Экономика
Россия планирует активное развитие СПГ-проектов на ЯмалеВести.Ru 00:41
Уже принято решение пересмотреть российские стандарты по СПГ-оборудованию, чтобы было легче замещать импортные комплектующие.
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Автоматически обработано 7205 источников, обновлено в 12:22, Ашберн
Происшествия
В Саратовской области в кафе произошел взрыв газа
Обновлено в 09:57
Происшествия
Около 30 автомобилей столкнулись на трассе М‑2 в Подмосковье
Обновлено в 07:31
Происшествия
Полиция разогнала погромщиков на акции «желтых жилетов» в Париже
Обновлено в 10:33
Политика
Совбез ООН занял позицию США по Венесуэле
РИА Новости передает, что госсекретарь США Майк Помпео обвинил в гуманитарном кризисе президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также власти Кубы.
Обновлено в 10:28
Общество
«Завышенные требования учителей»: чиновница объяснила свои слова
Начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова в интервью РИА Новости прокомментировала заявление о «завышенных требованиях» учителей.
Обновлено в 10:43
Спорт
Степанова и Букин взяли серебро чемпионата Европы в танцах на льду
Россияне Александра Степанова и Иван Букин заняли второе место в танцах на льду на чемпионате Европы по фигурному катанию, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:46
Шоу-бизнес
Собчак устроила скандал в гримерке НТВ, сообщили СМИ
"Телеведущая устроила скандал и ушла из студии, где должна была прокомментировать драку между Виторганом и Богомоловым", — сообщает НТВ.
Обновлено в 09:18
Общество
Чикатило остался в списке выдающихся выпускников российского вуза
Представители компании Google оставили без ответа просьбу Южного федерального университета (ЮФУ) удалить имя серийного убийцы Андрея Чикатило из списка выдающихся студентов Ростовского государственного университета, который демонстрируется по соответствующему запросу в поиске.
Обновлено в 08:46
Транспорт
Более 40 авиарейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы
Обновлено в 09:14
Авто
Mitsubishi Eclipse Cross получил новый мотор
Тест Mitsubishi Eclipse Cross: отвечаем на вопросы о купе, ставшем кроссовером Бензиновые кроссоверы тоже доработали: переднеприводные версии получили электронную имитациу блокировки дифференциала Active Yaw Brake Control.
Обновлено вчера в 11:30
Технологии
Цукерберг объединит Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp
Марк Цукерберг планирует объединить Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp в одну платформу. Об этом пишет издание The New York Times.
Обновлено вчера в 11:30
Музыка
Умер композитор и дирижер Мишель Легран
Известный французский композитор и дирижер Мишель Легран скончался на 87-м году жизни. О кончине музыканта сообщало агентство France-Presse.
Обновлено в 02:21
Авто
Опубликован видеотизер нового Renault Clio 2019
Компания Renault опубликововала первый видеотизер обновленной модели Clio.
Обновлено в 00:44
Политика
В Германии осудили празднование снятия блокады Ленинграда
Обновлено в 01:50
Гаджеты
Новые смартфоны Nokia официально выйдут 24 февраля
Не исключено, что это может быть один и тот же смартфон, демонстрация которого состоится, возможно, в рамках выставки 24 февраля.
Обновлено в 02:30
Спорт
Йоханнес Бе выиграл гонку преследования в Антхольце
Норвежец Йоханнес Бе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце.
Обновлено в 12:03
Общество
Снегопад в Москве установил рекорд
10 миллиметров осадков в эквиваленте воды выпало за несколько часов днем 26 января. Предыдущий рекорд для этой даты — 9,1 миллиметра.
Обновлено в 12:03
Политика
Тимошенко обвинила Порошенко в узурпации информационного пространства
Обновлено в 11:44
Единоборства
Федор Емельяненко оказался тяжелее Бейдера перед поединком в Bellator
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко оказался тяжелее американца Райана Бейдера в преддверии финального поединка Гран-при Bellator.
Обновлено вчера в 13:54
Политика
Telegraph принесла извинения Меланье Трамп и выплатит ей компенсацию
Британское издание The Telegraph принесло извинения первой леди США Меланье Трамп за искажение фактов о ней в публикации от 19 января и выплатит супруге президента Соединённых Штатов компенсацию.
Обновлено в 08:37
Авто
Опубликованы первые фото новой Hyundai Sonata
В Сеть просочились шпионские фотоснимки Hyundai Sonata нового поколения, сделанные в Дубае.
Обновлено вчера в 09:07
Армия и оружие
Ту-160 совершили полет с дозаправкой над Северным Ледовитым океаном
Экипажи осуществляли полет над водами Баренцева, Лаптевых и Карского морей. Продолжительность полета составила более 15 часов.
Обновлено в 10:52
Авто
Названы ТОП-5 самых интересных китайских кроссоверов
Во всем мире все больше набирает популярность сегмент кроссоверов и внедорожников, при этом китайские автопроизводители не отстают от общей тенденции.
Обновлено в 04:45
Космос
«Роскосмос» и РАН разработают проект по защите от астероидов
Госкорпорация «Роскосмос» и Российская академия наук (РАН) приступили к разработке национальной программы защиты от космических угроз, сообщается на странице «Роскосмоса» в Facebook.
Обновлено в 10:17
Экономика
Задолженность по налогам торгового дома Gucci оценили в $1,6 млрд
Французский холдинг Kering, владелец торгового дома Gucci, должен Италии около €1,4 млрд налоговых платежей.
Обновлено в 05:40
Космос
Происхождение астероида Ультима Туле озадачило исследователей
Космический аппарат New Horizons передал на Землю новые данные об объекте (486958) 2014 MU69, известном как Ультима Туле.
Обновлено вчера в 07:41
Происшествия
Упавший в колодец в Испании ребенок найден мертвым
Мальчик по имени Хулен 13 января упал в узкий технический колодец шириной всего 25 см, который используется для поиска воды.
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия
103-летняя россиянка не дождалась квартиры и умерла
В Сочи умерла 103-летняя Вержик Хачарян, которая два года ждала положенную ей по закону квартиру.
Обновлено в 09:13
Политика
Надежду Савченко выдвинули кандидатом в президенты Украины
Обновлено в 06:28
Теннис
Осака одержала победу в финале Australian Open
Японка Наоми Осака победила чешку Петру Квитову в финале Открытого чемпионата Австралии.
Обновлено в 06:56