Армия и оружие
Россия ответит на испытание ракеты США, заявили в КремлеГазета.Ru 06:35
Россия даст ответ на испытания США ракеты средней дальности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА "Новости".
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Политика
Путин освободил Яковенко от должности посла России в Великобритании
Президент сегодня подписал указ об освобождении Александра Яковенко от должности посла РФ в Великобритании и Северной Ирландии.
Обновлено в 05:55
Шоу-бизнес
Ксения Бородина трогательно поздравила мужа с днем рождения
25 августа второй супруг телеведущей отмечает день рождения.
Обновлено вчера в 08:00
Общество
Росстат спрогнозировал сокращение дефицита мужчин
В 2019 году на 1 тыс. мужчин приходится 1154 женщины. К 2036 году это соотношение составит 1 тыс. к 1128.
Обновлено в 02:04
Политика
Половину акций украинской «Мотор Сич» купили китайские компании
Компании из КНР Skyrizon и Xinwei Group купили более половины акций украинского предприятия «Мотор Сич».
Обновлено вчера в 12:43
Армия и оружие
Опубликовано видео учений по скрытной переброске атомных подлодок
В Сети появилось видео с учений подводных сил Тихоокеанского флота в Вилючинске на Камчатке.
Обновлено в 01:29
Гаджеты
На Apple и Samsung подали в суд из-за опасного излучения смартфонов
Издание Chicago Tribune провело эксперимент, в ходе которого исследовало уровень излучения, который исходит от популярных смартфонов брендов Apple и Samsung.
Обновлено в 07:01
Происшествия
Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:01
Политика
Виктория Скрипаль оценила второй пакет антироссийских санкций США
Ранее сообщалось, что второй пакет санкций США против России, которые были введены из-за дела об отравлении Скрипалей в Солсбери, вступил в силу.
Обновлено в 06:30
Политика
Песков заявил о внимании к ситуации с увольнением хирургов на Урале
Администрация президента держит на контроле ситуацию с увольнением хирургов в Нижнем Тагиле.
Обновлено в 06:40
Космос
Роскосмос проведет эксперимент по лазерной связи МКС и «Прогресса»
Роскосмос проведет на орбите эксперимент по лазерной связи между Международной космической станцией (МКС) и грузовым кораблем «Прогресс» в 2023 году.
Обновлено вчера в 20:51
Здоровье
Новый очаг африканской чумы свиней выявлен в Приморье
Ранее ведомство сообщило о вспышке африканской чумы свиней в крестьянском хозяйстве, расположенном в Пограничном районе.
Обновлено в 00:48
Шоу-бизнес
Ксения Раппопорт развелась с мужем
Второй брак 45-летней актрисы с 39-летним московским ресторатором Дмитрием Борисовым для многих стал сюрпризом.
Обновлено в 02:00
Футбол
Мбаппе выбыл на четыре недели из-за травмы бедра
Форвард получил травму в матче 3-го тура лиги 1 против «Тулузы» (4:0) и покинул поле в середине второго тайма.
Обновлено в 06:46
Общество
Покрас Лампас отложил визит в Екатеринбург из-за протеста верующих
Стрит-арт-художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) отложил поездку в Екатеринбург, во время которой он должен был восстанавливать свою испорченную работу, из-за протеста верующих.
Обновлено в 01:23
Происшествия
В Японии началось второе за месяц извержение вулкана Асама
Как сообщили в Главном метеорологическом управлении, это извержение стало уже вторым за последний месяц.
Обновлено в 00:13
Политика
Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%
«По дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложено 1 тыс. 855 км газопровода «Северный поток — 2». Это 75% от общей протяжённости двух ниток», — заявили в компании.
Обновлено в 05:25
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено 24 августа в 15:37
Политика
В Кремле обозначили позицию по возвращению России в G8
Для России возвращение к формату G8 не является самоцелью, страна не намерена навязывать своё участие.
Обновлено в 06:20
Происшествия
Все части аварийно севшего А321 увезли с кукурузного поля
С кукурузного поля вывезли все части самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в Подмосковье 15 августа.
Обновлено вчера в 03:20
Космос
Древнегреческий компьютер напророчил апокалипсис на 1 сентября
Обновлено 24 августа в 14:51
Происшествия
В шведском Мальмё неизвестный открыл стрельбу, есть пострадавшие
В шведском городе Мальмё неизвестный открыл огонь, в результате пострадали три человека. Об этом 26 августа передает телеканал SVT Nyheter.
Обновлено в 06:51
Футбол
Воспитанник киевского «Динамо» хочет играть за сборную России
Обновлено в 04:18
Космос
«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС
Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.
Обновлено в 00:54
Происшествия
Самолет ВВС Испании упал в Средиземное море
Обновлено в 05:15
Шоу-бизнес
Бледанс устроила особенному сыну свидание с дочерью Бони
Телеведущая Виктория Боня с 7-летней дочерью Анджелиной и актриса Эвелина Бледанс в сопровождении сына Семена посетили семейный парк.
Обновлено в 06:41
Здоровье
Совет из соцсетей помог матери спасти двух детей
Лора Донеган (Laura Donegan) из британского города Ковентри рассказала о том, как благодаря совету пользователей Facebook вовремя пошла к врачу и сохранила близнецов, которыми была беременна.
Обновлено в 03:17
Экономика
Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян
Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.
Обновлено в 06:26
Происшествия
Двух российских пограничников задержали в Литве
В Литве были задержаны два вооруженных сотрудника погранслужбы ФСБ России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал LNK.
Обновлено в 04:15
Происшествия
Взрыв прогремел в жилом доме в Находке
Взрыв произошел в жилом доме по улице Заводская, 16. Точная причина неизвестна, предположительно, взорвалась граната.
Обновлено в 04:56