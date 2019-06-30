Экономика

Россия переходит на новые правила в долевом строительстве с 1 июляРИА Новости 17:00

Новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан вступают в силу с 1 июля. Теперь все расчеты между застройщиком и дольщиком будут производиться через специальные эскроу-счета в уполномоченных банках.
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Эскроу дольщиков сбережет

Российская газета10:40

Что изменится в жизни россиян с июля 2019 года

ТАСС17:01

Россия переходит на новые правила в долевом строительстве с 1 июля

РИА Новости17:00

В России вступил в силу закон о переходе застройщиков на эскроу-счета

Интерфакс17:03

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ГТРК Башкортостан03:26

В Самарской области вступают в силу новые правила работы застройщиков

Тольятти-Новостивчера в 22:06

С 1 июля дольщики будут спать спокойно

Русская Планетавчера в 11:55
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 18:50, Вашингтон
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Экономика

Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

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В России сегодня во второй раз за полгода вырастут тарифы ЖКХ

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Обновлено в 17:03
Энергетика

Генсек ОПЕК счел возможным продление сделки ОПЕК+ до 2020 года

Продление странами ОПЕК+ соглашения о сокращении добычи до 2020 года обеспечит большую ясность для рынка нефти, считает генсек организации Мухаммед Баркиндо.
Обновлено в 17:05
Авто

Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля

Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.
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С 1 июля ссуды ряда кредиторов могут стать дешевле.
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Экономика

GaijinPot (Япония): какова средняя зарплата в Японии в 2019 году? (GaijinPot Blog)

В сфере информационных технологий (ИТ) в Японии самые высокие зарплаты, особенно среди женщин Согласно опросу, самый высокий среднегодовой доход в размере 4,61 миллиона иен получают работники отрасли информационных технологий и коммуникаций.
Обновлено в 18:15
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Жигунов вспоминает, что в советское время фильм, состоящий из четырех серий, снимали год, сейчас – месяц.
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Политика

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Общество

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