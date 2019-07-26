с чего всё началось

Ранее сообщалось, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года после справедливого урегулирования судебных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом». Действующий контракт на транзит газа из России через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года.

Политика Эрдоган рассказал о планах Турции по использованию С-400 Эрдоган призвал Вашингтон к взвешенному диалогу. Поставки российских зенитно-ракетных комплексов в Турцию начались 15 июля.

Армия и оружие Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.

Армия и оружие Япония и США пересмотрят Руководящие принципы по военным авиапроисшествиям 25 июля правительства Японии и США договорились пересмотреть Руководящие принципы по авиапроисшествиям и обеспечить более быстрое реагирование на ситуацию со стороны местной полиции и аварийных служб.

Политика Рогозина заказали за два миллиона долларов Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что нашел заказчика кампании по очернению российской космической отрасли и "предупредил его", передает "Интерфакс".

Происшествия В Китае ребенок помог найти 11 ископаемых яиц динозавра Девятилетний мальчик помог ученым найти 11 древних окаменелых яиц динозавра возрастом 66 млн лет, передает ТАСС.

Общество Пятница может стать самым теплым днем июля По данным Синенкова, ветер будет северо-восточный со скоростью 3 – 8 м / с, атмосферное давление в пределах нормы — 749 мм рт. ст. Как отметил синоптик, ранее самыми теплыми днями месяца стали 1 и 22 июля, когда воздух в Москве прогрелся до + 26, 5 градуса.

Общество Прокуратура снова предупредила о незаконности акции 27 июля в Москве Столичная прокуратура еще раз предупредила организаторов акции 27 июля и всех москвичей об ответственности за несогласованные митинги.

Общество Аномальную жару в Европе показали из космоса Европейское космическое агентство показало, как выглядит рекордно жаркая погода в Европе из космоса.

Экономика СМИ сообщили о проверке аренды собственных самолетов «Почты России» По его данным, проверка началась 18 июля и касается контракта с ООО "Авиастар-ТУ" - ей переданы два самолета Ту-204, за аренду которых уплачено по 1 млрд руб. Затем "Почта" якобы арендовала у компании собственные самолеты.

Политика Моряки задержанного Украиной танкера вернулись в Россию Моряки задержанного Украиной российского танкера Nika Spirit вернулись в Россию и едут домой.

Политика Польша направит приглашение Путину на годовщину освобождения Освенцима Польские власти намерены направить приглашение президенту России Владимиру Путину на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, сообщил пресс-секретарь президента республики Блажей Спыхальский.

Происшествия При столкновении крана с автобусами в Челябинске погиб пешеход Пешеход, переходивший дорогу, погиб под колесами автокрана, который затем столкнулся с автобусами в Челябинске, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону.

Политика ООН отреагировала на задержание российского танкера на Украине В ООН прокомментировали задержание российского танкера Nika Spirit, которое произошло в порту Измаил в Одесской области.

Политика Лукашенко поговорил с Ринкевичем о деньгах и России Белоруссия "ни за какие деньги" не станет рвать отношения с братской Россией, заявил президент Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем.

Авто FAW планирует привезти в Россию две новинки Компания FAW планирует расширить в 2020 году линейку в России до трех моделей, а в 2021-м – до четырех.

Финансы Курс евро впервые с марта 2018 года опустился ниже 70 рублей 25 июля курс евро в ходе торгов на Московской бирже упал ниже 70 рублей — впервые с марта 2018 года.

Общество Совфед одобрил закон о поиске пропавших детей по геолокации гаджетов Как отмечается в документе, при получении сообщения о без вести пропавшем несовершеннолетнем ребенке, а также при письменном согласии одного из родителей или заменяющего его лица можно будет использовать данные геолокации с электронного устройства, которым ребенок пользовался.

Экономика В Nord Stream 2 AG призвали суд ЕС отменить дискриминационные меры Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG обратилась в суд Европейского союза с просьбой отменить дискриминационные меры в отношении проекта.

Экономика Сбербанк и Mail.ru Group составят конкуренцию «Яндексу» Как будут складываться отношения игроков рынка после создания нового проекта На рынке доставки еды и такси появится новый игрок: Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятие.

Общество Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата Рособрнадзор установил минимальное количество баллов единого государственного экзамена в 2020 году для подтверждения освоения школьной программы.

Происшествия В Германии 50 выпускников попытались взять штурмом полицейский участок Пятьдесят выпускников в Германии попытались взять штурмом полицейский участок, чтобы вызволить пьяного друга, которого задержали стражи порядка на церемонии вручения дипломов в школе.