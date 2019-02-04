Экономика
Россия заняла второе место по дешевизне бензина в Европе9111.ru вчера в 03:32
Согласно исследованию, Россия заняла второе место после Казахстана по дешевизне бензина марки АИ-95 в Европе.
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с чего всё началось
Бензин в России по-прежнему один из самых дешевых в Европе, показали данные исследования РИА Новости. При этом страна занимает только 20-е место в Европе по количеству топлива, которое можно приобрести на среднюю зарплату.РИА Новостивчера в 00:42
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В России нашли дешевый бензин: почему граждане отказались радоваться
Московский Комсомолецвчера в 08:46
Россия занимает 20-ое место в Европе по доступности бензина и второе – по дешевизне
ПРАЙМ03 февраля в 16:25
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Армия и оружие
В Японии назвали Курилы идеальным местом для ракет США
Обновлено в 02:20
Происшествия
ФСБ задержала замдиректора департамента «Аэрофлота»
Сотрудники ФСБ задержали замдиректора департамента производства полетов авиакомпании "Аэрофлот" Анатолия Якимчука, передает РИА Новости.
Обновлено в 02:11
Общество
Михалков назвал овцами участниц шоу Comedy Woman
Российский режиссер Никита Михалков возмутился шутками участниц телешоу Comedy Woman о советском генерале Дмитрии Карбышеве и назвал артисток овцами.
Обновлено вчера в 15:33
Общество
Россиян пообещали избавить от «поверочного рабства» со счетчиками
Росстандарт совместно с Минпромторгом, Минстроем и Минэкономразвития в 2019 году собирается инициировать поправки в законодательство о системах учета, которые полностью освободят обязанности следить за корректностью показаний приборов учета в квартирах.
Обновлено в 02:15
Экономика
Центробанк запустил робота для поиска финансовых пирамид
Центробанк России запустил интернет-робота для поиска финансовых пирамид.
Обновлено вчера в 22:55
Интернет
Viber 10 получил новый дизайн и стал более безопасным
Мессенджер Viber обновился до 10 версии и обзавелся новыми функциями.
Обновлено вчера в 14:06
Авто
Kia назвала российские цены на новый седан K900
Компания Kia назвала рублевую стоимость флагманского седана K900, который заменит на российском рынке модель Quoris.
Обновлено вчера в 12:41
Общество
Среднемесячная зарплата москвичей в 2018 году превысила 80 тыс. рублей
Среднемесячная начисленная зарплата в Москве в январе–ноябре 2018 года составила 80 881 рубль, свидетельствуют данные Мосгорстата.
Обновлено в 00:04
Общество
На Гавайях хотят запретить продажу сигарет людям младше 100 лет
Заксобрание Гавайев внесло законопроект, предусматривающий постепенное повышение возраста продажи сигарет до 100 лет к 2024 году.
Обновлено в 01:14
Общество
IKEA начнет сдавать свою мебель в аренду
Шведская мебельная компания IKEA начнет сдавать мебель в аренду.
Обновлено вчера в 14:34
Авто
Toyota покажет в Токио новые внедорожники Land Cruiser 300 и Lexus LX
Японский автопроизводитель «Тойота» собирается продемонстрировать на Токийском мотор-шоу, которое состоится осенью, следующее поколение Lexus LX и Land Cruiser 300 для домашнего региона.
Обновлено в 02:26
Происшествия
Электрички следуют с опозданием на Казанском направлении МЖД
Движение пригородных поездов может задерживаться в понедельник вечером на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД).
Обновлено вчера в 11:03
Происшествия
Число жертв пожара в Париже выросло до восьми
Жертвами пожара в жилом доме в Париже стали восемь человек, сообщает во вторник France Info.
Обновлено в 02:21
Шоу-бизнес
СМИ опубликовали райдер Ольги Бузовой
В Сети появился бытовой райдер певицы и телеведущей Ольги Бузовой, которая даст сольный концерт в Сыктывкаре 15 февраля.
Обновлено в 01:35
Общество
Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 22 февраля
Трудящихся по стандартному графику пятидневной рабочей недели ждет сокращенный день в пятницу, 22 февраля.
Обновлено в 00:39
Политика
США обвинили Москву в «систематическом нарушении» норм ВТО
Вашингтон считает, что Москва системно нарушает нормы Всемирной торговой организации, следует из отчета торгпреда США о выполнении Россией обязательств в рамках ВТО.
Обновлено в 00:34
Спорт
Российские биатлонисты прибыли на этап КМ в Канаду без винтовок
Российские биатлонисты прибыли в канадский город Кэнмор, где пройдет седьмой этап Кубка мира, сообщает "Тюменская арена".
Обновлено вчера в 15:03
Авто
Renault обновила бюджетный кросс-хэтчбек Renault Kwid
Моторы и трансмиссия у Renault Kwid 2019 остались прежними. Без изменений остались и цены на модель.
Обновлено вчера в 15:24
Экономика
Бывшего главу банка «Открытие» объявили в розыск из-за растраты
Заместитель председателя СК России Игорь Краснов в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что следствие объявило в розыск бывшего главу банка «Открытие» Евгения Данкевича.
Обновлено вчера в 19:15
Экономика
АФК «Система» может увеличить долю в онлайн-ритейлере Ozon
АФК «Система» ведет переговоры о приобретении до 5% интернет-ритейлера Ozon.ru.
Обновлено вчера в 18:55
Происшествия
На Кубани жену подозреваемого в каннибализме признали виновной
Суд присяжных на Кубани признал Наталью Бакшееву, жену подозреваемого в каннибализме Дмитрия Бакшеева, виновной в подстрекательстве к убийству.
Обновлено в 01:41
Общество
Смерть основателя криптобиржи Quadriga заблокировала $140 млн
Держатели криптовалюты на крупнейшей канадской бирже Quadriga потеряли доступ к своим вложениям из-за внезапной смерти ее основателя Джеральда Коттена, сообщила BBC News.
Обновлено в 02:06
Происшествия
Божена Рынска осудила сгоревших в элитном доме москвичей
Скандальный блогер Божена Рынска высказалась о пожаре в элитном жилом доме в центре Москвы, жертвами которого стали 8 человек.
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия
В СК рассказали о прогрессе в поисках заказчика убийства Немцова
Заместитель председателя Следственного комитета Игорь Краснов заявил в интервью газете "Коммерсант" об "определенных подвижках" следствия в поисках заказчика и организатора убийства политика Бориса Немцова в Москве.
Обновлено вчера в 14:46
Космос
Новая 3D-карта Млечного Пути показала форму нашей галактики
В процессе исследования учёные выяснили, что во внешних областях Млечного Пути сила притяжения слабеет и атомы водорода, составляющие большую часть газового диска нашей галактики, придают ему S-образную форму.
Обновлено вчера в 13:01
Спорт
Логинов стал чемпионом мира в параллельном гигантском слаломе
Российский сноубордист Дмитрий Логинов одержал победу в параллельном гигантском слаломе на чемпионате мира по сноуборду и фристайлу, который проходит в американском Парк-Сити.
Обновлено вчера в 16:23
Происшествия
Прокуратура объяснила секретность дела о гибели группы Дятлова
Обновлено вчера в 13:32
Экономика
Ozon отменил бесплатную доставку
В компании объясняют, что вычли стоимость доставки из цены товара. Раньше Ozon привозил товары в свои постаматы бесплатно.
Обновлено вчера в 09:08