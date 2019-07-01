Экономика
Россия переходит на новые правила в долевом строительстве с 1 июляРИА Новости 17:00
Новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан вступают в силу с 1 июля. Теперь все расчеты между застройщиком и дольщиком будут производиться через специальные эскроу-счета в уполномоченных банках.
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Прокуратура разъясняет: Изменения в законе, улучшающие положение дольщиков
TLT.ru - Новости Тольятти02:08
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