Армении проголосовала против возвращения России в ПАСЕ
Что касается делегации из Армении в составе 4-х депутатов, то представители оппозиционных фракций Наира Зограбян («Процветающая Армения») и Эдмон Марукян («Светлая Армения») проголосовали за возвращение России в ПАСЕ, однако двое депутатов делегации от правящей партии «Мой шаг» резолюцию, позволяющую России вернуться в ПАСЕ, не поддержали.
Обновлено в 05:49
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой
В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих на улице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:01
Общество
На Волге на 80% потеряны нерестилища осетра, заявили в Генпрокуратуре
В бассейне реки Волга потеряны естественные нерестилища русского осетра на 80%, а некоторые виды рыб исчезли полностью, сообщил начальник главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры РФ Анатолий Паламарчук.
Обновлено в 06:01
Политика
В Раде предложили Зеленскому приостановить членство Киева в ПАСЕ
Зампредседателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что украинская делегация предложит президенту страны Владимиру Зеленскому приостановить членство в ПАСЕ, после того как ассамблея решила вернуть представителей России.
Обновлено в 05:54
Политика
Украинцы выступают за прямой диалог с российской стороной
Был задан вопрос, должен ли президент Украины пойти на прямой диалог с Россией.
Обновлено в 06:13
Общество
Тульский школьник набрал 400 баллов на ЕГЭ
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия
Boeing разместила непоставленные самолеты на парковке для машин
Обновлено вчера в 23:19
Театры
Актеры МХАТа попросили Путина вернуть Доронину на должность худрука
Авторы ролика просят вернуть на должность худрука театра Татьяну Доронину, которая, как утверждают актеры, была лишена всех полномочий «в нарушение приказа Минкульта».
Обновлено в 04:29
Шоу-бизнес
Организатор концерта Аллы Пугачевой в Минске рассказал о ее райдере
Никаких особых пожеланий Алла Борисовна не выдвигает. Концерт в Минске будет похожим на юбилейный концерт Пугачевой в Москве.
Обновлено в 05:15
Наука
В России создали беспохмельное пиво
Обновлено в 05:24
Происшествия
В Башкирии женщина погибла от удара молнии
Обновлено в 02:34
Интернет
Mail.ru откажется от паролей в почте
Вместо пароля, от которого компания планирует полностью отказаться в будущем, пользователям будут присылать push-уведомление или одноразовый код по sms, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Mail.ru.
Обновлено в 06:18
Здоровье
Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Наука
Комары чаще кусают чистых мужчин
Обновлено вчера в 10:39
Недвижимость
Жители Дальнего Востока получат ипотеку под два процента годовых
Ставка по кредиту не превысит двух процентов годовых, а получить ссуду можно будет как на покупку, так и на строительство и ремонт жилья.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие
Столтенберг пригрозил ответить России из-за ситуации вокруг ДРСМД
НАТО придется ответить конкретными решениями и мерами, если Россия не вернется к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) до 2 августа, заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 05:20
Происшествия
В Тольятти убит известный дзюдоист
По предварительной информации, поставщики овощей и фруктов не получили плату за товар. Итогом разборок стало убийство 27-летнего мужчины.
Обновлено в 03:56
Авто
В Сети напомнили про необычный пикап ВАЗ
В оснащении пикапа находился бензиновый мотор мощностью 90 лошадиных сил, в некоторых источниках указывается всего 82 л.с. Вероятнее всего, что в качестве силового агрегата был выбран тюнингованный двигатель от ВАЗ 2110.
Обновлено в 04:15
Происшествия
Полковник из дела Ивана Голунова может быть связан с ювелирным заводом
Полковник из дела Ивана Голунова может быть связан с ювелирным заводом, фигурировавшим в деле о незаконном обороте драгметаллов.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
Сын Дмитрия Харатьяна растет копией отца
Сын известного отечественного актера Дмитрия Харатьяна стал очень похож на отца, что поклонники заметили после недавней публикации в Instagram Марины Майко.
Обновлено в 02:03
Происшествия
Момент столкновения двух немецких истребителей сняли на видео
В Twitter опубликован видеоролик, на котором запечатлен момент столкновения во время выполнения маневра двух истребителей ВВС США.
Обновлено вчера в 12:49
Политика
Турция заявила о начале приема С-400
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поставки российских зенитно-ракетных систем С-400 начнутся уже в июле этого года, сообщает ТАСС Об это он заявил, выступая в парламенте.
Обновлено в 05:26
Экономика
Девелопер «Эталон» сам застроит свыше 100 га территории ЗиЛа
В декабре 2015 г. "Развитие" купило на торгах 100% долей в фирме "ЗиЛ-юг" за 34,2 млрд руб. Последней принадлежат права на 109,9 га на ул. Автозаводской, где можно построить более 1,5 млн кв. м недвижимости, из которых 1,1 млн кв. м – жилье, 330000 кв. м – коммерческая недвижимость и 113000 кв. м – социальные объекты.
Обновлено вчера в 14:45
Общество
Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней лета
Обновлено в 01:45
Общество
Раскрыты траты российских чиновников на заграничные поездки
В Минпромторге в 2016–2017 годах потратили на зарубежные командировки чиновников около 19,3 миллиона рублей.
Обновлено в 05:43
Спорт
Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг
Российские биатлонисты Александр Печенкин, а Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 06:15
Экономика
Порт Диксон в Красноярском крае откроют для иностранных судов
Порт Диксон в Красноярском крае откроют для захода иностранных судов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.
Обновлено в 02:42
Гаджеты
MediaTek представила новый мобильный процессор Helio P65
Обновлено в 05:56
Происшествия
На пенсионерку из Челябинска завели дело из-за комментария «ВКонтакте»
Женщина положительно отозвалась в соцсети о студенте из Архангельска, который устроил взрыв в приёмной ФСБ.
Обновлено в 04:53