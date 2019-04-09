Экономика

Россия планирует занять 40% мирового СПГ-рынкаREGNUM 05:53

К 2035 году Россия планирует производить и экспортировать 100−140 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ).
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Новак заявил о стремлении России к развитию поставок СПГ и трубопроводного газа

Известия08:09

Россия планирует занять 40% мирового СПГ-рынка

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Россия может нарастить производство СПГ до 140 млн тонн в год к 2035 году

ТАСС06:12

Россия нарастит объёмы производства сжиженного газа

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Россия может нарастить производство СПГ к 2035 году до 140 млн тонн в год

Rambler News Service05:32

Россия к 2035 году намерена производить 100-140 миллионов тонн СПГ в год

РИА Новости05:32

РФ нарастит производство СПГ до 140 миллионов тонн к 2035 году

Народные новости06:19
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 15:11, Ашберн
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В Краснодаре прошли обыски у активистки «Открытой России»

В Краснодаре проходят обыски у активистки движения "Открытая Россия" Яны Антоновой, утверждают в пресс-службе организации.
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МТС подала развернутый иск против Туркмении на сумму $1,5 млрд

МТС подала развернутый иск против Туркмении, увеличив сумму потерь до $1,5 млрд с ранее озвученных $750 млн, следует из сообщения оператора.
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НХЛ продлила дисквалификацию Войнова

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Новый Toyota Highlander: опубликован первый тизер

Кроссовер Toyota Highlander четвертого поколения дебютирует 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.
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Кокорин и Мамаев на суде частично признали вину

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Мужчина упал на пути на станции «Деловой центр» московского метро

На станции Солнцевской линии московского метро «Деловой центр» пассажир упал на пути, когда говорил по телефону.
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Телеведущая Елена Малышева опубликовала в Instagram пост с 10 упражнениями «для потрясающего секса».
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Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии

Тверской суд Москвы приговорил бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева к 15 годам колонии за коррупционные преступления.
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Ингушетия: задержан участник магасского митинга Дугиев

В Ингушетии задержан еще один участник магасского митинга 26-27 марта - 25-летний житель аула Кантышево Назрановского района Ибрагим Дугиев.
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Эксперты оценили уровень «суверенности» Рунета

Эксперты выяснили, что всего 3% внутрироссийского интернет-трафика, то есть передаваемого от одного пользователя в стране другому, выходит за ее пределы.
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Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.
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Глава администрации Одесской Области Максим Степанов, отправленный в отставку президентом Украины, отказался покидать свой пост.
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В Китае предложили запретить майнинг биткоинов

Государственный комитет Китая по развитию и реформам предложил полностью запретить майнинг криптовалют.
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Медведчук заявил о согласии ДНР и ЛНР вернуться в состав Украины на правах широкой автономии

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Медведчук заявил о согласии ДНР и ЛНР вернуться в состав Украины на правах широкой автономии, передает ИА «Новороссия».
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