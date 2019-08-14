Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам СШАРБК 08:38
Два бомбардировщика над Северным ледовитым океаном сопроводили два истребителя F-22, два истребителя CF-18 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 AWACS. Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Читать в источнике
Оценить309
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 11:17, Ашберн
Культура
Игорь Чайка стал продюсером фильма о спецназе по спетой Лепсом песне
Игорь Чайка, предприниматель и младший сын генпрокурора России Юрия Чайки, выступил генеральным продюсером короткометражного фильма «Архангел Михаил», следует из описания 12-минутного ролика, опубликованного на канале StarPro в YouTube 13 августа.
Обновлено в 08:13
Политика
Меркель обвинила Россию в развале ДРСМД
По словам Меркель, "НАТО найдет общий ответ" в связи с расторжением договора, об этом ранее заявлял и генсек альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 09:15
Общество
В Госдуме поддерживают идею перехода на четырехдневную рабочую неделю
Позже сокращение рабочей недели допускал премьер Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 09:30
Футбол
«Ахмат» оштрафован за оскорбление арбитра по громкой связи
Напомним, что в матче со "Спартаком" по громкой связи прозвучало оскорбление "Судья - козёл".
Обновлено в 10:52
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей
Обновлено в 04:44
Происшествия
В офис НКО «Правовая инициатива» пришли с обыском
Пресс-секретарь некоммерческой организации (НКО) «Правовая инициатива» Ксения Бабич сообщила об обыске в московском офисе.
Обновлено в 05:53
Кино
Появился первый трейлер фильма «Маленькие женщины»
Кинокомпания Sony Pictures опубликовала на своём канале в YouTube первый трейлер фильма «Маленькие женщины».
Обновлено в 07:50
Политика
Митрохина зарегистрируют кандидатом в депутаты Мосгордумы
Напомним, выдвинутый кандидатом в депутаты по 43 одномандатному избирательному округу от партии "Яблоко" Сергей Митрохин стал единственным, чья жалоба на неправомерный отказ в регистрации была удовлетворена Мосгоризбиркомом.
Обновлено вчера в 13:03
Политика
Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать
В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 07:45
Происшествия
Суд назначил депутату Янкаускасу еще девять суток ареста
Зюзинский суд Москвы признал муниципального депутата Константина Янкаускаса виновным в призывах участвовать в несогласованной акции 3 августа, то есть в повторном нарушении организации массового мероприятия.
Обновлено в 10:04
Происшествия
Периметр поисков мальчика, пропавшего в омских лесах, могут расширить
В ГУ МЧС по Омской области, сотрудники которого тоже задействованы в поисках трёхлетнего мальчика Коли, пропавшего из автомобиля во время сбора ягод, не исключают, что периметр поисковой операции может быть расширен.
Обновлено в 07:23
Интернет
В WhatsApp на Android появилась новая функция
Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции для Android, которая позволяет проходить авторизацию по отпечатку пальца.
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес
Мать Бузовой встала на ее сторону после шутки о блокадниках
Мать певицы и ведущей Ольги Бузовой Ирина прокомментировала шутку дочери, сравнившей себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 10:07
Происшествия
В Урюпинске начали проверку после купания медведя на местном пляже
В Волгоградской области начали проверку после публикации в интернете видео с медведем, который купается на пляже Урюпинска.
Обновлено в 09:27
Энергетика
Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре
Слушания по аресту украинским «Нафтогазом» активов российского «Газпрома» в Нидерландах запланированы на декабрь.
Обновлено в 07:34
Армия и оружие
Харьковское конструкторское бюро может прекратить свою работу
Уточняется, что конструкторское бюро переводит «почти тысячный коллектив предприятия на двухдневную рабочую неделю».
Обновлено в 10:12
Политика
Аксенов обвинил Запад в водной блокаде Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов обвинил Запад в водной блокаде Крыма. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.
Обновлено в 08:36
Технологии
В Минкомсвязи изменили концепцию развития 5G
Участники телекоммуникационного рынка предупреждали экспертов Минкомсвязи о том, что экзотический диапазон частот для 5G может существенно замедлить развитие новых технологий связи в России.
Обновлено в 03:31
Шоу-бизнес
65-летняя Любовь Успенская показала фигуру в купальнике
Певица раскрыла свои секреты красоты Сегодня в Сети горячо обсуждают новые фотографии на личной странице "Инстаграма" Любови Успенской.
Обновлено в 06:51
Здоровье
Специалисты назвали ранние признаки инсульта головного мозга
Медицинские специалисты рассказали о том, какие признаки могут наблюдаться на ранней стадии инсульта, чье развитие постепенно набирает обороты.
Обновлено в 10:56
Театры
На пост худрука Волковского театра претендуют 9 человек
На пост художественного руководителя Театра имени Волкова претендуют девять человек. Министерство культуры завершило прием заявок.
Обновлено вчера в 09:23
Наука
В РЖД появился департамент квантовых коммуникаций
"Российские железные дороги" создали департамент квантовых коммуникаций, это подразделение будет заниматься реализацией соглашения холдинга с правительством о развитии высокотехнологичных отраслей.
Обновлено в 02:43
Игры
Разработчики ремейка MediEvil показали свежий геймплей с комментариями
Sony представила первый дневник разработчиков ремейка MediEvil от студии Other Ocean, в нём показано очень много свежего геймплея.
Обновлено в 10:02
Экономика
Путин в среду проведет встречу с главой ВТБ Костиным
Обновлено в 06:30
Армия и оружие
Трамп прокомментировал взрыв ракеты в Архангельской области
Обновлено вчера в 04:26
Армия и оружие
Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу
Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Общество
ВЦИОМ назвал долю считающих себя православными россиян
Как показал опрос, большинство россиян (75%) убеждены в необходимости крещения для православных, в основном этого мнения придерживаются женщины (79%) и люди старше 60 лет (82%).
Обновлено в 10:13
Культура
«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского
Обновлено вчера в 17:44