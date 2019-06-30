Экономика
Россия переходит на новые правила в долевом строительстве с 1 июляРИА Новости 17:00
Новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан вступают в силу с 1 июля. Теперь все расчеты между застройщиком и дольщиком будут производиться через специальные эскроу-счета в уполномоченных банках.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 18:50, Вашингтон
Здоровье
Врачи рассказали, на каких продуктах нельзя экономить
Главный внештатный специалист Минздрава России, терапевт и профессор Оксана Драпкина рассказала, что правильное питание, вопреки распространенному мнению, вовсе не дорогое удовольствие, однако существуют продукты, на которых экономить нельзя.
Обновлено в 08:29
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
Пособия С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) составят 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс. Маркировка товаров С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или импортируемой в страну.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Угнавший Porsche охранник «Рольфа» сдался на полпути в Башкирию
Охранник автосалона "Рольф Север-Запад" угнал машину Porsche Cayenne. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Обновлено в 16:53
Политика
Соловьев высмеял отказ Катамадзе выступать в России
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова певицы Нино Катамадзе о том, что она отказывается выступать в России.
Обновлено в 17:44
Происшествия
Бывшую супругу Цеповяза задержали по подозрению в вымогательстве
Полиция задержала бывшую супругу осужденного члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза Наталью Стришную и ее брата, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье адвокат Эдуард Чургулия.
Обновлено в 03:56
Экономика
В России сегодня во второй раз за полгода вырастут тарифы ЖКХ
В нашем городе за ЖКХ придётся платить больше почти на 5 процентов, в северной столице – на 4 с половиной.
Обновлено в 17:03
Энергетика
Генсек ОПЕК счел возможным продление сделки ОПЕК+ до 2020 года
Продление странами ОПЕК+ соглашения о сокращении добычи до 2020 года обеспечит большую ясность для рынка нефти, считает генсек организации Мухаммед Баркиндо.
Обновлено в 17:05
Авто
Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля
Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.
Обновлено в 12:41
Экономика
Потребительские займы подешевеют с 1 июля
С 1 июля ссуды ряда кредиторов могут стать дешевле.
Обновлено в 02:43
Экономика
GaijinPot (Япония): какова средняя зарплата в Японии в 2019 году? (GaijinPot Blog)
В сфере информационных технологий (ИТ) в Японии самые высокие зарплаты, особенно среди женщин Согласно опросу, самый высокий среднегодовой доход в размере 4,61 миллиона иен получают работники отрасли информационных технологий и коммуникаций.
Обновлено в 18:15
Политика
Путин прибыл в пострадавшую от паводка Иркутскую область
Президент Владимир Путин прибыл в Иркутскую область, где объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком.
Обновлено вчера в 14:30
Кино
Жигунов посоветовал Александру Петрову почаще отказываться от ролей
Жигунов вспоминает, что в советское время фильм, состоящий из четырех серий, снимали год, сейчас – месяц.
Обновлено вчера в 17:08
Политика
Путин и Лукашенко провели неформальную встречу в Минске
В Минске на территории государственной резиденции «Заславль» прошла неформальная встреча президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина.
Обновлено в 14:15
Авто
Составлен топ-5 лучших автомобилей для тюнинга
Автоэкспорты портала 32cars.ru назвали ТОП-5 лучших автомобилей для тюнинга.
Обновлено в 13:55
Общество
«Машина времени» пала жертвой позиции Макаревича по Крыму
По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогера Вадима Манукяна, популярность Макаревича в последнее время заметно упала из-за позиции музыканта Крыму, которая расходится с мнением абсолютного большинства россиян.
Обновлено в 11:50
Политика
Число жертв протестов в Судане достигло семи человек
Обновлено в 18:28
Армия и оружие
Китайские СМИ рассказали, чем для Запада обернулся отказ продавать России «Мистрали»
Китайское издание Sohu в одном из своих материалов оценило решение Запада не продавать России универсальные десантные корабли типа «Мистраль».
Обновлено в 13:21
Армия и оружие
«Сметливый» проследит за эсминцем США в Черном море
Как рассказали в центре, «Карни» зашел в акваторию Черного моря 29 июня в 19:20. Эсминец США направляется в Одессу.
Обновлено в 09:25
Авто
На выставке покажут уникальный Alfa Romeo Carabo 1968 года выпуска
Ожидается, что на выставке будет представлено несколько раритетных классических моделей, в том числе созданная в 1968 году на основе Alfa Romeo 33 Stradale концептуальная версия Alfa Romeo Carabo.
Обновлено в 03:35
Единоборства
Владимир Кличко посетил премьерный показ фильма о Кроосе
Обновлено в 18:42
Футбол
Федун пообещал новые трансферы в «Спартаке»
Владелец "Спартака" Леонид Федун заявил в Австрии на матче красно-белых с ЦСКА в рамках Кубка Париматч Премьер, что клуб еще ведет работу по вопросу приобретения новых футболистов.
Обновлено в 13:51
Шоу-бизнес
Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой
Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15
Общество
Как сохранить сельского жителя. Есть ли у вас план, государство?
Главная цель обозначена в процентах: сохранить количество сельских жителей на уровне не менее 25,3%. До 2025 года планируется закрепить этот показатель.
Обновлено в 12:14
Космос
На снимках Марса обнаружена загадочная шестигранная структура
Обновлено в 05:59
Происшествия
Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве
Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.
Обновлено в 15:27
Армия и оружие
Власти востока Ливии отреагировали на угрозы Турции
Власти востока Ливии объявили о всеобщей мобилизации после угроз Турции в адрес армии фельдмаршала Халифы Хафтара, передает Sky News Arabia.
Обновлено в 18:17