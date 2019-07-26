Энергетика

Россия перевыполнила условия сделки ОПЕК+ в июлеКоммерсантъ вчера в 12:40

Россия в июле добыла на 290 тыс. баррелей нефти в сутки меньше, чем в октябре 2018 года, сообщил министр энергетики Александр Новак. Таким образом сделка с ОПЕК+ была перевыполнена на 62 тыс. б/с.
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Россия перевыполнила условия ОПЕК+

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