Россия ответит на усиление присутствия НАТО в Черном мореКрасная весна 11:45

Никакое развитие событий на Черном море не окажется неожиданностью для российского флота в связи с военными приготовлениями НАТО, подчеркнул замглавы российского МИД Александр Грушко 3 апреля, отвечая на вопрос корреспондента Интерфакса.

Россия ответит на усиление присутствия НАТО в Черном море

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