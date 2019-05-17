Политика

Россия ответит на новые санкции СШАРИА Новости 20:09

Россия примет соответствующие меры в ответ на новые санкции США по закону Магнитского, говорится в заявлении российского посольства в Вашингтоне. Введение санкций в посольстве охарактеризовали как "попытку односторонних принудительных мер, противоречащих международному праву".
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Россия пообещала ответить на расширение санкционного «списка Магнитского»

Коммерсантъ20:39

Посольство РФ анонсировало ответ на санкции США по акту Магнитского

Московский Комсомолец20:06

Россия примет ответные меры на санкции США по акту Магнитского

ТАСС20:02

Посольство анонсировало ответ на санкции США

Газета.Ru20:03

Посольство России: новые санкции США вызовут ответные меры

RT на русском20:00

МИД заявил об ответных мерах на санкции США против чеченского спецназа

РБК20:00

Посольство России в США прокомментировало введение санкций против «Терека»

РИА Новости20:07
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Здоровье

Эксперты рассказали, как снизить аллергенность продуктов

Одним из способов профилактики заболевания и снижения аллергических реакций является отварка продуктов перед употреблением.
Обновлено в 15:05
Музыка

«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»

«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено в 07:28
Происшествия

В Шереметьево самолет из Казахстана совершил аварийную посадку

Обновлено в 15:52
Армия и оружие

Эсминцы США вошли в Персидский залив

Обновлено в 20:20
Космос

Зонд НАСА сфотографировал место падения первого израильского лунохода

Камеры зонда LRO локализовали место падения израильского лунохода "Берешит", разбившегося при посадке на Луну в начале апреля.
Обновлено в 05:09
Экономика

Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров

Российское Министерство труда и соцзащиты представило систему единого порядка определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для установления соцдоплаты к пенсиям, сообщает ТАСС.
Обновлено в 21:33
Политика

Президент США отменил льготный режим торговли с Турцией

Американский лидер Дональд Трамп аннулировал льготный статус Турции в торговле с США.
Обновлено в 22:55
Происшествия

У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»

Обновлено в 13:40
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева рассказала об отношениях с супругом

Кудрявцева рассказала, что раньше не очень горела желанием отпускать мужа на тусовки с друзьями, но теперь она стала старше, и к подобным развлечениям относится намного спокойнее.
Обновлено в 03:56
Происшествия

Женщина бросила двухлетнюю девочку в московской поликлинике

В поликлинике № 15 в Москве 16 мая была найдена двухлетняя девочка, оставленная одной из посетительниц, сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на источники в полиции.
Обновлено в 17:52
Общество

«Обстановка накалена до предела»: писатель Владислав Крапивин за сохранение сквера у Театра драмы

Обновлено в 14:59
Музыка

Лазарев пробился в финал Евровидения-2019

Обновлено в 18:10
Происшествия

Во Владивостоке сотрудница банка похитила 28 млн рублей

Следствие полагает, что, действуя подобным образом в течение ноября 2018 года, кассиру удалось похитить свыше 28 миллионов рублей.
Обновлено в 21:15
Политика

Порошенко довел до слез главу Еврокомиссии

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер расплакался во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко, срок полномочий которого истекает.
Обновлено в 19:15
Кино

Исполнитель роли Рамси Болтона из «Игры престолов» приехал в Петербург

Актер сериала «Игра престолов», исполнявший роль Рамси Болтона прибыл в Петербург. Об этом Иван Реон сообщил на своей странице в Instagram.
Обновлено в 16:22
Космос

В России начались испытания пайков для экипажа лунной миссии

Российские учёные завершили разработку и перешли к этапу тестирования новых продуктовых пайков для российского космического корабля "Федерация", который в ближайшем будущем должен отправиться с миссией на Луну.
Обновлено в 20:23
Футбол

Президент «Урала» оценил инцидент с Ильиным в полуфинале Кубка России

После ответного матча 1/2 финала Кубка России «Урал» — «Арсенал» между футболистами Владимиром Ильиным и Резиуаном Мирзовым произошёл конфликт.
Обновлено в 15:41
ЖКХ

Плата за отопление изменится в России

Россияне станут платить за отопление по-новому, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 10:46
Происшествия

Автопилот Tesla признан виновным в четвертом смертельном ДТП

Национальный комитет безопасности перевозок США (NTSB) завершил расследование смертельного ДТП с участием Tesla Model 3, происшедшего еще 1 марта во Флориде.
Обновлено в 15:16
Гаджеты

Смартфон Xiaomi Mi 9 SE выходит в России

Обновлено в 15:46
Здоровье

Минздрав предложил меры по борьбе со «школьными» заболеваниями

Минздрав предлагает повысить доступность диспансерного наблюдения для детей, страдающих хроническими заболеваниями, обусловленными факторами внутришкольной среды.
Обновлено в 05:01
Происшествия

СК проверит информацию о неработающих лифтах в Пензе

Следственный комитет РФ начал проверку из-за задержки подрядчиками из Санкт-Петербурга ввода в эксплуатацию лифтов в Пензе, проживающие в этом доме ветераны не могли выйти из дома семь месяцев, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 16:49
Политика

Помпео оценил переговоры с Путиным

Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью Fox News Radio заявил, что положительно оценивает переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 21:19
Авто

АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta

АвтоВАЗ готовит к старту продаж новый «внедорожный» универсал LADA Granta Cross.
Обновлено в 05:15
Энергетика

«Нафтогаз» заявил о высокой вероятности прекращения транзита газа

«Газпром» имеет все технические возможности для отказа от использования ГТС Украины даже в случае, если строительство «Северного потока — 2» не будет завершено, вероятность прекращения транзита газа в 2020 году достаточно высокая.
Обновлено в 12:05
Общество

В России может вырасти стоимость техосмотра

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о фотофиксации процедуры техосмотра, инициатива предусматривает также введение электронной диагностической карты автомобиля.
Обновлено в 11:48
Происшествия

В аэропорту Симферополя полицейские задержали пьяную пассажирку

Обновлено в 13:05
Происшествия

На северо-востоке Китая затопило рудник

Подземные воды затопили в пятницу шахту на одном из предприятий по добыче железной руды в китайском уезде Сюнькэ (провинция Хэйлунцзян на северо-востоке Китая).
Обновлено в 23:20
Политика

Мадуро впервые встретился с представителями контактной группы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро впервые встретился с представителями Международной контактной группы, обсудил с ними санкции США, следует из записи и видео в Twitter главы государства.
Обновлено в 20:55
Интернет

Павел Дуров рассказал, почему WhatsApp на телефоне опасен

Обновлено в 04:59
Как работают Яндекс.Новости?
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