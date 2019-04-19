Экономика

Россия почти достигла нужного уровня самообеспечения продуктамиТелеканал 360° 01:17

По итогам 2018 года необходимого уровня производства не достигли молоко, картофель и соль. На внутреннем рынке удельный вес российского молока составил 84,2% при пороговом значении не менее 90%. Показатель по соли — 64,2% (нужно не менее 85%).
Читать в источнике

Подробнее о событии

России не удалось выполнить все требования доктрины продовольственной безопасности

РЕН ТВвчера в 22:07

Положения доктрины продбезопасности РФ выполнены не полностью

News.ru04:23

Россия не достигла нужного уровня самообеспечения продовольствием

Москва 2401:32

Россия почти достигла нужного уровня самообеспечения продуктами

Телеканал 360°01:17

России не хватит продуктов для своих граждан

Deita.ru18:03

Россиянам может не хватить продуктов

URA.Ruвчера в 21:03

Россия не достигла нужного уровня самообеспечения продовольствием

Известиявчера в 19:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 20:18, Ашберн
Политика

Зеленский поставил Порошенко на колени, заявила Савченко

Обновлено в 17:24
Происшествия

Присяжные оправдали жителя Чечни, обвиняемого в убийстве трех военнослужащих

Коллегия присяжных заседателей в Северо-Кавказском окружном военном суде в пятницу вынесла оправдательный вердикт жителю Чечни Расамбеку Бекмурзаеву, который обвиняется в убийстве трех военнослужащих в 2000 году, сообщила журналистам пресс-секретарь суда Алена Катькало.
Обновлено в 15:45
Происшествия

Рыбак поймал рыбу-меч весом в несколько сотен килограммов во Флориде

Капитан рыбацкой лодки Ник Станчик поймал рыбу-меч весом около 340 килограммов во Флориде (США), о чем поделился в опубликованном в Сети видео.
Обновлено в 19:38
Происшествия

Осипов обсудил с главой МЧС ситуацию с пожарами в Забайкалье

19 апреля глава региона Александр Осипов в режиме селекторного совещания обсудил с министром России по чрезвычайным ситуациям Евгением Зиничевым ситуацию с пожарами в Забайкальском крае.
Обновлено в 11:04
Происшествия

Крымского активиста посадили на шесть лет за посты в интернете

В Ростове-на-Дону суд вынес приговор активисту из Крыма Евгению Каракашеву, обвинявшемуся в создании экстремистских постов в интернете.
Обновлено в 15:01
Технологии

В России запустили счётчик последних дней жизни свободного интернета

Авторы проекта «Россия 404» считают, что этот день станет днём гибели свободного интернета в России.
Обновлено в 12:07
Транспорт

Беглов подвел итоги недели «ВКонтакте»

Врио губернатора Петребурга Александр Беглов уже второй раз подводит итоги недели.
Обновлено в 16:20
Культура

Умерла известная по фильмам «Заклятие» демонолог Лоррейн Уоррен

Знаменитая американская исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен, чья работа легла в основу сценариев к фильмам ужасов «Заклятие» и «Проклятие Аннабель», умерла в возрасте 92 лет.
Обновлено в 20:07
Происшествия

Опубликовано полное видео драки Кокорина и Мамаева в «Кофемании»

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись из кафе «Кофемания», где компания молодых людей, в том числе футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, избила других посетителей — директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.
Обновлено в 07:37
Экономика

Эльвира Набиуллина заработала в 2018 году 34,7 млн рублей

Обновлено в 12:00
Авто

Полностью новый Renault Captur попытается вернуть звание бестселлера

Концерн Renault готовится представить новое поколение кроссовера Caprute.
Обновлено в 04:20
Политика

Захарова сравнила дебаты Порошенко и Зеленского с шапито

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского продолжающимся обманом украинского народа.
Обновлено в 13:52
Энергетика

«Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти

Белорусский "Белнефтехим" пожаловался на резкое ухудшение качества российской экспортной смеси Urals, поступающей транзитом по нефтепроводу "Дружба", говорится в заявлении "Белнефтехима", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 17:43
Авто

ЦОДД выяснил, владельцы каких машин чаще всего нарушают ПДД

ЦОДД выяснил, какие машины чаще всего нарушают правила дорожного движения в Москве.
Обновлено в 15:51
Происшествия

Суд в США приговорил россиянина Мартышева к 6,5 годам тюрьмы

Федеральный окружной суд Восточного округа штата Вирджиния приговорил в пятницу гражданина России Юрия Мартышева, экстрадированного в 2017 году из Латвии в США по обвинению в кибермошенничестве, к шести с половиной годам тюрьмы.
Обновлено в 15:43
Экономика

Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России

Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.
Обновлено вчера в 21:12
Происшествия

Под Псковом принудительно посадили летевший к границе РФ самолет

В Псковской области принудительно посадили легкомоторный самолет-нарушитель РВ-7, летевший к границе РФ.
Обновлено в 03:25
Политика

«Не ставьте на колени Украину». О чем поспорили Порошенко и Зеленский

Кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский завершили дебаты. Наконец они обменялись упреками лицом к лицу.
Обновлено в 15:33
Футбол

Ванда Нара: «Икарди останется в „Интере“»

Ванда Нара, агент и жена нападающего «Интера» Мауро Икарди, заявила о том, что аргентинец продолжит выступать за миланский клуб в следующем сезоне.
Обновлено в 12:14
Транспорт

Ространснадзор не выявил нарушений в правилах ручной клади «Победы»

Ространснадзор завершил проверку правил ручной клади авиакомпании "Победа", нарушений выявлено не было, сообщил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
Обновлено в 11:39
Общество

Бутина надеется вернуться в Россию в начале мая

Россиянка Мария Бутина, арестованная в США, надеется до конца пасхальной недели вернуться в Россию.
Обновлено в 20:14
Армия и оружие

Военная техника для Парада Победы выдвинулась в Москву

"Вечером (19.04) механизированная колонна военной техники, принимающая участие в военном параде 9 мая на Красной площади, приступила к передислокации в г. Москву", - говорится в сообщении.
Обновлено в 18:00
Космос

НПО Лавочкина не участвует в проекте Lunar Orbital Gateway

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью ТАСС заявил, что госкорпорация готова участвовать в проекте окололунной станции Lunar Orbital Gateway только на равных правах с NASA.
Обновлено в 19:06
Хоккей

Первый армейский: ЦСКА выиграл Кубок Гагарина

Обновлено в 16:20
Гаджеты

Новый смартфон Honor 20 Pro засветился в бенчмарке

В свою очередь, основная камера девайса получит модуль на 40+8+20 мегапикселей.
Обновлено в 09:58
Происшествия

Компьютерный сбой назван возможной причиной пожара в Нотр-Даме

Сообщалось, что одной из возможных причин пожара следователи считают короткое замыкание.
Обновлено в 10:33
Происшествия

Врачи поставили Дмитрию Быкову точный диагноз

Врачи поставили публицисту диагноз с хорошим прогнозом.
Обновлено в 09:08
Общество

Роман Полански подал в суд на Американскую киноакадемию

Польско-французский режиссер Роман Полански обратился в суд для того, чтобы его снова включили в состав Американской академии киноискусств.
Обновлено в 18:37
Экономика

Состояние Билла Гейтса превысило $100 млрд

Состояние основателя компании Microsoft Билла Гейтса превысило $100 млрд.
Обновлено в 15:18
Политика

Бабич прокомментировал слова Лукашенко о реальной стоимости БелАЭС

Как напоминает агентство, Лукашенко заявил, что реальная стоимость будущей электростанции может составить менее $7 млрд, тогда как договорное соглашение с Россией заключено на $10 млрд.
Обновлено в 13:39
Как работают Яндекс.Новости?
Главное