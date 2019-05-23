Армия и оружие
Россия ответит на размещение американских радаров в НорвегииLenta.ru 11:20
Россия примет ответные меры после размещения американской радиолокационной станции (РЛС) «Глобус-2» в норвежском Варде. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.
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Глава ФИФА Джанни Инфантино, который был награжден орденом Дружбы президентом России Владимиром Путиным, закончил благодарственную речь на русском языке, сорвав аплодисменты.
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Главный тренер сборной России Илья Воробьев прокомментировал четвертьфинальную встречу национальной команды против американцев на чемпионате мира по хоккею с шайбой.
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира рейса Москва - Симферополь, из-за которого вернули борт в Домодедово.
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Футбол
Игроком ЦСКА Фернандесом заинтересовались в Англии
Обновлено в 14:29
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Стоимость нефти Brent опустилась ниже $69 за баррель
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Обновлено в 10:25
Общество
Власти Екатеринбурга отказались от строительства храма в сквере
После проведенного ВЦИОМ опроса, в ходе которого жители Екатеринбурга высказались против строительства храма в сквере, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что конфликт исчерпан и попросил городские власти не рассматривать вариант возведения храма там.
Обновлено вчера в 11:49
Общество
Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
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Российские военные специалисты могут отправиться в Республику Конго
Отправка российских специалистов будет осуществлена в том случае, если власти Республики Конго заключат контракт с Россией на поставку новой военной техники.
Обновлено в 14:00
Космос
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Последний звонок в школах города и района прозвенит 25 мая в 10 часов.
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Обновлено в 11:55
Общество
Суд оставил в силе первый в России штраф за оскорбление государства
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Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
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Кино
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Следствие нашло наркотики в квартире бывшего министра отрытого правительства Михаила Абызова.
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Президент США Дональд Трамп подверг критике бывшего госсекретаря Рекса Тиллерсона, который сказал, что глава Белого дома был плохо готов к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Гамбурге в июле 2017 года.
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