Энергетика
Россия перевыполнила условия сделки ОПЕК+ в июлеКоммерсантъ вчера в 12:40
Россия в июле добыла на 290 тыс. баррелей нефти в сутки меньше, чем в октябре 2018 года, сообщил министр энергетики Александр Новак. Таким образом сделка с ОПЕК+ была перевыполнена на 62 тыс. б/с.
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Даниил Квят: «Мои шины износились за 12 кругов до финиша»
Обновлено в 12:07
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Цена «Патриота» с «автоматом», карта ГИБДД с дорожными камерами и другие события недели
Все дорожные камеры России появились на одной карте Интерактивную карту разместили на официальном сайте ГИБДД.
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Фарион злорадно и цинично прокомментировала сибирские пожары
Бывший депутат Верховной рады Украины, националистка Ирина Фарион считает нынешние лесные пожары в Сибири местью России.
Обновлено в 11:13
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Принц Гарри поздравил Меган Маркл с днем рождения
Принц Гарри поздравил свою супругу Меган Маркл с днем рождения. Запись появилась в официальном инстаграме.
Обновлено в 05:26
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Обновлено вчера в 17:56
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Обновлено вчера в 13:55
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Принц Чарльз сыграет в фильме о Джеймсе Бонде
Если сведения подтвердятся, принц Чарльз станет уже вторым членом правящей в Великобритании династии, который снимется в фильмах об агенте 007.
Обновлено в 09:09
Наука
Обнаружены четыре указывающих на развитие рака гена
Американские специалисты определили основные причины дисфункции гена, который полностью защищает организм человека от появления злокачественных раковых клеток.
Обновлено вчера в 05:46
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Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летняя погода
Тишковец отметил, что со среды придет атлантическое тепло и температура вернется в рамки климатической нормы.
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Месси назвал цели «Барселоны» на сезон. В конце мая проверим
Капитан и нападающий "Барселоны" Лионель Месси выступил с речью на стадионе "Камп Ноу".
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Обновлено в 08:00
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Джанаев дебютирует за «Сочи» в матче с «Уфой»
«Сочи» и «Уфа» объявили стартовые составы на матч 4-го тура РПЛ.
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Супруга Башара Асада сообщила о победе над раковой опухолью
Обновлено в 12:17
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