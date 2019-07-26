Энергетика
Россия перевыполнила условия сделки ОПЕК+ в июлеКоммерсантъ вчера в 12:40
Россия в июле добыла на 290 тыс. баррелей нефти в сутки меньше, чем в октябре 2018 года, сообщил министр энергетики Александр Новак. Таким образом сделка с ОПЕК+ была перевыполнена на 62 тыс. б/с.
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Экономика
Эксперты верят в рубль и прогнозируют умеренный рост цен
Большинство экспертов, опрошенных «Коммерсантом», считают, что рубль по отношению к доллару в ближайшее время вряд ли упадёт, а цены, скорее всего, останутся на прежнем уровне.
Обновлено в 04:31
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В Гватемале сфотографировали момент удара молнии в вершину вулкана
В Гватемале фотограф Серхио Монтафар запечатлел момент удара молнии в вершину вулкана Агуа высотой 3761 метр.
Обновлено вчера в 06:05
Происшествия
В Петербурге два человека погибли в Skoda, загоревшейся после ДТП
Как сообщало ИА REGNUM, утром 3 августа водитель и два пассажира автомобиля Skoda погибли на востоке Ленинградской области в результате столкновения их машины с грузовым автомобилем КамАЗ.
Обновлено в 02:49
Политика
Собянин отреагировал на несанкционированные митинги в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1" отреагировал на несанкционированные митинги в Москве, передает ТАСС.
Обновлено в 04:47
Происшествия
В результате стрельбы в Огайо погибли девять человек
В американском городе Дейтон (штат Огайо) девять человек погибли в результате стрельбы, сообщила местная полиция.
Обновлено в 04:26
Экономика
Закон о страховании жилья от ЧС в России вступил в силу
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Общество
Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником
Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником - Днем железнодорожника.
Обновлено в 03:56
Шоу-бизнес
Супруга принца Гарри Меган Маркл отмечает день рождения
Сегодня, 4 августа, бывшая актриса, а ныне герцогиня Сассекская Меган Маркл отмечает день рождения - ей исполняется 38 лет.
Обновлено в 00:00
Происшествия
После акции 3 августа госпитализировали пятерых человек
Обновлено в 04:27
Общество
Первое воскресенье августа может стать рекордно холодным
Ранее сообщалось, что в Москве в воскресенье ожидается до +16°С.
Обновлено в 03:57
Политика
Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".
Обновлено вчера в 23:36
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как защититься от тропических клопов
Роспотребнадзор предупредил россиян о появлении на территории ряда городов тропических постельных клопов и рассказал, как с ними бороться.
Обновлено в 01:56
Единоборства
В Петергофе простились с боксером Дадашевым
Обновлено в 02:29
Происшествия
В Москве задержана Любовь Соболь
Обновлено вчера в 06:55
Происшествия
Подозреваемого в убийстве инспектора ГИБДД задержали в Курской области
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве инспектора ГИБДД около села Уланок в Курской области.
Обновлено в 02:55
Происшествия
Иран задержал иностранное судно в Персидском заливе
Иран задержал иностранное судно в Персидском заливе около острова Фарси, сообщает ТАСС со ссылкой на Корпус стражей исламской революции.
Обновлено в 05:19
Политика
Названо имя возможного нового главы партии «Слуга народа»
Новым главой украинской партии «Слуга народа» может стать руководитель ее избирательного штаба Александр Корниенко.
Обновлено в 03:06
Экономика
В Минфине США разъяснили применение новых санкций
Министерство финансов США в субботу выпустило директиву, поясняющую, что второй пакет санкций против России не распространяется на участие банков США во вторичном рынке нерублевых облигаций РФ, а также российские госкомпании.
Обновлено вчера в 16:08
Происшествия
В ДТП в Екатеринбурге на улице Малышева погибли два человека
В Екатеринбурге из-за дорожно-транспортного происшествия на улице Малышева погибли два человека.
Обновлено в 00:08
Армия и оружие
Российские военнослужащие раздали гумпомощь под Дамаском
Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии раздали более трех тонн различного продовольствия жителям одного из самых пострадавших пригородов сирийской столицы - Восточной Гуты.
Обновлено в 02:54
Политика
Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате
Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.
Обновлено вчера в 11:05
Здоровье
Занятия по профилактике и диагностике заболеваний пройдут в поликлиниках Москвы
Врачи проведут для жителей столицы занятия по профилактике инфаркта, борьбе с лишним весом, расскажут об особенностях жизни с бронхиальной астмой и полезных техниках массажа.
Обновлено в 04:06
Армия и оружие
За три дня авиация Минобороны потушила в Сибири 116 лесных пожаров
Обновлено вчера в 10:28
Политика
Кличко покинул Киев в разгар конфликта с Зеленским
Мэра Киева Виталия Кличко, которого Офис президента Украины Владимира Зеленского пытается уволить с поста руководителя столичной городской госадминистрации, 4 августа заметили в самолете, вылетающем из Киева.
Обновлено в 03:52
Игры
Roblox достигла 100 миллионов активных игроков в месяц
Разработчики из Roblox Corporation на своём официальном сайте сообщили, что Roblox достигла 100 млн активных игроков в месяц, из которых 40% женщины.
Обновлено в 03:18
Экономика
«Газпром» помог Московской бирже установить рекорд
Сумма сделки составила 139,1 млрд руб. "Оборот торгов, конечно, поддержал большой объем размещений на первичном рынке через биржу, но на июль также приходится пик сезона дивидендных отсечек, так что активность инвесторов растет", – напоминает аналитик Газпромбанка Андрей Клапко.
Обновлено 02 августа в 14:41
Экономика
АСВ пытается избавиться от бизнес-центра в Екатеринбурге
Обновлено в 04:48
Политика
Трамп пообещал спокойно реагировать на ракетные пуски КНДР
Американский президент Дональд Трамп пообещал, что США не будут слишком жестко реагировать на проведенные КНДР ракетные пуски.
Обновлено в 02:23