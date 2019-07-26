Политика

Россия передумала лишать Украину газаLenta.ru 04:13

Ранее сообщалось, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года после справедливого урегулирования судебных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом». Действующий контракт на транзит газа из России через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года.
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с чего всё началось
Москва хочет заключить с Киевом краткосрочную сделку о транзите газа в Европу, когда истекает текущая десятилетняя сделка, чтобы выиграть время для завершения трубопроводов, которые обойдут Украину, пишет Reuters
 со ссылкой на четыре источника.
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