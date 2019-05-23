Россия победила США и вышла в полуфинал ЧМ по хоккеюГазета.Ru 14:07

23 мая на стадионе имени Ондрея Непелы в Братиславе состоялась встреча сборных России и США в рамках четвертьфинала чемпионата мира по хоккею. В плей-офф российская команда пробилась, успешно завершив групповой этап и заняв в группе B первое место.

Россия победила США и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею

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