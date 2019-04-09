Экономика

Россия планирует занять 40% мирового СПГ-рынкаREGNUM 05:53

К 2035 году Россия планирует производить и экспортировать 100−140 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ).
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Россия нарастит объёмы производства сжиженного газа

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РФ нарастит производство СПГ до 140 миллионов тонн к 2035 году

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Россия может нарастить производство СПГ до 140 млн тонн в год к 2035 году

ТАСС06:12

Новак заявил о стремлении России к развитию поставок СПГ и трубопроводного газа

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Россия к 2035 году намерена производить 100-140 миллионов тонн СПГ в год

РИА Новости05:32

Россия планирует занять 40% мирового СПГ-рынка

REGNUM05:53
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 09:08, Ашберн
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«ВКонтакте» открыла сервис для изучения ПДД

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Происшествия

Кокорин и Мамаев прибыли в суд с вещами

Александра Кокорина и Павла Мамаева с вещами доставили в здание Пресненского суда, передает корреспондент РИА Новости.
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Шоу-бизнес

Юная дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя стала моделью

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя дебютировала в качестве фотомодели, снявшись в рекламе парфюма.
Обновлено в 07:44
Финансы

Всемирный банк сообщил о рекордных денежных переводах в 2018 году

Рекорд поставили денежные переводы в страны с низким и средним уровнем доходов — они достигли $529 млрд в 2018 году, рост составил 9,6% по сравнению с 2017 годом.
Обновлено вчера в 22:27
Политика

Госдума повышает пенсии военным пенсионерам

Правительственный законопроект, предполагающий новый порядок расчета пенсий для ветеранов Великой Отечественной войны, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 9 апреля.
Обновлено в 05:32
Политика

Президент Путин одобрил выдачу генетических паспортов россиянам

Граждане РФ начнут получать паспорта, содержащие информацию об их геноме. Глава государства Владимир Путин подписал соответствующий указ.
Обновлено в 03:56
Политика

Глава ЦИК Украины заявила, что дебаты не могут проходить на стадионе

Татьяна Слипачук, возглавляющая ЦИК Украины, заявляет, что ни один из кандидатских штабов не подавал официального заявления о проведении дебатов на стадионе.
Обновлено в 07:34
Происшествия

В Приамурье рассказали о состоянии девушки, на которую напал медведь

Обновлено в 02:52
Авто

Появились изображения Chevrolet Niva в премиальном тюнинге

Получив новую современную мультимедийную систему, популярный внедорожник Chevrolet Niva совершенно не изменился внешне.
Обновлено в 07:34
Футбол

Судья матча «Локомотив» — «Зенит» получил «неуд» за работу

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что арбитр Сергей Иванов, работавший на матче 22-го тура чемпионата России между московским «Локомотивом» и петербургским «Зенитом», получил неудовлетворительную оценку за свою работу.
Обновлено в 08:51
Происшествия

Криминального авторитета Таро освободили из колонии

Криминальный авторитет Тариэл Мулухов (Ониани) по прозвищу Таро освободился из колонии, сообщили РБК в пресс-службе УФСИН России по Оренбургской области.
Обновлено в 03:55
Происшествия

Бастрыкин завёл дело против судьи арбитража Калмыкии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против подозреваемой в мошенничестве судьи арбитражного суда Калмыкии Елены Анжукаевой.
Обновлено в 07:48
Политика

Лукашенко ответил на «гвалт» по поводу его слов об украинских выборах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «гвалтом» бурную реакцию на его заявления о возможных итогах президентских выборов на Украине.
Обновлено в 08:24
Происшествия

Мужчина задушил жену и помогал полиции ее искать

Избавиться от собственной жены хитроумным способом решил житель Иркутской области.
Обновлено в 07:25
Культура

Жванецкий прервал свои выступления из-за травмы руки

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий как минимум на месяц прерывает свои концерты, рассказал его директор Олег Сташкевич.
Обновлено в 08:36
Происшествия

Предъявлено обвинение женщине, сбившей двух девушек в Белоярском

Управляя автомобилем Nissan, находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина сбила двух девушек 17 лет.
Обновлено в 08:52
Экономика

В России зафиксирован рекордный отток иностранных денег

Прямые иностранные инвестиции в российские компании по итогам 2018 года сократились на 6,5 миллиарда долларов, следует из данных статистики, опубликованных на сайте Центробанка.
Обновлено в 05:54
Политика

На Украине появились билборды с изображением Порошенко и Путина

Украинский лидер Петр Порошенко противопоставляет себя во втором туре выборов президенту России Владимиру Путину, об этом свидетельствует визуальная реклама, фото которой разместил на своей странице в Facebook аналитик общественного движения "Честно" Игорь Фещенко.
Обновлено в 07:39
Шоу-бизнес

Алла Пугачева проигнорировала концерт в свою честь

В свою очередь, экс-супруг артистки Филипп Киркоров организовал в ее честь специальный концерт, который виновница торжества просто проигнорировала.
Обновлено в 05:10
Политика

Путин и Эрдоган не смогли договориться о цене на российский газ

Как заявил Владимир Путин, "Газпром" при определении стоимости газа учитывает состояние рынка и цены на нем и не может формировать стоимость по собственной воле и в ультимативном порядке.
Обновлено вчера в 17:26
Происшествия

В Мытищах мать найденных в квартире детей вернулась домой пьяной

Найденные в захламленной квартире в Мытищах четверо детей были с бабушкой, пьяная мать пришла во время работы правоохранителей, сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Обновлено в 06:26
Армия и оружие

Японский истребитель F-35A пропал с радаров над Тихим океаном

Обновлено в 08:19
Политика

Премьер Швеции в Петербурге процитировал «Медного всадника» Пушкина

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен в начале своего выступления на пленарном заседании V Международного арктического форума «Арктика — территория диалога» процитировал «Медного всадника» Александра Пушкина.
Обновлено в 08:43
Здоровье

Минздрав назвал регионы России с самым распространенным детским раком

Немного отстают от антилидеров Сахалин, Хабаровский край, Омская, Архангельская, Смоленская области, а также Пермский край и Санкт-Петербург, где заболеваемость держится на уровне 16-20 человек на 100 тысяч несовершеннолетних.
Обновлено вчера в 05:12
Шоу-бизнес

Ирина Шейк поделилась восхитительными фото в бикини

33-летняя Ирина Шейк выглядит в пляжном наряде очень убедительно.
Обновлено в 06:16
Авто

Tesla научатся самостоятельно объезжать ямы

Как сообщил Илон Маск, отвечая на сообщение в Twitter, он «несомненно» планирует добавить фирменному автопилоту в электромобилях Tesla функцию распознавания ям на дороге и, конечно же, их автоматического объезда.
Обновлено в 08:15
Транспорт

Для пассажиров открыли все станции Таганско-Краснопресненской линии

Обновлено в 07:15
Шоу-бизнес

Вдова Дмитрия Хворостовского показала их повзрослевшего сына

В 2003 году родился сын Максим, а в 2007 году — дочь Нина. Дмитрий Хворостовский ушел из жизни в 2017 году.
Обновлено в 04:53
Политика

ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок

В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.
Обновлено в 06:45
Энергетика

«Газпром» проложил 40% газопровода «Северный поток-2»

«К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 978 км труб — 40% от общей протяженности газопровода», — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:55
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