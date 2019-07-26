Россия в июле добыла на 290 тыс. баррелей нефти в сутки меньше, чем в октябре 2018 года, сообщил министр энергетики Александр Новак. Таким образом сделка с ОПЕК+ была перевыполнена на 62 тыс. б/с.

Политика МИД РФ отреагировал на заявление Помпео о «возвращении» Крыма Украине Напомним, в конце июля 2019 г. госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что Крым должен «вернуться» в состав Украины.

Происшествия Сестру стрелка в Дейтоне нашли среди убитых Сестра стрелка, устроившего массовую стрельбу в городе Дейтоне в Огайо, была среди жертв, сообщил представитель местной полиции в ходе пресс-конференции для журналистов, трансляцию вёл телеканал Fox News.

Шоу-бизнес Кара Делевинь тайно обвенчалась с Эшли Бенсон Британская киноактриса и модель Кара Делевинь тайно обвенчалась со своей девушкой Эшли Бенсон, пишет The Sun.

Общество Шаманы принесли жертву в целях борьбы с наводнениями и пожарами На байкальском острове Ольхон шаманы принесли барана в жертву (тайлаган), чтобы дождь погасил лесные пожары в Сибири.

Происшествия Самолет SSJ100 экстренно сел в Минводах из-за нештатной ситуации Источник в органах управления воздушным движением проинформировал об экстренной посадке Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) в Минеральных водах, передает "Интерфакс".

Происшествия Румынского министра уволили из-за слов об изнасилованной девочке Румынского министра образования Екатерину Андронеску уволили из-за слов о похищенной и убитой пятнадцатилетней девочке.

Происшествия В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков В Москве задержали жителя Подмосковья Владислава Синицу, который через социальную сеть призывал к насилию в отношении детей сотрудников силовых структур.

Происшествия Из двух детских лагерей на Кубани эвакуировали больше 300 человек В Славянском районе Краснодарского края в воскресенье спасатели эвакуировали несколько сотен детей и взрослых из двух детских лагерей.

Политика Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.

Политика Фарион злорадно и цинично прокомментировала сибирские пожары Бывший депутат Верховной рады Украины, националистка Ирина Фарион считает нынешние лесные пожары в Сибири местью России.

Шоу-бизнес Принц Гарри поздравил Меган Маркл с днем рождения Принц Гарри поздравил свою супругу Меган Маркл с днем рождения. Запись появилась в официальном инстаграме.

Общество Гороскоп на 4 августа: Появится интерес к текущим мелочам Гороскоп на 4 августа 2019 Телец Не стоит начинать новые дела и подвергать свой организм чрезмерным нагрузкам.

Кино Принц Чарльз сыграет в фильме о Джеймсе Бонде Если сведения подтвердятся, принц Чарльз станет уже вторым членом правящей в Великобритании династии, который снимется в фильмах об агенте 007.

Наука Обнаружены четыре указывающих на развитие рака гена Американские специалисты определили основные причины дисфункции гена, который полностью защищает организм человека от появления злокачественных раковых клеток.

Общество Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летняя погода Тишковец отметил, что со среды придет атлантическое тепло и температура вернется в рамки климатической нормы.

Общество Толкавший силовиков «отец с коляской» оказался охранником Навального Ранее РЕН ТВ сообщал о странных родителях с колясками, толкавших силовиков в оцеплении.