Энергетика
Россия перевыполнила условия сделки ОПЕК+ в июлеКоммерсантъ вчера в 12:40
Россия в июле добыла на 290 тыс. баррелей нефти в сутки меньше, чем в октябре 2018 года, сообщил министр энергетики Александр Новак. Таким образом сделка с ОПЕК+ была перевыполнена на 62 тыс. б/с.
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 02:27, Ашберн
Армия и оружие
Шойгу назвал причины отсутствия стран НАТО на Армейских играх
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Авто
Стартовало производство пикапов JAC T6 для России
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Обновлено вчера в 09:38
Футбол
Лунин близок к переходу в «Вальядолид» на правах аренды
В прошлом сезоне Лунин выступал на правах аренды в «Леганесе».
Обновлено в 01:14
Происшествия
В Москве состоится новая несогласованная акция оппозиции
Акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму пройдет в столице 3 августа в 14.00 на Бульварном кольце.
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Политика
В США объяснили введение новых санкций против России
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России из-за дела об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в 2018 году.
Обновлено 02 августа в 10:27
Футбол
«Боруссия» обыграла «Баварию» в матче за Суперкубок Германии
Обновлено вчера в 16:35
Общество
Городом-столицей Ленинградской области в 2020 году станет Всеволожск
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Происшествия
Число жертв стрельбы в торговом центре в Техасе выросло до 20
Обновлено вчера в 19:50
Общество
Пользователи по всему миру жалуются на сбой в работе Instagram
В работе социальной сети Instagram произошел сбой, следует из данных DownDetector.
Обновлено в 01:15
Космос
NASA обнаружило ближайшую к Земле пригодную для жизни планету
Ученые считают, что GJ 357 d может быть не только пригодной для жизни, но и уже иметь некоторые ее элементы на своей поверхности или в океанах.
Обновлено 01 августа в 10:31
Хоккей
Овечкин встретился с юными фанатами в аэропорту Пекина
Юные поклонники Овечкина не разочаровали российского форварда Кэпиталз, когда он прилетел в Китай этим утром, тепло встретив его в аэропорту Пекина.
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Авто
Опытным не читать! 10 главных вопросов начинающего водителя
Как правило, горловина для заливки жидкости в стеклоомыватель располагается справа или слева в передней части подкапотного пространства — конструкторы прячут сами бачки в нишах передних крыльев.
Обновлено вчера в 23:07
Политика
The National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге
Американский журнал The National Interest оценил технику на главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ, который состоялся в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 22:36
Кино
В Сети появились фото Киану Ривза с бородой и ирокезом
Американский актер Киану Ривз сменил образ для съемок в фильме «Билл и Тед». Фотографии актера с бородой и ирокезом опубликованы в Twitter.
Обновлено вчера в 09:47
Происшествия
В центре Екатеринбурга два человека погибли в ДТП с пятью автомобилями
Два человека погибли, еще трое пострадали при столкновении пяти автомобилей в центре Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД.
Обновлено вчера в 23:37
Политика
Вице-премьер Италии назвал Путина великим
Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что будет активно работать над налаживанием отношений с Россией.
Обновлено в 02:20
Спорт
Появилось видео новой короткой программы Загитовой на сезон
17-летняя российская фигуристка Алина Загитова выступила с новой короткой программой на ледовом шоу The Ice в Японии.
Обновлено вчера в 07:18
Происшествия
Женщину госпитализировали с подозрением на вирус Эбола в Японии
В Японии пожилую женщину госпитализировали с подозрением на заражение болезнью, вызываемой вирусом Эбола (БВВЭ).
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Политика
Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".
Обновлено вчера в 23:36
Футбол
Александр Бубнов: «Перед голом Дзюбы был фол, „Спартак“ с такой игрой останется внизу»
Постоянный эксперт Sportbox.ru Александр Бубнов подвел итоги субботних матчей 4-го тура РПЛ. «Урал» — «Ростов» (2:2) Игра была равная.
Обновлено вчера в 17:37
Футбол
Ари: «Когда „Краснодар“ забил, рефери стал давать все свистки в пользу „Зенита“»
Нападающий "Краснодара" Ари остался недоволен судейством в матче 4-го тура чемпионата России с "Зенитом" (1:1). Питерцы ушли от поражения в компенсированное время.
Обновлено вчера в 21:34
Кино
Скончался оскароносный режиссер-документалист Пеннебейкер
Обновлено вчера в 23:40
Политика
Постпред Украины сообщил о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ
Украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина пыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ.
Обновлено вчера в 14:14
Общество
Владелец сафари-парка пояснил свои слова о передаче Сибири немцам
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков объяснил свои слова о передаче Сибири немцам. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:17
Происшествия
СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального
Обновлено вчера в 09:03
Общество
Клаудия Шиффер объявила войну соседям
Супермодель Клаудия Шиффер вместе со своим мужем британским режиссёром Мэттью Воном объявила войну соседу, который затеял строительство на своём участке.
Обновлено в 02:08
Кино
«Союзмультфильм» предложил работу автору мемов по «Игре престолов»
"Союзмультфильм" предложил работу художнику из Сыктывкара Прокопию Уляшову, который стал известен после публикации мемов по "Игре престолов", стилизованных под работы студии.
Обновлено вчера в 20:36
Происшествия
В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова
Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.
Обновлено вчера в 09:28