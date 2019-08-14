с чего всё началось

Два бомбардировщика над Северным ледовитым океаном сопроводили два истребителя F-22, два истребителя CF-18 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 AWACS. Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.

Происшествия Десять человек пострадали в ДТП в Саратовской области Легковой автомобиль и микроавтобус столкнулись на мосту между Саратовом и Энгельсом, по предварительным данным, пострадали десять человек.

Происшествия Задержан ранивший полицейских в Филадельфии стрелок Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, который мог ранить не менее семи полицейских во время проведения операции по задержанию наркоторговцев в Филадельфии.

Футбол «Бенфика» продлила контракт с Таарабтом до 2022 года Полузащитник Адель Таарабт заключил новое соглашение с «Бенфикой». Контракт с 30-летним марокканцем продлен до 2022 года.

Музыка В Петербурге озвучили мелодию с забора в сквере Цоя Петербургские журналисты из "Фонтанки" озвучили мелодию с забора в сквере Цоя. На декоративную ограду нанесен нотный стан.

Происшествия К поискам трехлетнего мальчика под Омском подключили квадрокоптеры Два квадрокоптера и вездеход подключили к масштабным поискам трехгодовалого мальчика, пропавшего в лесу в Омской области, сообщает региональный главк МВД.

Политика Поток российских туристов в Грузию сократился на 70% Турпоток из России в Грузию снизился как минимум на 70% после запрета прямого авиасообщения между странами, сообщают 13 августа «Известия» со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрия Барзыкина.

Политика Минприроды России допустило полный запрет на экспорт леса в Китай Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов на российской территории, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

Авто В Госдуме хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей Комитет Госдумы по промышленности предложил запретить эксплуатацию автомобилей старше предельного возраста.

Политика Особое мнение: Алексей Венедиктов Алексей Венедиктов, главный редактор "Эха Москвы" был со своим "особым мнением".

Шоу-бизнес Поклонники оценили образ постройневшей актрисы Пеговой Волосы актриса заплела в две косички. Поклонники пришли в восторг от нового образа Пеговой.

Политика Украинского замминистра задержали при получении взятки Заместителя министра по временно оккупированным территориям Украины Юрия Грымчака задержали при получении взятки.

Происшествия Собору Парижской Богоматери грозит обрушение Собору Парижской Богоматери грозит обрушение, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Минкультуры Франции.

Наука Древние свиньи пережили полный геномный оборот после прибытия в Европу Исследователи секвенировали ДНК-подписи более чем 2000 древних свиней, включая геномы 63 археологических свиней, собранных на Ближнем Востоке и в Европе за последние 10 000 лет.

Происшествия Мать избитой девочки из Ингушетии заявила о желании вернуть дочь Уполномоченный по правам ребёнка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать семилетней Аиши Ажиговой, ранее избитой и в настоящий момент проходящей лечение в НИИ имени Рошаля в Москве, решила вернуть свою дочь.

Кино Звезда Disney сняла фильм для взрослых Актриса, ставшая известной благодаря сериалу "Танцевальная лихорадка", который выходил на канале Disney, попробовала свои силы на новом поприще.

Армия и оружие Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.

Транспорт Минтранс разработал новую методику размещения камер вдоль дорог Минтранс разработал новую методику размещения видеокамер вдоль дорог, пишет «Коммерсантъ».

Политика Глава Барнаула написал заявление об отставке Глава Барнаула Сергей Дугин написал заявление об уходе в отставку по собственному желанию.

Интернет Microsoft призналась в прослушивании разговоров пользователей Заявление связано с обновлением политики конфиденциальности компании Американская компания Microsoft признала, что ее сотрудники могут прослушивать записи пользователей, пишет Vice.

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Здоровье В Россию пришла убивающая людей неизвестная бактерия Ученые пытаются идентифицировать супербактерию, от которой умирают люди по всему миру. Они гибнут от болезней неясного происхождения.

Общество В России могут ужесточить правила проведения техосмотра Требование об обязательном оснащении пассажирских и грузовых транспортных средств, впервые выпускаемых в обращение в России, системами ЭРА-ГЛОНАСС вступило в силу первого января 2017 года.

Экономика Уникальный розовый бриллиант из России оценили в 65 миллионов долларов Самым дорогим драгоценным камнем в истории стал бриллиант «Розовая звезда». В 2017 году его продали за 71 миллион долларов.

Политика Минобрнауки прокомментировало приказ о контактах учёных с иностранцами Министерство науки и высшего образования России сообщило, что приказ, ужесточающий правила контактов российских учёных с их иностранными коллегами, носит рекомендательный характер.