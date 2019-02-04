Россия заняла второе место по дешевизне бензина в Европе9111.ru вчера в 03:32

Бензин в России по-прежнему один из самых дешевых в Европе, показали данные исследования РИА Новости. При этом страна занимает только 20-е место в Европе по количеству топлива, которое можно приобрести на среднюю зарплату.

с чего всё началось

Согласно исследованию, Россия заняла второе место после Казахстана по дешевизне бензина марки АИ-95 в Европе.

Россия заняла второе место по дешевизне бензина в Европе

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