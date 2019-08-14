Армия и оружие

Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам СШАРБК вчера в 08:38

Два бомбардировщика над Северным ледовитым океаном сопроводили два истребителя F-22, два истребителя CF-18 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 AWACS. Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Читать в источнике
Комментировать258
с чего всё началось
Два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 совершили беспосадочный перелет на аэродром Анадырь на Чукотке, говорится в сообщении
 Минобороны.
РБКвчера в 08:38

Подробнее о событии

Командующий дальней авиацией рассказал о беспосадочном перелете двух Ту-160 на Чукотку

ТК Звездавчера в 12:02

Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США

РБКвчера в 08:38

Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили перелет на аэродром на Чукотке

ТАССвчера в 07:20

Минобороны перебросило бомбардировщики Ту-160 на Чукотку

РИА Новостивчера в 07:39

Ту-160 перебросили к границе США

Lenta.ruвчера в 07:38

Ракетоносцы РФ разместили в 20 минутах полета от США

Российская газетавчера в 07:40

Два Ту-160 выполнили перелёт на аэродром на Чукотке

RT на русскомвчера в 07:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 01:06, Ашберн
Происшествия

Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье

Обновлено вчера в 23:57
Происшествия

Десять человек пострадали в ДТП в Саратовской области

Легковой автомобиль и микроавтобус столкнулись на мосту между Саратовом и Энгельсом, по предварительным данным, пострадали десять человек.
Обновлено в 00:32
Происшествия

Задержан ранивший полицейских в Филадельфии стрелок

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, который мог ранить не менее семи полицейских во время проведения операции по задержанию наркоторговцев в Филадельфии.
Обновлено в 00:26
Футбол

«Бенфика» продлила контракт с Таарабтом до 2022 года

Полузащитник Адель Таарабт заключил новое соглашение с «Бенфикой». Контракт с 30-летним марокканцем продлен до 2022 года.
Обновлено вчера в 22:50
Музыка

В Петербурге озвучили мелодию с забора в сквере Цоя

Петербургские журналисты из "Фонтанки" озвучили мелодию с забора в сквере Цоя. На декоративную ограду нанесен нотный стан.
Обновлено в 00:05
Происшествия

К поискам трехлетнего мальчика под Омском подключили квадрокоптеры

Два квадрокоптера и вездеход подключили к масштабным поискам трехгодовалого мальчика, пропавшего в лесу в Омской области, сообщает региональный главк МВД.
Обновлено вчера в 23:37
Политика

Поток российских туристов в Грузию сократился на 70%

Турпоток из России в Грузию снизился как минимум на 70% после запрета прямого авиасообщения между странами, сообщают 13 августа «Известия» со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрия Барзыкина.
Обновлено 13 августа в 01:04
Политика

Минприроды России допустило полный запрет на экспорт леса в Китай

Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов на российской территории, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
Обновлено вчера в 20:48
Авто

В Госдуме хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей

Комитет Госдумы по промышленности предложил запретить эксплуатацию автомобилей старше предельного возраста.
Обновлено вчера в 15:14
Политика

Особое мнение: Алексей Венедиктов

Алексей Венедиктов, главный редактор "Эха Москвы" был со своим "особым мнением".
Обновлено вчера в 16:16
Шоу-бизнес

Поклонники оценили образ постройневшей актрисы Пеговой

Волосы актриса заплела в две косички. Поклонники пришли в восторг от нового образа Пеговой.
Обновлено вчера в 21:01
Транспорт

В РЖД рассказали об обязанности проводников собирать постельное белье

Обновлено вчера в 11:22
Политика

Украинского замминистра задержали при получении взятки

Заместителя министра по временно оккупированным территориям Украины Юрия Грымчака задержали при получении взятки.
Обновлено вчера в 16:18
Происшествия

Собору Парижской Богоматери грозит обрушение

Собору Парижской Богоматери грозит обрушение, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Минкультуры Франции.
Обновлено вчера в 08:49
Наука

Древние свиньи пережили полный геномный оборот после прибытия в Европу

Исследователи секвенировали ДНК-подписи более чем 2000 древних свиней, включая геномы 63 археологических свиней, собранных на Ближнем Востоке и в Европе за последние 10 000 лет.
Обновлено 12 августа в 16:15
Происшествия

Мать избитой девочки из Ингушетии заявила о желании вернуть дочь

Уполномоченный по правам ребёнка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать семилетней Аиши Ажиговой, ранее избитой и в настоящий момент проходящей лечение в НИИ имени Рошаля в Москве, решила вернуть свою дочь.
Обновлено вчера в 15:39
Кино

Звезда Disney сняла фильм для взрослых

Актриса, ставшая известной благодаря сериалу "Танцевальная лихорадка", который выходил на канале Disney, попробовала свои силы на новом поприще.
Обновлено вчера в 12:40
Армия и оружие

Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено вчера в 18:32
Транспорт

Минтранс разработал новую методику размещения камер вдоль дорог

Минтранс разработал новую методику размещения видеокамер вдоль дорог, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 21:32
Политика

Глава Барнаула написал заявление об отставке

Глава Барнаула Сергей Дугин написал заявление об уходе в отставку по собственному желанию.
Обновлено в 00:38
Интернет

Microsoft призналась в прослушивании разговоров пользователей

Заявление связано с обновлением политики конфиденциальности компании Американская компания Microsoft признала, что ее сотрудники могут прослушивать записи пользователей, пишет Vice.
Обновлено вчера в 19:48
Хоккей

«Амур» победил «Динамо Пардубице» на турнире в Чехии

Обновлено вчера в 16:00
Политика

В Раде заявили о праве на использование русского языка на Украине

Русский язык не считается иностранным на Украине, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич.
Обновлено вчера в 14:46
Здоровье

В Россию пришла убивающая людей неизвестная бактерия

Ученые пытаются идентифицировать супербактерию, от которой умирают люди по всему миру. Они гибнут от болезней неясного происхождения.
Обновлено в 00:55
Общество

В России могут ужесточить правила проведения техосмотра

Требование об обязательном оснащении пассажирских и грузовых транспортных средств, впервые выпускаемых в обращение в России, системами ЭРА-ГЛОНАСС вступило в силу первого января 2017 года.
Обновлено вчера в 20:10
Экономика

Уникальный розовый бриллиант из России оценили в 65 миллионов долларов

Самым дорогим драгоценным камнем в истории стал бриллиант «Розовая звезда». В 2017 году его продали за 71 миллион долларов.
Обновлено вчера в 19:38
Политика

Минобрнауки прокомментировало приказ о контактах учёных с иностранцами

Министерство науки и высшего образования России сообщило, что приказ, ужесточающий правила контактов российских учёных с их иностранными коллегами, носит рекомендательный характер.
Обновлено вчера в 08:25
Армия и оружие

В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27

Обновлено вчера в 12:10
Политика

Госдеп: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что Вашингтон обсуждает с союзниками возможность развертывания новых ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
Обновлено 13 августа в 23:31
Футбол

«Ливерпуль» выиграл Суперкубок УЕФА

"Ливерпуль" победил "Челси" в матче Суперкубка УЕФА.
Обновлено вчера в 17:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ту-160
Сверхзвуковой самолёт
Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности, разработанный в ОКБ Туполева в 1970-х годах. Главный конструктор - В. И. Близнюк.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное