ЧМ по хоккею

Россия победила США и вышла в полуфинал ЧМ по хоккеюГазета.Ru 14:07

Россия
США
4 – 3
Матч завершён
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Четвертьфинал, сегодня
Никита Гусев
2'
Михаил Сергачев
16'
23'
Брэйди Шей
Кирилл Капризов
42'
46'
Ноа Хэнифин
Михаил Григоренко
48'
58'
Алекс Дебринкат
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23 мая на стадионе имени Ондрея Непелы в Братиславе состоялась встреча сборных России и США в рамках четвертьфинала чемпионата мира по хоккею. В плей-офф российская команда пробилась, успешно завершив групповой этап и заняв в группе B первое место.
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