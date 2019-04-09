Экономика
Россия планирует занять 40% мирового СПГ-рынкаREGNUM 05:53
К 2035 году Россия планирует производить и экспортировать 100−140 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ).
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Технологии
«ВКонтакте» открыла сервис для изучения ПДД
Обновлено в 06:30
Происшествия
Кокорин и Мамаев прибыли в суд с вещами
Александра Кокорина и Павла Мамаева с вещами доставили в здание Пресненского суда, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
Юная дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя стала моделью
Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя дебютировала в качестве фотомодели, снявшись в рекламе парфюма.
Обновлено в 07:44
Финансы
Всемирный банк сообщил о рекордных денежных переводах в 2018 году
Рекорд поставили денежные переводы в страны с низким и средним уровнем доходов — они достигли $529 млрд в 2018 году, рост составил 9,6% по сравнению с 2017 годом.
Обновлено вчера в 22:27
Политика
Госдума повышает пенсии военным пенсионерам
Правительственный законопроект, предполагающий новый порядок расчета пенсий для ветеранов Великой Отечественной войны, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 9 апреля.
Обновлено в 05:32
Политика
Президент Путин одобрил выдачу генетических паспортов россиянам
Граждане РФ начнут получать паспорта, содержащие информацию об их геноме. Глава государства Владимир Путин подписал соответствующий указ.
Обновлено в 03:56
Политика
Глава ЦИК Украины заявила, что дебаты не могут проходить на стадионе
Татьяна Слипачук, возглавляющая ЦИК Украины, заявляет, что ни один из кандидатских штабов не подавал официального заявления о проведении дебатов на стадионе.
Обновлено в 07:34
Авто
Появились изображения Chevrolet Niva в премиальном тюнинге
Получив новую современную мультимедийную систему, популярный внедорожник Chevrolet Niva совершенно не изменился внешне.
Обновлено в 07:34
Футбол
Судья матча «Локомотив» — «Зенит» получил «неуд» за работу
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что арбитр Сергей Иванов, работавший на матче 22-го тура чемпионата России между московским «Локомотивом» и петербургским «Зенитом», получил неудовлетворительную оценку за свою работу.
Обновлено в 08:51
Происшествия
Криминального авторитета Таро освободили из колонии
Криминальный авторитет Тариэл Мулухов (Ониани) по прозвищу Таро освободился из колонии, сообщили РБК в пресс-службе УФСИН России по Оренбургской области.
Обновлено в 03:55
Происшествия
Бастрыкин завёл дело против судьи арбитража Калмыкии
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против подозреваемой в мошенничестве судьи арбитражного суда Калмыкии Елены Анжукаевой.
Обновлено в 07:48
Политика
Лукашенко ответил на «гвалт» по поводу его слов об украинских выборах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «гвалтом» бурную реакцию на его заявления о возможных итогах президентских выборов на Украине.
Обновлено в 08:24
Происшествия
Мужчина задушил жену и помогал полиции ее искать
Избавиться от собственной жены хитроумным способом решил житель Иркутской области.
Обновлено в 07:25
Культура
Жванецкий прервал свои выступления из-за травмы руки
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий как минимум на месяц прерывает свои концерты, рассказал его директор Олег Сташкевич.
Обновлено в 08:36
Происшествия
Предъявлено обвинение женщине, сбившей двух девушек в Белоярском
Управляя автомобилем Nissan, находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина сбила двух девушек 17 лет.
Обновлено в 08:52
Экономика
В России зафиксирован рекордный отток иностранных денег
Прямые иностранные инвестиции в российские компании по итогам 2018 года сократились на 6,5 миллиарда долларов, следует из данных статистики, опубликованных на сайте Центробанка.
Обновлено в 05:54
Политика
На Украине появились билборды с изображением Порошенко и Путина
Украинский лидер Петр Порошенко противопоставляет себя во втором туре выборов президенту России Владимиру Путину, об этом свидетельствует визуальная реклама, фото которой разместил на своей странице в Facebook аналитик общественного движения "Честно" Игорь Фещенко.
Обновлено в 07:39
Шоу-бизнес
Алла Пугачева проигнорировала концерт в свою честь
В свою очередь, экс-супруг артистки Филипп Киркоров организовал в ее честь специальный концерт, который виновница торжества просто проигнорировала.
Обновлено в 05:10
Политика
Путин и Эрдоган не смогли договориться о цене на российский газ
Как заявил Владимир Путин, "Газпром" при определении стоимости газа учитывает состояние рынка и цены на нем и не может формировать стоимость по собственной воле и в ультимативном порядке.
Обновлено вчера в 17:26
Происшествия
В Мытищах мать найденных в квартире детей вернулась домой пьяной
Найденные в захламленной квартире в Мытищах четверо детей были с бабушкой, пьяная мать пришла во время работы правоохранителей, сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Обновлено в 06:26
Политика
Премьер Швеции в Петербурге процитировал «Медного всадника» Пушкина
Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен в начале своего выступления на пленарном заседании V Международного арктического форума «Арктика — территория диалога» процитировал «Медного всадника» Александра Пушкина.
Обновлено в 08:43
Здоровье
Минздрав назвал регионы России с самым распространенным детским раком
Немного отстают от антилидеров Сахалин, Хабаровский край, Омская, Архангельская, Смоленская области, а также Пермский край и Санкт-Петербург, где заболеваемость держится на уровне 16-20 человек на 100 тысяч несовершеннолетних.
Обновлено вчера в 05:12
Шоу-бизнес
Ирина Шейк поделилась восхитительными фото в бикини
33-летняя Ирина Шейк выглядит в пляжном наряде очень убедительно.
Обновлено в 06:16
Авто
Tesla научатся самостоятельно объезжать ямы
Как сообщил Илон Маск, отвечая на сообщение в Twitter, он «несомненно» планирует добавить фирменному автопилоту в электромобилях Tesla функцию распознавания ям на дороге и, конечно же, их автоматического объезда.
Обновлено в 08:15
Шоу-бизнес
Вдова Дмитрия Хворостовского показала их повзрослевшего сына
В 2003 году родился сын Максим, а в 2007 году — дочь Нина. Дмитрий Хворостовский ушел из жизни в 2017 году.
Обновлено в 04:53
Политика
ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок
В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.
Обновлено в 06:45
Энергетика
«Газпром» проложил 40% газопровода «Северный поток-2»
«К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 978 км труб — 40% от общей протяженности газопровода», — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:55