Россия в июле добыла на 290 тыс. баррелей нефти в сутки меньше, чем в октябре 2018 года, сообщил министр энергетики Александр Новак. Таким образом сделка с ОПЕК+ была перевыполнена на 62 тыс. б/с.

Армия и оружие Шойгу назвал причины отсутствия стран НАТО на Армейских играх Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал нежелание стран НАТО участвовать в Армейских международных играх-2019.

Авто Стартовало производство пикапов JAC T6 для России В Казахстане стартовало производство пикапов JAC T6 для российского рынка.

Происшествия В Москве состоится новая несогласованная акция оппозиции Акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму пройдет в столице 3 августа в 14.00 на Бульварном кольце.

Политика В США объяснили введение новых санкций против России Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России из-за дела об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в 2018 году.

Космос NASA обнаружило ближайшую к Земле пригодную для жизни планету Ученые считают, что GJ 357 d может быть не только пригодной для жизни, но и уже иметь некоторые ее элементы на своей поверхности или в океанах.

Хоккей Овечкин встретился с юными фанатами в аэропорту Пекина Юные поклонники Овечкина не разочаровали российского форварда Кэпиталз, когда он прилетел в Китай этим утром, тепло встретив его в аэропорту Пекина.

Авто Опытным не читать! 10 главных вопросов начинающего водителя Как правило, горловина для заливки жидкости в стеклоомыватель располагается справа или слева в передней части подкапотного пространства — конструкторы прячут сами бачки в нишах передних крыльев.

Политика The National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге Американский журнал The National Interest оценил технику на главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ, который состоялся в Санкт-Петербурге.

Кино В Сети появились фото Киану Ривза с бородой и ирокезом Американский актер Киану Ривз сменил образ для съемок в фильме «Билл и Тед». Фотографии актера с бородой и ирокезом опубликованы в Twitter.

Происшествия В центре Екатеринбурга два человека погибли в ДТП с пятью автомобилями Два человека погибли, еще трое пострадали при столкновении пяти автомобилей в центре Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД.

Политика Вице-премьер Италии назвал Путина великим Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что будет активно работать над налаживанием отношений с Россией.

Спорт Появилось видео новой короткой программы Загитовой на сезон 17-летняя российская фигуристка Алина Загитова выступила с новой короткой программой на ледовом шоу The Ice в Японии.

Происшествия Женщину госпитализировали с подозрением на вирус Эбола в Японии В Японии пожилую женщину госпитализировали с подозрением на заражение болезнью, вызываемой вирусом Эбола (БВВЭ).

Политика Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".

Футбол Ари: «Когда „Краснодар“ забил, рефери стал давать все свистки в пользу „Зенита“» Нападающий "Краснодара" Ари остался недоволен судейством в матче 4-го тура чемпионата России с "Зенитом" (1:1). Питерцы ушли от поражения в компенсированное время.

Политика Постпред Украины сообщил о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ Украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина пыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ.

Общество Владелец сафари-парка пояснил свои слова о передаче Сибири немцам Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков объяснил свои слова о передаче Сибири немцам. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество Клаудия Шиффер объявила войну соседям Супермодель Клаудия Шиффер вместе со своим мужем британским режиссёром Мэттью Воном объявила войну соседу, который затеял строительство на своём участке.

Кино «Союзмультфильм» предложил работу автору мемов по «Игре престолов» "Союзмультфильм" предложил работу художнику из Сыктывкара Прокопию Уляшову, который стал известен после публикации мемов по "Игре престолов", стилизованных под работы студии.