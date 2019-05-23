ЧМ по хоккею
Россия победила США и вышла в полуфинал ЧМ по хоккеюГазета.Ru 14:07
Россия—
США
4 – 3
Матч завершён
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Четвертьфинал, сегодня
Никита Гусев
|2'
Михаил Сергачев
|16'
|23'
Брэйди Шей
Кирилл Капризов
|42'
|46'
Ноа Хэнифин
Михаил Григоренко
|48'
|58'
Алекс Дебринкат
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23 мая на стадионе имени Ондрея Непелы в Братиславе состоялась встреча сборных России и США в рамках четвертьфинала чемпионата мира по хоккею. В плей-офф российская команда пробилась, успешно завершив групповой этап и заняв в группе B первое место.
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