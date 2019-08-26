Россия даст ответ на испытания США ракеты средней дальности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА "Новости".

Россия ответит на испытание ракеты США, заявили в Кремле

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