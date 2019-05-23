Армия и оружие

Россия ответит на размещение американских радаров в НорвегииLenta.ru 11:20

Россия примет ответные меры после размещения американской радиолокационной станции (РЛС) «Глобус-2» в норвежском Варде. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.
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Россия ответит на размещение американского радара в Норвегии

Газета.Ru13:59

Россия примет ответные меры в связи с размещением американской РЛС в Норвегии

ТАСС10:51

Россия ответит на размещение американских радаров в Норвегии

Lenta.ru11:20

МИД пообещал ответить на размещение американской РЛС в Норвегии

РИА Новости11:07

Захарова: Россия ответит на американскую РЛС в Норвегии

News.ru10:54

Россия примет ответные меры в связи с размещением американского радара в Норвегии

Эхо Москвы11:30

Россия ответит на размещение американского радара в Норвегии

Взгляд.ру10:42
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На серой ветке метро в Москве произошел сбой из-за застрявших поездов

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Forbes составил рейтинг наследников российских миллиардеров

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Президент ФИФА поблагодарил Путина словами «Слава России»

Глава ФИФА Джанни Инфантино, который был награжден орденом Дружбы президентом России Владимиром Путиным, закончил благодарственную речь на русском языке, сорвав аплодисменты.
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Хэмилтон показал лучшее время на первой тренировке Гран-при Монако

Пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон завершил первый тренировочный заезд Гран-при «Формулы-1» в Монако с лучшим временем.
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Илья Воробьев: американцы из полумомента могут создать гол

Главный тренер сборной России Илья Воробьев прокомментировал четвертьфинальную встречу национальной команды против американцев на чемпионате мира по хоккею с шайбой.
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Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.
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Политика

Белоруссия нашла альтернативу российской нефти в Казахстане

Как заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым, в этом году будет закончена модернизация заводов и Минск сможет ззакупать нефть не только в России, но и на мировых рынках.
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Политика

Рогозин назвал стоимость создания ракеты сверхтяжелого класса

Стоимость создания ракеты сверхтяжелого класса оценивается примерно в 700 миллиардов рублей, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, отвечая на вопрос журналистов.
Обновлено в 14:19
Политика

В Исландии обеспокоились ростом военного потенциала России в Арктике

В МИД Исландии увеличение военного потенциала России в Арктике "вызывает вопросы", заявил министр иностранных дел Гудлёйгур Тор Тордарсон.
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Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу

Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.
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Священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре

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Футбол

Канселу может перейти в «Манчестер Сити»

Португальский защитник туринского «Ювентуса» Жоау Канселу может стать футболистом английского «Манчестер Сити».
Обновлено в 10:46
Происшествия

СК завел дело по факту смерти пассажира, снятого с рейса в Домодедово

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира рейса Москва - Симферополь, из-за которого вернули борт в Домодедово.
Обновлено в 11:58
Футбол

Игроком ЦСКА Фернандесом заинтересовались в Англии

Обновлено в 14:29
Энергетика

Стоимость нефти Brent опустилась ниже $69 за баррель

Цены на нефть сорта Brent усилили снижение в ходе торгов биржи ICE в Лондоне в июле 2019 года.
Обновлено в 10:25
Общество

Власти Екатеринбурга отказались от строительства храма в сквере

После проведенного ВЦИОМ опроса, в ходе которого жители Екатеринбурга высказались против строительства храма в сквере, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что конфликт исчерпан и попросил городские власти не рассматривать вариант возведения храма там.
Обновлено вчера в 11:49
Общество

Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие

Российские военные специалисты могут отправиться в Республику Конго

Отправка российских специалистов будет осуществлена в том случае, если власти Республики Конго заключат контракт с Россией на поставку новой военной техники.
Обновлено в 14:00
Космос

Рогозин рассказал о своей идее отправить «Новичок» на Марс

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что хотел назвать посадочную платформу совместной российско-европейской миссии по исследованию Марса «Новичком».
Обновлено в 13:30
Общество

Для менделеевских выпускников 25 мая прозвенит последний звонок

Последний звонок в школах города и района прозвенит 25 мая в 10 часов.
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Политика

Зеленский критикует Роттердам+ и призывает отказываться от угля

Старушка Великобритания прожила неделю без угля.
Обновлено в 11:55
Общество

Суд оставил в силе первый в России штраф за оскорбление государства

Новгородский областной суд в четверг оставил в силе решение суда первой инстанции о назначении административного штрафа местному жителю Юрию Картыжеву, ставшему первым россиянином, который был привлечен к ответственности по новой статье КоАП об оскорблении государства, сообщает суд.
Обновлено в 15:21
Происшествия

Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже

Обновлено вчера в 15:27
Финансы

Акции ВТБ выросли на 10% за день

Акции ВТБ во время торгов в четверг, 23 мая, выросли более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Обновлено в 13:38
Политика

На Украине не успеют напечатать бюллетени для досрочных выборов в Раду

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины не успевает провести тендерные процедуры до внеочередных выборов в Верховную Раду.
Обновлено в 07:21
Политика

Зеленский намерен искоренить советские стандарты в украинской армии

Обновлено в 06:57
Кино

Джордж Мартин планирует завершить роман «Ветра зимы» через год

Обновлено в 02:45
Происшествия

ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора

Обновлено в 13:10
Происшествия

Наркотики нашли в квартире экс-министра Абызова

Следствие нашло наркотики в квартире бывшего министра отрытого правительства Михаила Абызова.
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Политика

Трамп назвал Тиллерсона тупым за его комментарий о встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп подверг критике бывшего госсекретаря Рекса Тиллерсона, который сказал, что глава Белого дома был плохо готов к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Гамбурге в июле 2017 года.
Обновлено в 08:47
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский дипломат, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, с 26 декабря 2017 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса. Член Коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, кандидат исторических наук.
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