Армия и оружие

Россия вернула Израилю останки погибшего 37 лет назад солдатаГазета.Ru 12:55

Россия передала Израилю останки военнослужащего танкового батальона армии Израиля Захарии Баумеля, который более 37 лет назад пропал без вести в бою у населенного пункта Султан-Якуб в Ливане.
Читать в источнике
Владимир Путин
Как вы знаете, наши военные с сирийскими партнерами установили место его захоронения. Мы очень рады, что и на родине могут отдать необходимые воинские почести и, самое главное, это вопрос гуманитарного характера, чтобы его близкие родственники имели возможность принести цветы на его могилу.
— Владимир ПутинТК Звезда 06:02

Подробнее о событии

В Иерусалиме захоронили переданные Россией останки сержанта Баумеля

Интерфакс14:12

Президент Израиля поблагодарил Путина за помощь в поисках останков солдата Баумеля

ТАСС14:02

Нетаньяху приедет на похороны солдата, в поисках останков которого помогла РФ

Инфорос08:41

Минобороны подтвердило передачу Израилю тела пропавшего без вести в 1982 году военного

Взгляд.ру07:18

В Израиль возвращено тело солдата Армии обороны страны, пропавшего без вести 37 лет назад

Эхо Москвы08:01

Россия передала Израилю останки погибшего в 1982 году сержанта Баумеля

Известия06:55

Берл Лазар поблагодарил Путина за содействие в возвращении останков Баумеля

РИА Новости12:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 22:42, Ашберн
Происшествия

Взрыв произошел на нефтепроводе в Венесуэле

Обновлено в 20:05
Армия и оружие

Экстренное заседание СБ ООН по Ливии созвала Британия

Обновлено в 19:16
Политика

Дебаты с Порошенко Зеленский предложил вести Тимошенко

Обновлено в 15:52
Шоу-бизнес

«Бухала, жила с алкоголиками»: Лена Миро раскритиковала Ларису Гузееву

Обновлено в 05:57
Кино

Актер Алексей Булдаков умер во сне

Актер Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни.
Обновлено вчера в 08:00
Авто

Российский авторынок в марте вернулся к росту

Российский рынок новых легковых автомобилей, который в феврале впервые упал за 22 месяца, в марте снова вернулся к росту.
Обновлено в 06:27
Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Обновлено в 18:50
Общество

Росстат назвал необходимый минимальный доход для российских семей

Около 58,5 тысячи рублей требуется в среднем российской семье, чтобы «свести концы с концами».
Обновлено вчера в 03:48
Политика

Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море

Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено вчера в 07:02
Музыка

Мариинский театр примет участие в Будапештском весеннем фестивале искусств

Солисты и симфонический оркестр Мариинского театра под руководством народного артиста России Валерия Гергиева примут участие в 39-м Будапештском весеннем фестивале.
Обновлено в 17:20
Наука

Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя

Дальше задачу усложнили, люди называли еще и имена других кошек. На следующем этапе имя называл и вовсе незнакомый человек.
Обновлено в 11:49
Шоу-бизнес

Софья Каштанова показала стройную фигуру через месяц после родов

Сегодня, 4 апреля, знаменитость продемонстрировала стройную фигуру в купальнике.
Обновлено в 07:54
Происшествия

Кокорин и Мамаев проведут в СИЗО еще полгода

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева оставили в СИЗО до 25 сентября.
Обновлено вчера в 12:56
Шоу-бизнес

Проблемы с целлюлитом: Появились снимки Юлии Ефременковой без фотошопа

Оказалось, у Ефременковой не такая стройная талия и ноги, как в сети. Помимо этого на бедрах заметно, что у Юлии проблемы с целлюлитом.
Обновлено в 09:13
Политика

Европарламент утвердил Газовую директиву ЕС

Европарламент утвердил проект поправок в Газовую директиву Евросоюза, которые позволят Брюсселю расширить возможности по контролю морских газопроводов, в частности «Северного потока – 2».
Обновлено в 06:35
Недвижимость

Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита

Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три с половиной и восемь лет, как сейчас.
Обновлено в 19:45
Здоровье

Плохое питание оказалось вреднее употребления табака

Нездоровое питание уносит больше человеческих жизней во всем мире, чем курение табака, пишет The Guardian.
Обновлено в 10:43
Кино

Скончался маэстро Георгий Данелия

«4 апреля на 89-ом году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, народного артиста СССР, лауреата Государственных премий, режиссёра игрового кино Георгия Николаевича Данелии», — говорится в сообщении на сайте союза.
Обновлено в 08:22
Происшествия

Американец попал за решетку за жестокость к рыбе

В офисе шерифа отметили, что мужчина стал первым жителем округа, которого уличили в жестокости к рыбе.
Обновлено в 13:59
Политика

Мэра Риги Ушакова отправили в отставку

Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.
Обновлено в 17:47
Общество

Новый мэр Владивостока Олег Гуменюк вступил в должность

Обновлено в 20:33
Общество

Три письма Наполеона продали на аукционе более чем за €500 тысяч

Обновлено в 22:27
Экономика

Маск потерял более $1 млрд за две минуты

Основатель Tesla Илон Маск за две минуты потерял $1,1 млрд из-за падения акций компании на 11%.
Обновлено в 21:34
Авто

Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле

Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено в 12:20
Происшествия

У Абызова в «Лефортово» появился любимый повар, сообщили в ОНК

Экс-министру открытого правительства России Михаилу Абызову нравится питание в следственном изоляторе "Лефортово", но работу определенного повара он выделяет особенно, сообщил РИА Новости ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Обновлено в 20:09
Здоровье

Врачи назвали самые полезные и вредные супы

По мнению экспертов, наиболее полезным является овощной вегетарианский суп. Это лучший выбор в качестве источника питательных веществ.
Обновлено в 21:10
Политика

России задали вопросы о сбитом «Боинге»

В октябре 2018 года МИД России заявил, что российские власти полностью сотрудничали со следственными органами, предоставили секретные данные для расследования и «неопровержимые данные и доказательства причастности Украины к катастрофе MH17, в том числе в отношении вопроса, кому принадлежала ракета "Бук"».
Обновлено в 18:40
Происшествия

В Дзержинске произошел взрыв на заводе

В Нижегородской области произошел подрыв в цехе по производству взрывчатки на заводе "Кристалл".
Обновлено в 10:20
Здоровье

Беглов устроил разнос чиновникам Петербурга из-за выделения медицинских квот

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал городских чиновников разобраться с системой выделения медицинских квот и подчеркнул, что жители города должны получать столько бесплатных высокотехнологичных лекарств, сколько им необходимо.
Обновлено в 17:15
Общество

Ученые посчитали стоимость выпуска косаток из «китовой тюрьмы»

Стоимость выпуска на волю каждой косатки из "китовой тюрьмы" в Приморье составит до 3 миллионов рублей, так как для каждого животного нужна индивидуальная транспотировочная ванна, сообщает пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
Обновлено в 07:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное