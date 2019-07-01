Россия переходит на новые правила в долевом строительстве с 1 июляРИА Новости 17:00

Новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан вступают в силу с 1 июля. Теперь все расчеты между застройщиком и дольщиком будут производиться через специальные эскроу-счета в уполномоченных банках.

Россия переходит на новые правила в долевом строительстве с 1 июля

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