Политика
МИД: Россия ответит на недружественные санкции ЕСВести.Ru 06:20
Россия не оставит без ответа недружественную акцию Евросоюза. Об этом заявляют в МИД РФ в связи с решением ЕС о введении персональных санкций против ряда российских граждан из-за инцидента в Керченском проливе. Комментарий Департамента информации и печати МИД России опубликован на сайте ведомства.
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Шоу-бизнес
Юлии Началовой сделали операцию
Обновлено в 05:06
Спорт
Россиянки стали пятыми в эстафете на ЧМ по биатлону в Эстерсунде
Женская сборная Норвегии завоевала золотые медали в эстафете 4 по 6 км на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде, команда России заняла пятое место.
Обновлено в 09:50
Происшествия
Свидетельницу по делу Берлускони отравили радиоактивными веществами
По предварительным данным, смерть марокканской танцовщицы Иман Фадил, свидетельницы в деле против экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, наступила от отравления «смесью радиоактивных веществ».
Обновлено в 07:44
Политика
Протестующие в Киеве закидали полицейских плюшевыми свиньями
Обновлено в 09:20
Происшествия
Видео с пролетающим метеоритом над Красноярском появилось в сети
В сети появилось видео, на котором видно, как в небе в Красноярском краем пролетает светящийся шар.
Обновлено в 06:25
Происшествия
Обнародован отчет о смерти Михаила Лесина
Американские власти предоставили отчет о смерти российского медиаменеджера Михаила Лесина. Об этом сообщает "Радио Свобода".
Обновлено в 08:29
Общество
В Риге прошло шествие легионеров СС
Каждый год 16 марта в латвийской столице проходит шествие участников латышского легиона Ваффен СС и их сторонников.
Обновлено в 06:30
Футбол
ЦСКА обыграл «Урал» в матче РПЛ
Обновлено в 09:15
Кино
Сиделка Михаила Кокшенова рассказала о его состоянии
Кокшенов родился 16 сентября 1936 года в Москве. В 1963-м окончил Высшее театральное училище имени Щукина.
Обновлено в 09:35
Политика
Затраты на автономный интернет предложили компенсировать из бюджета
Затраты операторов связи на реализацию проекта суверенного интернета в России могут компенсировать за счет бюджета.
Обновлено в 05:25
Интернет
В работе мессенджера Telegram произошел сбой
Пользователи мессенджера Telegram в нескольких странах мира пожаловались на сбой в работе приложения.
Обновлено в 09:53
Политика
В свердловском обкоме КПРФ подрались коммунисты с комсомольцами
Молодые коммунисты обвинили областное руководство партии в коррупции. На заседании Свердловского обкома КПРФ разразился громкий скандал.
Обновлено в 08:39
Политика
В МИДе рассказали о планах России по размещению ракет в Европе
«Если возобладают интересы обеспечения безопасности и европейцы действительно не хотят превращения континента в плацдарм для размещения американских сил и полного военно-политического и геополитического подчинения США, то они должны воспротивиться этим планам, если они реально появятся», — заявил замминистра, имея в виду размещение ракет США в Евросоюзе.
Обновлено в 05:00
Спорт
Определились соперники сборной России на Кубке мира по баскетболу
Жеребьевка Кубка мира по баскетболу прошла в китайском Шэньчжэне, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:55
Политика
Порошенко пообещал ежемесячное улучшение жизни на Украине
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что начиная с 2019 года каждый житель страны ежемесячно будет чувствовать улучшение жизни.
Обновлено в 09:58
Армия и оружие
Ядерный бомбардировщик США подлетел к границе России
Стратегический бомбардировщик ВВС США Boeing B-52H Stratofortress приблизился к границе России в районе Калининградской области.
Обновлено вчера в 15:13
Футбол
Роналду не попал в заявку «Ювентуса» на матч с «Дженоа»
«Ювентус» огласил заявку на матч 28-го тура итальянской Серии А с «Дженоа».
Обновлено в 09:29
Спорт
Бабиков стал победителем общего зачета Кубка IBU в спринте
Обновлено в 07:59
Футбол
«Уотфорд» обыграл «Кристал Пэлас» и вышел в полуфинал Кубка Англии
"Уотфорд" выиграл у "Кристал Пэлас" (2:1) в матче 1/4 финала Кубка Англии. В составе победителей отличились Этьенн Капуэ и Андрэ Грэй.
Обновлено в 10:11
Политика
Третий опытный самолет МС-21-300 поднялся в воздух
Третий опытный самолет МС-21−300 впервые поднялся в воздух и совершил свой первый полет.
Обновлено в 04:14
Общество
МВД и МЭР не договорились об изменении формата экзамена на права
Напомним, проект постановления правительства предусматривает объединение двух экзаменов на права: проверку первоначальных навыков управления - "плошадка" и умение управлять автомобилем на дороге - "город".
Обновлено в 05:06
Здоровье
Что такое красная волчанка: почему впала в кому Юлия Началова
Волчанка поражает соединительную ткань и сосуды.
Обновлено 14 марта в 12:19
Интернет
«Яндекс» запускает собственную социальную сеть «Аура»
Российская интернет-компания «Яндекс» начала тестирование нового социального сервиса «Аура», который будет работать внутри мобильного приложения «Яндекс».
Обновлено вчера в 15:58
Политика
Песков не исключил встречи Путина с Мариани
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил встречи российского лидера Владимира Путина с кандидатом на выборах в Европарламент Тьерри Мариани.
Обновлено в 09:47
Политика
Критиков Порошенко не пустили на его выступление
Стражи порядка не пропустили активистов, которые критикуют политику действующего главы Украины Петра Порошенко, на его выступление в Закарпатской области.
Обновлено вчера в 15:26
Экономика
Россиян предупредили о подорожании хлеба
«На хлеб из пшеничной муки высшего сорта [цены] остались на уровне декабря 2018 года, а на хлеб из ржаной муки и смеси ржаной и пшеничной выросли на 0,9 процента», — уточнил собеседник агентства.
Обновлено в 04:01
Хоккей
«Барыс» обыграл «Авангард» и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ
Обновлено в 10:10
Кино
В третьем сезоне нового «Простоквашино» появится няня Веры Павловны
Мультфильм идет циклами по десять серий. И в третьей десятке появится няня, которая приедет смотреть за Верой Павловной.
Обновлено вчера в 23:05
Единоборства
Аскрен: сделаю с Хабибом то, что он делает с другими
Боец UFC Бен Аскрен, выступающий в полусреднем весе, рассказал о своих ближайших планах.
Обновлено в 07:12