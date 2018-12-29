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Правительство России опубликовало список товаров, которые запрещено ввозить в Россию с Украины. Согласно документу, под запрет, в частности, попали пшеница, пиво и подсолнечное масло.

Опубликован список запрещённых для ввоза в Россию с Украины товаров

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