Экономика
Россия планирует активное развитие СПГ-проектов на ЯмалеВести.Ru 00:41
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Спорт
Загитова прокомментировала свое выступление на ЧЕ по фигурному катанию
Обновлено вчера в 21:12
Общество
В Германии осудили празднование снятия блокады Ленинграда
Журналистка издания Sueddeutsche Zeitung в статье заявила, что годовщина снятия блокады в России превратилась в неуместное торжество, и выступила против военного парада.
Обновлено в 01:50
Технологии
Facebook объединит чаты WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger
Основатель Facebook Марк Цукерберг планирует объединить службы обмена сообщениями социальных сетей Facebook и Instagram с мессенджером WhatsApp, об этом сообщает The New York Times.
Обновлено вчера в 11:35
Общество
Google не стал убирать Чикатило из списка «выдающихся выпускников» РГУ
Компания Google проигнорировала требование Южного федерального университета (ЮФУ) исключить имя серийного убийцы Андрея Чикатило из списка "выдающихся выпускников Ростовского государственного университета".
Обновлено в 01:43
Музыка
Умер композитор и дирижер Мишель Легран
Известный французский композитор и дирижер Мишель Легран скончался на 87-м году жизни. О кончине музыканта сообщало агентство France-Presse.
Обновлено в 02:21
Происшествия
Около 200 человек пропали без вести после прорыва плотины в Бразилии
Около 200 человек считаются пропавшими без вести после прорыва плотины корпорации Vale в провинции Минас-Жерайс на востоке Бразилии, сообщает издание Globo со ссылкой на пожарные службы страны.
Обновлено вчера в 14:23
Политика
Банк Англии отказался выдать золото Николасу Мадуро
Николас Мадуро запросил у банка Англии 1,2 миллиарда долларов слитками золота. Банк отказал президенту Венесуэлы.
Обновлено вчера в 23:10
Политика
Украинский журналист, толкнувший Скабееву, отказался извиняться
Обновлено вчера в 14:32
Общество
МЧС предупредило о сильном ветре и гололедице в Москве
Обновлено 23 января в 12:34
Происшествия
Упавший в колодец в Испании ребенок найден мертвым
Мальчик по имени Хулен 13 января упал в узкий технический колодец шириной всего 25 см, который используется для поиска воды.
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия
Двое работников погибли в шахте Ново-Широкинского рудника в Забайкалье
Двое работников, мужчина и женщина, погибли в шахте Ново-Широкинского рудника в Газимуро-Заводском районе Забайкальского края, сообщил в субботу ТАСС глава района Роман Задорожин.
Обновлено вчера в 21:52
Кино
Фильм «Война Анны» Алексея Федорченко получил гран-при «Золотого орла»
Гран-при премии "Золотой орел" получил фильм "Война Анны" Алексея Федорченко, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:52
Транспорт
«Аэрофлот» отменил более 130 рейсов из-за непогоды
Авиакомпания "Аэрофлот" отменяет 26-27 января более 130 рейсов из-за неблагоприятных метеоусловий.
Обновлено вчера в 11:39
Общество
Названы регионы России с самым грязным воздухом
Обновлено в 01:00
Происшествия
Аэропорт Симферополя возобновил прерванную из-за тумана работу
Обновлено в 02:14
Армия и оружие
В России зафиксированы массовые маневры военных спутников США
Обновлено вчера в 22:13
Авто
В Сети появились первые фотографии серийного BMW i4
Судя по представленным фотографиям BMW i4 получил черты 4-Series Gran Coupe.
Обновлено вчера в 09:10
Политика
«Турецкий поток» признали самым опасным проектом для Украины
Обновлено в 03:03
Происшествия
Свидетеля по делу Никиты Белых призвали в СКР
В суде Руслан Цуканов выступал в качестве свидетеля стороны обвинения, подтверждая, что обвиняемый Белых контактировал с господином Судгаймером.
Обновлено вчера в 17:35
Авто
Mitsubishi Eclipse Cross получил новый мотор
Тест Mitsubishi Eclipse Cross: отвечаем на вопросы о купе, ставшем кроссовером Бензиновые кроссоверы тоже доработали: переднеприводные версии получили электронную имитациу блокировки дифференциала Active Yaw Brake Control.
Обновлено вчера в 11:30
Гаджеты
Новый iPhone сможет обнаружить утечку газа
В новых телефонах iPhone может появиться интересное нововведение в виде датчика утечки токсичных газов.
Обновлено вчера в 22:28
Авто
В России назвали самые ожидаемые автомобили 2019 года
Обновлено вчера в 05:59
Происшествия
У Соломоновых островов произошло землетрясение магнитудой 6,2
Обновлено в 00:22
Авто
Опубликован видеотизер нового Renault Clio 2019
Компания Renault опубликововала первый видеотизер обновленной модели Clio.
Обновлено в 00:44
Наука
Ученые выяснили, что на ДНК человека может повлиять одна ночь без сна
Как установили ученые, всего одна ночь без сна может повлиять на ДНК человека.
Обновлено вчера в 13:59
Политика
Трамп объявил о приостановке шатдауна
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что подпишет указ, который предполагает возобновление работы федерального правительства.
Обновлено вчера в 15:15
Технологии
Платежная система QIWI подверглась хакерской атаке
Киберпреступники совершили хакерскую атаку на платежный сервис QIWI.
Обновлено вчера в 23:30
Экономика
Vostok New Ventures собирается продать пакет акций Avito за $540 млн
Шведский фонд Vostok New Ventures объявил о намерении продать свою долю в Avito крупнейшему акционеру сервиса - южноафриканской компании Naspers, говорится в сообщении фонда.
Обновлено вчера в 10:34
Общество
Видео дружеской драки кота и голубя набирает популярность в Сети
Пользователей Сети рассмешила «самая милая драка» кота и голубя. Видео появилось на сайте «Я плакал».
Обновлено вчера в 23:37
Авто
Эксперты назвали самые непопулярные в России автомобили
Проведя специальное исследование, наши коллеги с Autonews назвали самые непопулярные автомобили на российском рынке.
Обновлено вчера в 05:29