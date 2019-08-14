Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам СШАРБК 08:38
Два бомбардировщика над Северным ледовитым океаном сопроводили два истребителя F-22, два истребителя CF-18 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 AWACS. Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
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Словесная перепалка произошла в среду в ходе заседания подготовительной депутатской группы между новоизбранными депутатами Рады из-за выступления сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича на русском языке.
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В Москве госпитализирован 83-летний народный артист СССР Армен Джигарханян, передает Mash.
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Бузова разгневала фанатов из-за сравнения себя с блокадницей
Неосторожная фраза телеведущей Ольги Бузовой стала поводом для скандала, знаменитость назвала себя блокадницей, после чего на нее обрушился гнев подписчиков в соцсети.
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Ксения Собчак опубликовала в личном «Инстаграм» видео, на котором, если внимательно присмотреться, можно разглядеть признаки беременности Ксении.
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В «Единой России» оценили идею запрета старых машин
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Яблоко в день защищает от рака и инфарктов
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Компания Volkswagen представила серийный кросс-кабриолет на базе модели T-Roc.
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Политика
Меркель обвинила Россию в распаде ДРСМД
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Россия "дала повод" для окончания договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Напомним, ранее идею запрета старых автомобилей выразил комитет по промышленности Госдумы, который разработал рекомендации для решения экологических проблем автотранспорта.
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В рамках дела о хищении средств в ОАО РЖД в Москве проходит совместная операция ФСБ и СКР.
Обновлено в 05:05
Экономика
«Газпром» попросил у России триллион рублей
Совокупная стоимость проектов оценивается в 2,3 триллиона рублей, пишет The Bell.
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Армия и оружие
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Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать
В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 07:45
Интернет
В WhatsApp для Android появилась новая функция
Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции для Android-устройств, которая позволяет проходить авторизацию по отпечатку пальца.
Обновлено в 08:59
Экономика
На рынке госдолга США сработал последний индикатор будущей рецессии
В последний раз инверсия в двухлетних и десятилетних бумагах произошла примерно за два года до начала рецессии.
Обновлено в 07:51
Происшествия
Атамбаеву предъявлены новые обвинения
Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявлены новые обвинения. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Обновлено вчера в 02:03
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Российский рынок труда недосчитался почти 500 тыс. предпенсионеров
Всего общая численность безработных в России составляет 764 тыс. человек.
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Меркель назвала «хорошие причины» для размещения войск США в Германии
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о наличии «хороших причин» и «хороших мест» для размещения в стране американских военных.
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В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
Обновлено в 02:50
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Польша намерена поднять плату за транзит российского газа
Власти Польши назвали цену, по которой «Газмпром» осуществляет транспортировку газа через территорию страны по газопроводу «Ямал—Европа», «практически равной нулю», и намерены повысить ее после истечения текущего контракта.
Обновлено в 08:57
Политика
Украина передала Нидерландам материалы дела о крушении МН17
Обновлено в 08:52
Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
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