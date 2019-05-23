Россия ответит на размещение американских радаров в НорвегииLenta.ru 11:20

Россия примет ответные меры после размещения американской радиолокационной станции (РЛС) «Глобус-2» в норвежском Варде. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

Россия ответит на размещение американских радаров в Норвегии

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