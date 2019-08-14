с чего всё началось

Два бомбардировщика над Северным ледовитым океаном сопроводили два истребителя F-22, два истребителя CF-18 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 AWACS. Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.

Культура Игорь Чайка стал продюсером фильма о спецназе по спетой Лепсом песне Игорь Чайка, предприниматель и младший сын генпрокурора России Юрия Чайки, выступил генеральным продюсером короткометражного фильма «Архангел Михаил», следует из описания 12-минутного ролика, опубликованного на канале StarPro в YouTube 13 августа.

Политика Меркель обвинила Россию в развале ДРСМД По словам Меркель, "НАТО найдет общий ответ" в связи с расторжением договора, об этом ранее заявлял и генсек альянса Йенс Столтенберг.

Футбол «Ахмат» оштрафован за оскорбление арбитра по громкой связи Напомним, что в матче со "Спартаком" по громкой связи прозвучало оскорбление "Судья - козёл".

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Политика Митрохина зарегистрируют кандидатом в депутаты Мосгордумы Напомним, выдвинутый кандидатом в депутаты по 43 одномандатному избирательному округу от партии "Яблоко" Сергей Митрохин стал единственным, чья жалоба на неправомерный отказ в регистрации была удовлетворена Мосгоризбиркомом.

Политика Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Происшествия Суд назначил депутату Янкаускасу еще девять суток ареста Зюзинский суд Москвы признал муниципального депутата Константина Янкаускаса виновным в призывах участвовать в несогласованной акции 3 августа, то есть в повторном нарушении организации массового мероприятия.

Происшествия Периметр поисков мальчика, пропавшего в омских лесах, могут расширить В ГУ МЧС по Омской области, сотрудники которого тоже задействованы в поисках трёхлетнего мальчика Коли, пропавшего из автомобиля во время сбора ягод, не исключают, что периметр поисковой операции может быть расширен.

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