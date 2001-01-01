Армия и оружие
Россия, по некоторым данным, перебрасывает дополнительные войска и вооружения в КрымЭхо Москвы 13:03
По данным источника издания, к нынешнему контингенту в 30 тысяч военных Москва планирует добавить еще 13 тысяч. собеседники издания говорят, что наращивание сил даст Москве больше контроля над Черным морем.
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