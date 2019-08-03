Энергетика
Россия перевыполнила условия сделки ОПЕК+ в июлеКоммерсантъ 12:40
Россия в июле добыла на 290 тыс. баррелей нефти в сутки меньше, чем в октябре 2018 года, сообщил министр энергетики Александр Новак. Таким образом сделка с ОПЕК+ была перевыполнена на 62 тыс. б/с.
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 19:05, Ашберн
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
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Новой игрой от Riot Games станет файтинг
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Ferrari представит две новые модели в сентябре
В недавней телефонной конференции Камиллери упомянул, что две новые модели будут такими же, как они были отмечены во время Дня рынков капитала в прошлом году, где Purosangue, помнится, был звездой презентации.
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«Манчестер Юнайтед» по пенальти обыграл «Милан»
Обновлено в 14:48
Футбол
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Малком о своём дебюте за «Зенит»: думаю, я сыграл неплохо
Бразильский форвард Малком прокомментировал свой дебют за санкт-петербургский «Зенит» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
Обновлено в 17:53
Происшествия
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Политика
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Происшествия
СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального
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Обновлено в 09:03
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Общество
Мутко раскритиковал власти Приангарья за работу по ликвидации паводка
Обновлено вчера в 04:55
Политика
Постпред Украины рассказал о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ
Украина пыталась оплатить членские взносы в ПАСЕ сверх нормы в надежде на то, что это компенсирует отсутствие России в организации.
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Единоборства
Женские экипажи показали в Алабино своё мастерство в танковом биатлоне
В танковом биатлоне в Алабино состоялся дебют женских экипажей, которые показали вполне серьёзную выучку и провели гонку достаточно квалифицированно и зрелищно.
Обновлено в 15:49
Происшествия
Полиция отчиталась о 30 задержанных на акции в Москве
К 14:30 мск полиция задержала 30 человек на несогласованной московскими властями акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 08:27
Гаджеты
Роскачество призвало заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках
«Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет "полезную нагрузку", заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — отметил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.
Обновлено вчера в 02:23
Шоу-бизнес
Боярский объяснил, почему в Петербурге мало «нормальных» людей
Актер Михаил Боярский прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" рейтинг регионов с наибольшим числом пациентов с психическими расстройствами.
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Политика
Путин повысил предельный возраст службы для полицейских
Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел.
Обновлено в 02:59
Армия и оружие
Террористы отказались покинуть демилитаризованную зону в Идлибе
Террористы группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) заявили об отказе вывести свои формирования из демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 18:36
Политика
Супруга посла США в России возмутилась репортажем CNN
Супруга посла США в России Мэри Кэй Хантсман возмутилась «непорядочностью» репортажа журналистов телеканала CNN, которые опубликовали материал о скором отъезде дипломата, основываясь на фотографии, опубликованной в ее Instagram.
Обновлено в 15:00
Общество
Какие цветы приносят удачу и деньги по знаку Зодиака
Хорошо повлияют на энергетику знака и другие растения, например, гортензия или губискус.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате
Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.
Обновлено в 11:05
Спорт
Зрители освистали Ninja во время первой трансляции на Mixer
Часть зрителей освистала стримера Тайлера «Ninja» Блевинса во время его первого стрима на платформе Mixer.
Обновлено в 08:52
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Молодая мать, бросившая двух детей в Петербурге, нашлась
Обновлено в 12:21
Армия и оружие
Военный беспилотник «Охотник» совершил первый полет
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Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров
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