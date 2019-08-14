Армия и оружие

Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам СШАРБК 08:38

Два бомбардировщика над Северным ледовитым океаном сопроводили два истребителя F-22, два истребителя CF-18 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 AWACS. Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Читать в источнике
Комментировать255
с чего всё началось
Два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 совершили беспосадочный перелет на аэродром Анадырь на Чукотке, говорится в сообщении
 Минобороны.
РБК08:38

Подробнее о событии

Командующий дальней авиации рассказал о беспосадочном перелете двух Ту-160 на Чукотку

ТК Звезда12:02

Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США

РБК08:38

Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили перелет на аэродром на Чукотке

ТАСС07:20

Минобороны перебросило бомбардировщики Ту-160 на Чукотку

РИА Новости07:39

Ту-160 перебросили к границе США

Lenta.ru07:38

Ракетоносцы РФ разместили в 20 минутах полета от США

Российская газета07:40

Два Ту-160 выполнили перелёт на аэродром на Чукотке

RT на русском07:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 23:34, Ашберн
Экономика

Уникальный розовый бриллиант из России оценили в 65 миллионов долларов

Самым дорогим драгоценным камнем в истории стал бриллиант «Розовая звезда». В 2017 году его продали за 71 миллион долларов.
Обновлено в 19:38
Армия и оружие

В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27

Обновлено в 12:10
Происшествия

Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка

Около 400 полицейских, волонтеров, местных жителей и вертолет Росгвардии ищут трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу в Большереченском районе Омской области, пока его родители собирали ягоды, сообщает областной главк МВД.
Обновлено в 00:49
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары

Обновлено в 02:50
Происшествия

У крупнейшего подрядчика РЖД прошли обыски по делу о хищении

В Москве в среду по нескольким адресам начались обыски по делу о хищении у крупнейшего подрядчика РЖД — группы компаний «1520».
Обновлено в 19:07
Политика

Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами

Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами Министерство науки и высшего образования РФ издало приказ, ужесточающий правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями.
Обновлено в 16:40
Авто

Kia распространила первые фотографии нового Kia Mohave

Пока компания Kia распространила первые фотографии экстерьера нового Kia Mohave.
Обновлено в 07:26
Общество

В особняке у Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье, пишут СМИ

Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в начале августа в тюрьме, где он находился по обвинению в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.
Обновлено в 19:21
Культура

Выставка художника Йорданса пройдет в Пушкинском музее

Просветительский проект предоставляет возможность пройти обучение у лучших экспертов в области истории и теории искусства.
Обновлено в 20:14
Происшествия

Минкульт Франции: необходимо возобновить работы в соборе Нотр-Дам

В министерстве культуры Франции объяснили, что работы по укреплению собора Нотр-Дам необходимы, поскольку во время аномальной жары, которая ранее обрушилась на Францию, со сводов собора падали камни, сообщает Le Figaro.
Обновлено в 07:55
Энергетика

В Совфеде оценили планы Польши поднять цену на транзит газа из России

О намерении Варшавы поднять цену на транзит российского газа заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее в этот день.
Обновлено в 14:05
Политика

Меркель обвинила Россию в окончании ДРСМД

Канцлер Германии Ангела Меркель высказала мнение, что Россия виновата в прекращении Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), из-за чего была утрачена часть системы ограничений вооружений во всем мире.
Обновлено в 09:44
Армия и оружие

Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено в 18:32
Интернет

Microsoft призналась в прослушивании разговоров пользователей

Microsoft обновила политику конфиденциальности, компания стала предупреждать пользователей приложений Cortana и Skype Translator о том, что ее сотрудники и подрядчики имеют право собирать голосовые данные, передает Reuters.
Обновлено в 22:03
Политика

Поток российских туристов в Грузию сократился на 70%

Турпоток из России в Грузию снизился как минимум на 70% после запрета прямого авиасообщения между странами, сообщают 13 августа «Известия» со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрия Барзыкина.
Обновлено вчера в 01:04
Политика

AP: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии

Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон рассказала, что Вашингтон рассматривает возможность размещение новых ракет в Азии.
Обновлено вчера в 23:54
Авто

УАЗ трудится над новой разработкой «Патриот-2020»

По результатам встречи выяснилось, что в текущем году представители местной автопромышленности намереваются собрать и отгрузить в дилерские центры три тысячи внедорожников «Патриото» с автоматической трансмиссией, а в будущем году начнет продаваться новый УАЗ «Профи», который будет отличаться повышенной проходимостью с двускатной ошинковкой.
Обновлено в 23:16
Происшествия

Эмилиано Сала был отравлен угарным газом

Возможно, что и пилот тоже был отравлен окисью углерода. В тканях Эмилиано Салы была обнаружена смесь угарного газа с гемоглобином.
Обновлено в 11:43
Происшествия

Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы загадочное письмо в Россию

Стрелок решил воспользоваться этой возможностью и в июле отправил 6-страничное письмо в Россию некому Алану, который до этого написал обвиняемому.
Обновлено в 10:25
Политика

Россия может запретить экспорт леса в Китай

Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов на российской территории, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
Обновлено в 20:48
Общество

В РФ изменились правила регистрации электронных сделок с недвижимостью

В России с 13 августа порядок регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено вчера в 00:42
Футбол

«Ливерпуль» выиграл Суперкубок УЕФА

Обновлено в 17:50
Политика

Украинского замминистра задержали при получении взятки

Заместителя министра по временно оккупированным территориям Украины Юрия Грымчака задержали при получении взятки.
Обновлено в 16:18
Футбол

Футболист «Торпедо» перебросил вратаря ударом пяткой

Форвард одним касанием с разворота перебросил вратаря. Сергеев оформил дубль на 52-й минуте, реализовав пенальти.
Обновлено в 23:18
Экономика

Потери экономики России от санкций оценили в 800 миллиардов

Потери российской экономики от западных санкций оценили в более чем 800 млрд рублей в ценах 2011 года.
Обновлено в 05:29
Происшествия

Стрелявший в полицейских в Филадельфии отказался сдаваться

Глава полиции Филадельфии Ричард Росс заявил, что неизвестный, который ранил не менее семи сотрудников правоохранительных органов, отказался сдаваться.
Обновлено в 20:47
Общество

В Японии 570 тысяч жителей готовятся к эвакуации из-за тайфуна «Кроса»

В западных регионах Японии порядка 570 тысяч жителей получили рекомендации покинуть свои дома и переместиться в эвакуационные центры из-за приближения тайфуна "Кроса".
Обновлено в 21:28
Шоу-бизнес

Телеведущая Ида Галич под песню Лободы объявила о беременности

Текст сопровождает веселое видео, на котором девушка с внушительным животом зажигательно танцует под песню Светланы Лободы «Суперзвезда».
Обновлено в 15:22
Общество

Пять семнадцатилетних россиянок родили в 2018 году пятого ребенка

В России в 2018 году родились пять детей, которые стали пятыми по счету у матерей в возрасте 17 лет, говорится в тематическом отчете Росстата.
Обновлено в 20:04
Технологии

Плавучая атомная электростанция появится рядом с Чукоткой

Первый в мире плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» выйдет из мурманского порта в конце августа.
Обновлено в 21:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ту-160
Сверхзвуковой самолёт
Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности, разработанный в ОКБ Туполева в 1970-х годах. Главный конструктор - В. И. Близнюк.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное