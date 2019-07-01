Экономика

Россия переходит на новые правила в долевом строительстве с 1 июляРИА Новости 17:00

Новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан вступают в силу с 1 июля. Теперь все расчеты между застройщиком и дольщиком будут производиться через специальные эскроу-счета в уполномоченных банках.
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Новостройки: надёжно, но дорого

Русская Планета17:00

Что изменится в жизни россиян с июля 2019 года

ТАСС17:01

Россия переходит на новые правила в долевом строительстве с 1 июля

РИА Новости17:00

Новые правила покупки квартир в новостройках вступают в силу с сегодняшнего дня

Эхо Москвы17:05

С 1 июля застройщики не смогут пользоваться деньгами дольщиков до завершения строительства – репортаж «Вестей»

ГТРК Башкортостан03:26

Прокуратура разъясняет: Изменения в законе, улучшающие положение дольщиков

TLT.ru - Новости Тольятти02:08

В Самарской области вступают в силу новые правила работы застройщиков

Тольятти-Новостивчера в 22:06
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 17:58, Вашингтон
Политика

Скабеева прокомментировала отказ Катамадзе выступать в России

Российская телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале прокомментировала решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.
Обновлено в 16:07
Транспорт

В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа

Порядка полутора тысяч единиц багажа скопилось в московском аэропорту Шереметьево из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Обновлено в 14:21
Авто

Опубликована дата выхода нового Kia Mohave

Сегодня же в редакцию издания speedme.ru поступила информация о времени презентации новинки и о силовых установках, с которыми Kia Mohave будет поставляться в Россию.
Обновлено в 09:58
Футбол

Футболистка сборной Швейцарии пропала на озере Комо

Швейцарская футболистка клуба "Янг Бойз" Флориана Исмаили пропала без вести. Об этом информирует издание Blick.
Обновлено в 16:20
Политика

Умер бывший президент Черногории Момир Булатович

Бывший президент Черногории и премьер-министр Союзной республики Югославия Момир Булатович умер на 63 году жизни.
Обновлено в 15:01
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
Обновлено в 03:01
Происшествия

Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.
Обновлено в 15:27
Происшествия

Пожар произошел в старом доме в центре Петербурга

Обновлено в 16:53
Происшествия

В Казахстане в ходе драки пострадали 30 рабочих

Обновлено вчера в 21:01
Общество

Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов

Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.
Обновлено вчера в 10:58
Армия и оружие

В России начинается производство С-500

В России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500.
Обновлено в 08:41
Футбол

Леонид Федун: «Смена поколений в „Спартаке“ еще не прошла»

Владелец «Спартака» Леонид Федун посетил матч своей команды против ЦСКА на Кубке Париматч Премьер и ответил на вопросы о предсезонном турнире, развитии красно-белых и возможных трансферах.
Обновлено в 13:50
Спорт

Церемония закрытия Европейских игр стартовала в Минске

На Национальном олимпийском стадионе "Динамо" в Минске стартовала церемония закрытия II Европейских игр.
Обновлено в 15:14
Авто

Kia увеличила корпоративные продажи на 9%

По сообщению пресс-службы корейской марки, в мае этого года корпоративные продажи KIA составили 2 651 автомобиль, что на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Обновлено в 13:10
Происшествия

Юный теннисист выпил пару бокалов шампанского и умер

Гости девушки рассказали, что юноша выпил пару фужеров шампанского и отправился спать, сказав, что ему нездоровится.
Обновлено в 15:00
Культура

Умер художник Гильермо Мордилло

Отмечается, что иллюстратор умер на Майорке (Испания). Гильермо Мордилло был одним из наиболее публикуемых карикатуристов в 1970-е годы.
Обновлено в 16:40
Авто

Porsche выпустила 935 с «голым» кузовом

Гоночный автомобиль Porsche 935 окрашивается на заводе в цвет Agate Grey, вдобавок к нему можно заказать нанесение ливреи Martini.
Обновлено в 09:00
Наука

Аналог ботокса стал эффективным оружием против малярийных комаров

Обновлено в 08:09
Спорт

IAAF скрыла положительные допинг-пробы британских атлетов в 2014 году

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в 2014 году скрыла положительные допинг-пробы нескольких британских легкоатлетов.
Обновлено в 15:15
Политика

Появилось видео, как Трамп разыграл принца Саудовской Аравии

Американский президент Дональд Трамп подшутил над наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бен Сальманом.
Обновлено вчера в 15:23
Политика

Медведев призвал работать над обновлением «Единой России»

"Единая Россия" ощущает дефицит доверия граждан, нужно предпринимать шаги для изменения ситуации, менять формат общения с людьми, работать над обновлением партии, заявил председатель ЕР, глава российского кабмина Дмитрий Медведев.
Обновлено в 17:13
Общество

Архангельского губернатора освистали на Дне города

Губернатора Архангельской области Игоря Орлова освистали во время празднования Дня города в Архангельске из-за ситуации со строительством мусорного полигона на станции Шиес.
Обновлено в 11:04
Общество

Названа самая сексуально привлекательная нация в мире

Портал для путешественников Big Seven Travel опубликовал рейтинг самых сексуально привлекательных наций по мнению туристов.
Обновлено вчера в 17:21
Политика

Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с Тимошенко

Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в прямом эфире украинского телевидения.
Обновлено в 03:10
Автоспорт

Стюарды не стали наказывать Макса Ферстаппена

Обновлено в 13:56
Шоу-бизнес

Ксения Собчак поделилась фото с постаревшим Филиппом Янковским

Обновлено в 10:42
Происшествия

Пьяный боец ВСУ сжег блиндаж с сослуживцами

Представитель пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко рассказал на брифинге о происшествии, которое произошло на позициях 25-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Лопаскино.
Обновлено в 09:17
Спорт

Женская сборная России сыграет с Италией в плей-офф Евробаскета

Обновлено в 15:37
Энергетика

Генсек ОПЕК счел возможным продление сделки ОПЕК+ до 2020 года

Продление странами ОПЕК+ соглашения о сокращении добычи до 2020 года обеспечит большую ясность для рынка нефти, считает генсек организации Мухаммед Баркиндо.
Обновлено в 17:05
Политика

В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России

Выступающие против возвращения России в ПАСЕ Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции, заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.
Обновлено в 14:15
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