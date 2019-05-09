Армия и оружие
Россия планирует построить 12 модернизированных фрегатовИзвестия вчера в 23:08
Россия планирует построить 12 модернизированных фрегатов проекта 22350М водоизмещением 7 тыс. т. Каждый из них будет нести на борту до 48 крылатых ракет "Калибр", "Оникс" и "Циркон". Головной корабль в серии планируется сдать Военно-морскому флоту (ВМФ) в 2027 году, передает ТАСС.
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Политика
В Харькове хотят вернуть проспекту и станции метро имя маршала Жукова
Жители Харькова обсуждают возможность возвращения проспекту Петра Григоренко и станции метро "Дворец спорта" прежнего имени маршала Георгия Жукова, передает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 13:59
Экономика
Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолт
Китайский рынок облигаций в 2019 году может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено вчера в 20:48
Спорт
Валуев прокомментировал приговор по делу Кокорина и Мамаева
Экс-боксёр и депутат Государственной думы Николай Валуев прокомментировал в беседе с RT приговор по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.
Обновлено вчера в 10:39
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено 07 мая в 13:07
Футбол
Аякс — Тоттенхэм 2:3
В Лондоне амстердамцы победили со счетом 1:0, но по разнице голов на чужом поле именно "шпоры" теперь сыграют в решающем матче турнира с другим клубом из Англии "Ливерпулем".
Обновлено вчера в 16:59
Политика
В Раде заявили о возможности уменьшения Украины из-за её соседей
Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Украина может уменьшиться в размерах, если её соседи «достигнут полюбовного согласия».
Обновлено вчера в 20:17
Армия и оружие
В Донецке раскрыли личность погибшего украинского диверсанта
В Донецке рассказали, что следственным органам удалось идентифицировать личность украинского диверсанта.
Обновлено вчера в 12:46
Футбол
Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал комментарий по поводу приговора, вынесенного Пресненским судом Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает РБК.
Обновлено в 01:13
Происшествия
В Курганской области из-за природного пожара эвакуировано село
Эвакуация была объявлена из-за угрозы природного пожара.
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
Заслуженный пилот назвал предполагаемые ошибки экипажа SSJ-100
Обновлено вчера в 20:20
Баскетбол
«Милуоки» впервые с 2001 года вышел в финал Восточной конференции
«Милуоки», обыграв «Бостон» в серии 2-го раунда плей-офф (4-1), впервые с 2001 года вышел в финал Восточной конференции.
Обновлено в 02:08
Политика
Министр здравоохранения Норвегии разрешила пить и курить
Новый министр здравоохранения Норвегии Сильви Листхёуг заявила, что гражданам должно быть разрешено употреблять спиртные напитки, курить и есть мясо «столько, сколько хочется».
Обновлено вчера в 14:10
Политика
Команда Зеленского назвала закон об украинском языке «кнутом»
Советник избранного президента Владимира Зеленского по международной политике Святослав Юраш заявил, что принятый Верховной радой закон об украинском языке является «кнутом», который может иметь обратное действие.
Обновлено вчера в 22:25
Хоккей
Сборная России по хоккею прилетела в Братиславу на чемпионат мира
Обновлено вчера в 13:11
Общество
Доход Собянина за год увеличился более чем на миллион
Обновлено вчера в 22:48
Общество
Минтруд подсчитал число ветеранов Великой Отечественной войны
В целом по России осталось 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц и членов семей.
Обновлено вчера в 15:56
Армия и оружие
В Сети появилось видео перехвата американского беспилотника
В Сети появилось видео перехвата американского ударного беспилотника, предположительно, российским боевым самолетом.
Обновлено в 00:49
Политика
На планы Украины не признавать паспорта РФ отреагировали в Кремле
Российский пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что Россия будет делать, если Украина не признает выданные в Донбассе российские паспорта.
Обновлено вчера в 06:24
Игры
В этом году выйдут Need for Speed и Plants vs. Zombies
Компания Electronic Arts в ходе отчёта перед инвесторами объявила о том, что новые Need for Speed и Plants vs. Zombies выйдут в этом году.
Обновлено в 02:12
Политика
Порошенко дал оценку акции «Бессмертный полк»
Обновлено вчера в 20:55
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Народный артист России, композитор Евгений Крылатов скончался в Москве в возрасте 85 лет. Об этом сообщила его дочь Мария.
Обновлено вчера в 05:55
Политика
Помпео отменил свой визит в Гренландию
Госсекретарь США Майк Помпео отменил свой визит в Гренландию, который должен был состояться 9 мая.
Обновлено вчера в 21:37
Общество
Аномальное голосование за дочь Алсу велось из пяти регионов
Обновлено 07 мая в 04:10
Общество
«Дождь»: билеты на парад Победы в Москве не достаются ветеранам
Журналисты телеканала «Дождь» выяснили, как ветеранам войны год за годом не удается попасть на парад Победы в Москве.
Обновлено вчера в 04:32
Гаджеты
Intel представит первый 7-нм продукт в 2021 году
Первые 10-нм процессоры Ice Lake для ноутбуков будут представлены в июне, серверные процессоры Ice Lake-SP появятся в первой половине 2020 года, когда TSMC будет активно снабжать своих клиентов 7-нм продуктами.
Обновлено в 00:45
Футбол
Шевченко: «Хочу однажды возглавить „Милан“»
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко хотел бы возглавить "Милан" в будущем.
Обновлено вчера в 11:47
Политика
WSJ объяснила, почему Китай ужесточил позицию по торговле с США
Пекин решил занять более жесткую позицию в консультациях с Вашингтоном по торговым вопросам, поскольку посчитал, что США могут смягчить свои требования.
Обновлено в 00:29
Хоккей
«Сан-Хосе» стал последним полуфиналистом Кубка Стэнли
"Сан-Хосе" на своем льду обыграл "Колорадо" в седьмом матче 1/4 финала Кубка Стэнли (3:2). "Шаркс" выиграл серию 4-3 и вышел в полуфинал, где сыграет с "Сент-Луисом".
Обновлено вчера в 23:34
Футбол
Месси разругался с фанатами в аэропорту Ливерпуля
Команды встречались на «Энфилде» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов, «Барселона» проиграла с разгромным счётом 0:4. Недовольные фанаты начали приставать к Месси в аэропорту, футболист вступил с ними в ссору.
Обновлено вчера в 06:54
Игры
Tencent закрыла PUBG Mobile в Китае
Разработчики PUBG Mobile заблокировали ее в Китае; поклонникам шутера предложили скачать другой продукт компании — Elite Force for Peace.
Обновлено вчера в 04:23