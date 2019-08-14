Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам СШАРБК вчера в 08:38
Два бомбардировщика над Северным ледовитым океаном сопроводили два истребителя F-22, два истребителя CF-18 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 AWACS. Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
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с чего всё началось
Два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 совершили беспосадочный перелет на аэродром Анадырь на Чукотке, говорится в сообщении Минобороны.РБКвчера в 08:38
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Командующий дальней авиацией рассказал о беспосадочном перелете двух Ту-160 на Чукотку
ТК Звездавчера в 12:02
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