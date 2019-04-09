Экономика
Россия планирует занять 40% мирового СПГ-рынкаREGNUM 05:53
К 2035 году Россия планирует производить и экспортировать 100−140 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ).
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Хоккей
ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка Гагарина
Обновлено в 14:50
Политика
Рухани осудил решение США признать КСИР террористической организацией
Президент Ирана Хасан Рухани осудил решение Соединенных Штатов признать Корпус стражей Исламской революции (КСИР) террористической организацией, сообщает 9 апреля Al Arabia.
Обновлено в 05:28
Политика
Путин ответил премьеру Швеции строками из «Полтавы» Пушкина
Президент России Владимир Путин на заседании Арктического форума в Санкт-Петербурге ответил шведскому премьеру Стефану Левену, процитировавшему Александра Пушкина, строками из поэмы «Полтава», передает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:40
Происшествия
В Краснодаре прошли обыски у активистки «Открытой России»
В Краснодаре проходят обыски у активистки движения "Открытая Россия" Яны Антоновой, утверждают в пресс-службе организации.
Обновлено в 06:17
Экономика
МТС подала развернутый иск против Туркмении на сумму $1,5 млрд
МТС подала развернутый иск против Туркмении, увеличив сумму потерь до $1,5 млрд с ранее озвученных $750 млн, следует из сообщения оператора.
Обновлено в 12:35
Хоккей
НХЛ продлила дисквалификацию Войнова
Обновлено в 14:20
Политика
Мать Зеленского обвинила Порошенко в уничтожении ее сына
Обновлено в 04:29
Шоу-бизнес
Роза Сябитова попалась на некачественном фотошопе
Обновлено в 11:27
Авто
Новый Toyota Highlander: опубликован первый тизер
Кроссовер Toyota Highlander четвертого поколения дебютирует 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 10:28
Происшествия
Кокорин и Мамаев на суде частично признали вину
Обновлено в 08:04
Происшествия
Мужчина упал на пути на станции «Деловой центр» московского метро
На станции Солнцевской линии московского метро «Деловой центр» пассажир упал на пути, когда говорил по телефону.
Обновлено в 13:43
Общество
Малышева показала упражнения «для потрясающего секса»
Телеведущая Елена Малышева опубликовала в Instagram пост с 10 упражнениями «для потрясающего секса».
Обновлено в 07:03
Происшествия
Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии
Тверской суд Москвы приговорил бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева к 15 годам колонии за коррупционные преступления.
Обновлено в 14:47
Происшествия
Ингушетия: задержан участник магасского митинга Дугиев
В Ингушетии задержан еще один участник магасского митинга 26-27 марта - 25-летний житель аула Кантышево Назрановского района Ибрагим Дугиев.
Обновлено в 10:07
Политика
Эксперты оценили уровень «суверенности» Рунета
Эксперты выяснили, что всего 3% внутрироссийского интернет-трафика, то есть передаваемого от одного пользователя в стране другому, выходит за ее пределы.
Обновлено в 10:48
Армия и оружие
Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном
Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.
Обновлено в 08:41
Авто
Mercedes-Benz представит новый GLS в Нью-Йорке
Обновлено в 11:45
Политика
Одесский губернатор не подчинился указу Порошенко о своей отставке
Глава администрации Одесской Области Максим Степанов, отправленный в отставку президентом Украины, отказался покидать свой пост.
Обновлено вчера в 09:12
Экономика
В Китае предложили запретить майнинг биткоинов
Государственный комитет Китая по развитию и реформам предложил полностью запретить майнинг криптовалют.
Обновлено в 10:39
Кино
Marvel показала новый отрывок из четвертых «Мстителей»
Обновлено вчера в 14:26
Политика
Медведчук заявил о согласии ДНР и ЛНР вернуться в состав Украины на правах широкой автономии
Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Медведчук заявил о согласии ДНР и ЛНР вернуться в состав Украины на правах широкой автономии, передает ИА «Новороссия».
Обновлено в 14:46
Политика
Путин прокомментировал доклад Мюллера крылатой фразой
Президент Владимир Путин прокомментировал доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о «вмешательстве России» крылатым выражением «гора родила мышь».
Обновлено в 10:27
Общество
В Росгвардии ответили на обращение ветеранов ОМОНа к Путину
Обновлено в 01:43
Происшествия
Суд изъял имущество Александра Шестуна в пользу государства
Обновлено вчера в 08:33
Авто
Эксперты показали Chevrolet Niva в премиальном тюнинге
Получив новую современную мультимедийную систему, популярный внедорожник Chevrolet Niva совершенно не изменился внешне.
Обновлено в 07:34
Армия и оружие
Эксперт: Украина готовит провокацию российских военных
Юрий Кнутов, военный эксперт, рассказал о мерах, предпринятых Россией для защиты Крыма от кораблей Североатлантического альянса, сообщает DEITA.
Обновлено в 13:15
Космос
Имя крупнейшей «безымянной» планете выберут в интернете
Пользователи Сети смогут выбрать имя для крупнейшей «безымянной» карликовой планеты Солнечной системы — плутоида 2007 OR10.
Обновлено в 13:48