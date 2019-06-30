Экономика
Россия переходит на новые правила в долевом строительстве с 1 июляРИА Новости 17:00
Новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан вступают в силу с 1 июля. Теперь все расчеты между застройщиком и дольщиком будут производиться через специальные эскроу-счета в уполномоченных банках.
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Экономика
Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
Пособия С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) составят 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс. Маркировка товаров С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или импортируемой в страну.
Обновлено в 03:01
Общество
Нам важно ускорить работу по подготовке к строительству учебных заведений в Магадане при поддержке федерального бюджета
На строительство и модернизацию материально-технической базы образовательных учреждений регион получил федеральное финансирование в сумме более 500 млн рублей в рамках нацпроекта "Демография".
Обновлено в 18:27
Общество
Госдума может запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД
Законопроект, регулирующий требования к камерам, фиксирующим нарушения правил дорожного движения (ПДД), выставлению штрафов и их обжалованию, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.
Обновлено в 17:00
Экономика
GaijinPot (Япония): какова средняя зарплата в Японии в 2019 году? (GaijinPot Blog)
В сфере информационных технологий (ИТ) в Японии самые высокие зарплаты, особенно среди женщин Согласно опросу, самый высокий среднегодовой доход в размере 4,61 миллиона иен получают работники отрасли информационных технологий и коммуникаций.
Обновлено в 18:15
Космос
ФИАН: Китай и Европа могут создать приборы для проекта «Миллиметрон»
Китай и кооперация европейских стран могут создать приборы для российской астрофизической космической обсерватории "Спектр-М" (проект "Миллиметрон"), сообщила РИА Новости в понедельник заместитель директора Физического института РАН (ФИАН) Лариса Лихачева.
Обновлено в 20:18
Транспорт
В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа
Порядка полутора тысяч единиц багажа скопилось в московском аэропорту Шереметьево из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Обновлено в 14:21
Происшествия
Угнавший Porsche охранник «Рольфа» сдался на полпути в Башкирию
Охранник автосалона "Рольф Север-Запад" угнал машину Porsche Cayenne. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Обновлено в 16:53
Политика
Туск приостановил саммит Евросоюза
Глава Евросовета Дональд Туск приостановил саммит ЕС для дополнительных двусторонних консультаций по кандидатурам на ключевые посты в евроструктурах, дискуссии возобновятся позже, сообщил журналистам представитель Евросовета.
Обновлено в 18:15
Общество
Общественный совет при Росрыболовстве принял сигнал SOS от рыбной науки и образования
Очередное заседание Общественного совета (ОС) при Росрыболовстве, которое прошло 27 июня в Москве, было посвящено обсуждению проблемных вопросов, связанных с недофинансированием отраслевого высшего и средне-профессионального образования и ходом реорганизации отраслевой науки, сообщает ИА PrimaMedia.
Обновлено в 19:15
Автоспорт
Ферстаппен прокомментировал победу в Гран-при Австрии
Голландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен прокомментировал свою сенсационную победу в Гран-при "Формулы-1" в Австрии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:40
Общество
В Пекине построили крупнейший в мире аэропорт
В Пекине завершилось строительство крупнейшего в мире международного аэропорта Дасин, сообщили власти города.
Обновлено вчера в 22:13
Армия и оружие
От Золотова из Росгвардии ушли два ключевых генерала
В ближайшее время Росгвардию покинут сразу два заместителя главы ведомства Виктора Золотова.
Обновлено в 20:11
Политика
Иосиф Пригожин призвал Катамадзе «сидеть у себя в Грузии»
Пусть сидит у себя в Грузии, там гастролирует, — сказал Пригожин в интервью радиостанции «Говорит Москва».
Обновлено в 13:49
Авто
На выставке покажут уникальный Alfa Romeo Carabo 1968 года выпуска
Ожидается, что на выставке будет представлено несколько раритетных классических моделей, в том числе созданная в 1968 году на основе Alfa Romeo 33 Stradale концептуальная версия Alfa Romeo Carabo.
Обновлено в 03:35
Происшествия
Десять человек погибли при крушении двухмоторного самолета в Техасе
Легкий двухмоторный самолет врезался в ангар во время взлета в аэропорту американского штата Техас, погибли десять человек, сообщает Associated Press.
Обновлено в 19:46
Армия и оружие
Китайские СМИ рассказали, чем для Запада обернулся отказ продавать России «Мистрали»
Китайское издание Sohu в одном из своих материалов оценило решение Запада не продавать России универсальные десантные корабли типа «Мистраль».
Обновлено в 13:21
Общество
В красноярском Канске ввели режим ЧС из-за паводка
Мэр Канска Андрей Береснев сообщил, что из-за паводка в городе введен режим ЧС.
Обновлено в 13:57
Космос
Какой праздник отмечают 30 июня
Многим интересно, какой праздник отмечают 30 июня. Как сообщает ToDay News Ufa, 30 июня проходит Международный день астероида.
Обновлено вчера в 13:00
Общество
Выдвиженцы в Мосгордуму устраивают акцию по сбору подписей избирателей
Выдвиженцы в Мосгордуму устраивают акцию по сбору подписей избирателей В воскресенье в центре Москвы впервые пройдет Фестиваль поддержки независимых кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено 28 июня в 15:02
Энергетика
Власти РФ перестанут сдерживать цены на бензин
Российские власти по итогам совещаний у первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Козака приняли решение не продлевать текущее соглашение о заморозке цен на топливо.
Обновлено 28 июня в 03:22
Экономика
В России тарифы ЖКХ с 1 июля индексируются на 2,4%
Плата за коммунальные услуги в России будет индексирована во второй раз, рост с 1 июля составит 2,4% к январю 2019 года, следует из постановления правительства.
Обновлено в 17:30
Армия и оружие
Израиль нанес ракетный удар по Дамаску
Истребители ВВС Израиля атаковали окрестности Хомса и Дамаска. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Обновлено в 18:51
Политика
Канадский премьер угодил в неловкую ситуацию на саммите G20
Обновлено в 06:14
Здоровье
В России утвердили порядок оказания паллиативной помощи
Минздрав и Минтруд разработали и утвердили Положение об оказании паллиативной помощи в России.
Обновлено в 19:32
Баскетбол
Россиянки пробились в плей-офф Евробаскета с одной победой
Обновлено в 15:29
Экономика
Россияне переходят на творожные десерты
Основными драйверами, по мнению госпожи Дашкевич, выступает категория современной молочной продукции — йогурты, молочные и творожные десерты, коктейли, но роста недостаточно, поскольку она занимает лишь 25% рынка.
Обновлено в 18:01
Авто
Учимся на чужих ошибках: 5 частых аварий
Эпизод первый — «Обочина» Правила движения разрешают остановку и даже стоянку на обочине, если это не регламентируется дополнительно дорожными знаками.
Обновлено в 01:00
Общество
Пострадавшие от паводка жители Приангарья начали получать выплаты
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко рассказал, что пострадавшим от паводка в регионе уже начали выплачивать компенсацию.
Обновлено вчера в 21:52