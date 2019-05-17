Политика
Россия ответит на новые санкции СШАРИА Новости 20:09
Россия примет соответствующие меры в ответ на новые санкции США по закону Магнитского, говорится в заявлении российского посольства в Вашингтоне. Введение санкций в посольстве охарактеризовали как "попытку односторонних принудительных мер, противоречащих международному праву".
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 23:36, Ашберн
Здоровье
Эксперты рассказали, как снизить аллергенность продуктов
Одним из способов профилактики заболевания и снижения аллергических реакций является отварка продуктов перед употреблением.
Обновлено в 15:05
Музыка
«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено в 07:28
Армия и оружие
Эсминцы США вошли в Персидский залив
Обновлено в 20:20
Космос
Зонд НАСА сфотографировал место падения первого израильского лунохода
Камеры зонда LRO локализовали место падения израильского лунохода "Берешит", разбившегося при посадке на Луну в начале апреля.
Обновлено в 05:09
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров
Российское Министерство труда и соцзащиты представило систему единого порядка определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для установления соцдоплаты к пенсиям, сообщает ТАСС.
Обновлено в 21:33
Политика
Президент США отменил льготный режим торговли с Турцией
Американский лидер Дональд Трамп аннулировал льготный статус Турции в торговле с США.
Обновлено в 22:55
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева рассказала об отношениях с супругом
Кудрявцева рассказала, что раньше не очень горела желанием отпускать мужа на тусовки с друзьями, но теперь она стала старше, и к подобным развлечениям относится намного спокойнее.
Обновлено в 03:56
Происшествия
Женщина бросила двухлетнюю девочку в московской поликлинике
В поликлинике № 15 в Москве 16 мая была найдена двухлетняя девочка, оставленная одной из посетительниц, сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на источники в полиции.
Обновлено в 17:52
Общество
«Обстановка накалена до предела»: писатель Владислав Крапивин за сохранение сквера у Театра драмы
Обновлено в 14:59
Музыка
Лазарев пробился в финал Евровидения-2019
Обновлено в 18:10
Происшествия
Во Владивостоке сотрудница банка похитила 28 млн рублей
Следствие полагает, что, действуя подобным образом в течение ноября 2018 года, кассиру удалось похитить свыше 28 миллионов рублей.
Обновлено в 21:15
Политика
Порошенко довел до слез главу Еврокомиссии
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер расплакался во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко, срок полномочий которого истекает.
Обновлено в 19:15
Кино
Исполнитель роли Рамси Болтона из «Игры престолов» приехал в Петербург
Актер сериала «Игра престолов», исполнявший роль Рамси Болтона прибыл в Петербург. Об этом Иван Реон сообщил на своей странице в Instagram.
Обновлено в 16:22
Космос
В России начались испытания пайков для экипажа лунной миссии
Российские учёные завершили разработку и перешли к этапу тестирования новых продуктовых пайков для российского космического корабля "Федерация", который в ближайшем будущем должен отправиться с миссией на Луну.
Обновлено в 20:23
Футбол
Президент «Урала» оценил инцидент с Ильиным в полуфинале Кубка России
После ответного матча 1/2 финала Кубка России «Урал» — «Арсенал» между футболистами Владимиром Ильиным и Резиуаном Мирзовым произошёл конфликт.
Обновлено в 15:41
ЖКХ
Плата за отопление изменится в России
Россияне станут платить за отопление по-новому, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 10:46
Происшествия
Автопилот Tesla признан виновным в четвертом смертельном ДТП
Национальный комитет безопасности перевозок США (NTSB) завершил расследование смертельного ДТП с участием Tesla Model 3, происшедшего еще 1 марта во Флориде.
Обновлено в 15:16
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 9 SE выходит в России
Обновлено в 15:46
Здоровье
Минздрав предложил меры по борьбе со «школьными» заболеваниями
Минздрав предлагает повысить доступность диспансерного наблюдения для детей, страдающих хроническими заболеваниями, обусловленными факторами внутришкольной среды.
Обновлено в 05:01
Происшествия
СК проверит информацию о неработающих лифтах в Пензе
Следственный комитет РФ начал проверку из-за задержки подрядчиками из Санкт-Петербурга ввода в эксплуатацию лифтов в Пензе, проживающие в этом доме ветераны не могли выйти из дома семь месяцев, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 16:49
Политика
Помпео оценил переговоры с Путиным
Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью Fox News Radio заявил, что положительно оценивает переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 21:19
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta
АвтоВАЗ готовит к старту продаж новый «внедорожный» универсал LADA Granta Cross.
Обновлено в 05:15
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о высокой вероятности прекращения транзита газа
«Газпром» имеет все технические возможности для отказа от использования ГТС Украины даже в случае, если строительство «Северного потока — 2» не будет завершено, вероятность прекращения транзита газа в 2020 году достаточно высокая.
Обновлено в 12:05
Общество
В России может вырасти стоимость техосмотра
Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о фотофиксации процедуры техосмотра, инициатива предусматривает также введение электронной диагностической карты автомобиля.
Обновлено в 11:48
Происшествия
На северо-востоке Китая затопило рудник
Подземные воды затопили в пятницу шахту на одном из предприятий по добыче железной руды в китайском уезде Сюнькэ (провинция Хэйлунцзян на северо-востоке Китая).
Обновлено в 23:20
Политика
Мадуро впервые встретился с представителями контактной группы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро впервые встретился с представителями Международной контактной группы, обсудил с ними санкции США, следует из записи и видео в Twitter главы государства.
Обновлено в 20:55
Интернет
Павел Дуров рассказал, почему WhatsApp на телефоне опасен
Обновлено в 04:59